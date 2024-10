Découvrez TrustDice, le pionnier des casinos 100% crypto, offrant une expérience de jeu innovante depuis 2018. Avec une licence de Curaçao, ce casino attire une audience mondiale grâce à ses jeux diversifiés et ses transactions sécurisées en cryptomonnaie.

TrustDice Casino

TrustDice casino, lancé en 2018, se démarque par son approche novatrice de l’utilisation des cryptomonnaies dans le jeu en ligne, avec une licence de jeu de Curaçao. Ce casino attire une audience globale grâce à ses fonctionnalités sécurisées et ses options de jeu diversifiées.

Les jeux et fournisseurs chez TrustDice

Une large ludothèque

Le casino propose une collection impressionnante de plus de 2000 jeux, incluant des machines à sous, des jeux de table, des jeux de dés, et des jeux avec croupier en direct.

Les meilleurs fournisseurs de Jeux

L’intégration des jeux faits avec des géants portfolios tels que SoftSwiss et GameArt garantissent une expérience de jeu de haute qualité, avec des jeux équitables et des graphismes à la pointe de la technologie. On peut notamment jouer aux jeux de : Booming Games, Endorphina, Evolution Gaming et 19 autres fournisseurs de jeux.

Options de paiement et sécurité

Paiements en cryptomonnaies

TrustDice est le premier casino crypto en ligne qui permet des transactions en Bitcoin, Ethereum, et d’autres cryptos, offrant des dépôts et retraits rapides et sécurisés avec des bonus allant jusqu’à 3 BTC, 90 000 euros our encore 150 ETH.

Mesures de sécurité avancées

Le casino utilise un cryptage SSL pour sécuriser les données des joueurs et maintient une politique de confidentialité stricte. De plus, il veille au bien-être de ses utilisateurs en s’assurant que le jeu reste un divertissement et ne se transforme pas en addiction. Pour cela, le casino intègre des rappels pour un jeu responsable et des liens vers des ressources d’aide sur toutes ses pages, fournissant un accès à des groupes de soutien pour les joueurs qui pourraient avoir besoin d’assistance.

Bonus et promotions chez TrustDice

TrustDice offre une variété d’options promotionnelles qui rendent le jeu plus excitant.

Bonus de bienvenue sur les dépôts

TrustDice accueille les nouveaux joueurs avec un bonus étendu sur les trois premiers dépôts, permettant aux joueurs d’augmenter significativement leur capital de jeu initial.

Bonus sans dépôt TrustDice

Le casino propose également un bonus sans dépôt, permettant aux joueurs de tester les jeux sans risquer leurs propres fonds, une option idéale pour les nouveaux visiteurs.

Bonus de paris sportifs

Pour les amateurs de paris sportifs, TrustDice offre un bonus de pari sans risque pour le premier pari sportif, remboursant sous forme de pari gratuit si le premier pari est perdant.

En conclusion :

TrustDice se distingue comme une destination de choix pour les amateurs de jeux en ligne et de cryptomonnaies. Avec ses généreux bonus, une sécurité renforcée, et une large gamme de jeux, TrustDice promet une expérience de jeu exceptionnelle et responsable.