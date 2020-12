Dans notre monde ultra-connecté, la vitesse et la sûreté de la diffusion de l’information sont des paramètres essentiels qui touchent aussi bien la sphère privée que la vie des acteurs économiques. Désormais, l’ensemble de nos vies est relié à la matrice Internet et, sans des moyens de communication efficaces, toute entreprise qu’elle soit particulière ou professionnelle, est vouée à l’échec. Avec le développement de la fibre optique, c’est un nouveau cap qui a été franchi.

La fibre otique offre bien des avantages par rapport aux anciens câblages en cuivre des réseaux. Cet élément indispensable de la grande toile mondiale est donc devenu un enjeu majeur de l’expansion du tissu économique. Pourtant, si la fibre est très significativement plus avantageuse que les anciens moyens de transmission, elle n’en demeure pas moins assujettie à l’utilisation de câbles de qualité pour être efficace. Voyons tout cela en détails.

La fibre optique, c’est quoi ?

Dans un monde où l’information joue un rôle crucial, les États comme les puissances économiques privées ont depuis longtemps cherché à améliorer la vitesse de diffusion de l’information. Les anciens fils de cuivre ne pouvaient en effet plus supporter le flux incessant des données qui traversent le monde à chaque seconde. Le développement de la fibre optique s’est donc appuyé sur les financements gouvernementaux et privés pour apparaître finalement comme indispensable à la vie de nos sociétés numériques.

La fibre optique utilise les impulsions lumineuses pour transmettre un signal au lieu d’impulsions électriques. Les avantages d’une telle technologie sont nombreux et nous les détaillerons dans le paragraphe suivant mais c’est surtout la largeur de la bande passante et la vitesse de diffusion qui ont promu son développement. Il fallait également des câbles de qualité pour protéger la fibre ainsi que des moyens de contrôle sur la mesure des fibres et la vérification de leur calibrage. C’est ce que propose une enseigne spécialisée comme Cersa Mci pour garantir une fibre optique sans défaut de fabrication détecté aux acteurs de toutes sortes.

Les avantages de la fibre optique

La fibre optique est une technologie très efficace qui a permis d’optimiser un grand nombre de paramètres des réseaux. Le premier d’entre eux est bien sûr la vitesse de diffusion de l’information, qui se double en outre de moins d’effet d’atténuation et d’une bande passante plus importante. Vous bénéficiez donc d’une meilleure connexion internet ou de conversations en téléphonie IP plus claires. En outre, la fibre a une durée de vie estimée à une centaine d’années, c’est pourquoi les fournisseurs d’accès investissent tant dans ce matériau.

En parallèle, contrairement à ce que l’on croit, la fibre est moins chère que le cuivre avec une capacité de charge plus élevée, ce qui permet d’introduire plus de lignes dans un même câble. Elle est également plus légère et plus maniable, ce qui permet de l’utiliser dans des endroits difficiles d’accès, facilitant ainsi les opérations de pose mais aussi d’entretien. Néanmoins, la fibre est aussi plus fragile, d’où l’importance de la protéger par des câbles de qualité.

De l’importance d’avoir des câbles de qualité pour optimiser la fibre optique

La fibre optique en elle-même est en effet assez fragile et plus vulnérable que le cuivre. Elle supporte mal la torsion ou les plis, ce qui peut poser de sérieux problèmes dans certains environnements contraignants. D’où l’importance de pouvoir compter sur des câbles de qualité pour la protéger. Les experts de Cersa Mci ont donc conçus des outils pour mesurer la qualité de la fibre et repérer les défauts de fabrication éventuels apparus au cours du process.

Il faut en effet savoir que si la fibre est fragile, les câbles qui la protègent sont bien plus résistants, à condition de répondre aux exigences techniques minimales. S’appuyer sur la fibre pour développer et optimiser son réseau est indispensable mais pas sous n’importe quelles conditions. Des câbles de qualité sont essentiels pour assurer un fonctionnement optimal, sans quoi votre entreprise de colonisation de l’espace numérique risque fort d’être réduite à peau de chagrin.