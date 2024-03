Dans le monde d’aujourd’hui, les appareils mobiles font partie intégrante de notre vie quotidienne. Ils nous aident non seulement à rester en contact avec le monde qui nous entoure, mais sont également devenus un outil indispensable pour le travail, la communication et le divertissement. Si vous êtes un passionné de sport et que vous utilisez activement la technologie mobile, code parrainage lonaci vous sera utile, car de nombreux utilisateurs sont déjà à la page.

Cependant, comme c’est souvent le cas, même la technologie la plus avancée peut rencontrer des problèmes. L’un de ces problèmes est l’épuisement rapide de la batterie des smartphones Android. Comprenons pourquoi cela se produit.

1. Dysfonctionnements logiciels

L’épuisement accéléré de la batterie peut être causé par une défaillance mineure des composants logiciels d’Android ou des applications installées. La première chose à faire est donc de redémarrer l’appareil en appuyant sur le bouton d’alimentation et en sélectionnant l’option appropriée dans le menu qui s’affiche.

Il convient également de s’assurer que le smartphone utilise la dernière version du logiciel, car les développeurs corrigent souvent d’éventuels bogues et améliorent les performances à chaque nouvelle mise à jour. Pour mettre à jour Android, allez dans Paramètres → Système → Mise à jour du logiciel, vérifiez les mises à jour disponibles et installez-les.

2. La batterie a perdu de sa capacité

Avant de s’attaquer aux autres causes possibles, il est également important de vérifier que votre téléphone ne se vide pas rapidement en raison d’une batterie vieillissante. Comme toutes les batteries lithium-ion, elle perd de sa capacité avec le temps et l’autonomie de votre smartphone se dégrade inévitablement.

Selon l’intensité de l’utilisation de l’appareil, cela se produit après 1 à 2 ans d’utilisation. Par conséquent, si le téléphone a cet âge ou un âge plus vénérable, veillez à vérifier l’ état de la batterie et à la remplacer si nécessaire – cela devrait résoudre le problème. Si le smartphone est assez ancien, la solution rationnelle consiste à acheter un nouveau modèle plus moderne.

3. Basses températures

Pendant la saison froide et le gel, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la réduction de l’autonomie du téléphone. À basse température, la réaction chimique à l’intérieur de la batterie ralentit et celle-ci fournit moins d’énergie.

Par conséquent, en hiver, essayez de garder votre smartphone dans la poche intérieure de votre veste, plus près de votre corps. Ne le sortez pas inutilement et utilisez un casque pour les conversations. Si possible, il est préférable d’éteindre votre téléphone lorsque vous êtes à l’extérieur et de ne l’allumer qu’à votre retour à l’intérieur.

4. Luminosité élevée de l’écran

Le consommateur le plus « vorace » est l’écran. C’est son rétroéclairage qui consomme le plus d’énergie. Une luminosité excessive vide la batterie plus rapidement, il est donc important de la maintenir à un niveau optimal.

Pour ce faire, ouvrez « Paramètres » → « Écran » et activez l’interrupteur à bascule « Luminosité adaptative ». Le système ajuste alors automatiquement le rétroéclairage en fonction de la lumière ambiante. Pour économiser encore plus de batterie, vous pouvez au contraire désactiver le mode automatique et maintenir la luminosité au niveau minimum confortable en la réglant manuellement.

5. Absence de verrouillage automatique de l’écran ou délai important

L’efficacité énergétique est également directement affectée par le temps que met l’écran à s’éteindre après une période d’inactivité. Par défaut, le délai de rétroéclairage n’est pas optimal, vous pouvez donc facilement le réduire pour économiser de l’argent.

Pour ce faire, allez dans Paramètres → Affichage → Écran → Délai d’extinction de l’écran et réglez-le sur 30 ou même 15 secondes.

6. Applications gourmandes en ressources

Les applications sont une autre raison pour laquelle votre téléphone se vide rapidement de sa batterie. Lorsqu’elles sont utilisées, elles sollicitent l’écran, les interfaces sans fil, le processeur et la puissance de traitement de l’appareil photo, ainsi que d’autres fonctions. Vous ne pouvez pas arrêter complètement d’utiliser des applications, sinon votre smartphone ne sera plus un smartphone. Cependant, vous pouvez identifier celles qui consomment le plus d’énergie et essayer de les utiliser moins souvent ou de les remplacer par d’autres.

Les statistiques intégrées vous aideront à comprendre quelles applications consomment le plus d’énergie. Vous pouvez les trouver en allant dans Paramètres → Batterie → Consommation de la batterie.

7. Services de géolocalisation

Les services de géolocalisation grèvent considérablement votre batterie. Vous ne devez donc les utiliser que pour les applications vraiment nécessaires, telles que la navigation, les traqueurs de course, etc.

Allez dans Paramètres → Sécurité et confidentialité → Confidentialité → Gestion des autorisations → Localisation et désactivez les services de géolocalisation pour toutes les applications et fonctions qui n’en ont pas besoin. Pour réaliser des économies supplémentaires, vous pouvez désactiver complètement la géolocalisation dans la barre de notification jusqu’à ce que vous en ayez de nouveau besoin.

8. Exécution d’applications en arrière-plan

La plupart des applications continuent de fonctionner même lorsque vous passez à une autre application ou que vous verrouillez votre téléphone. Cependant, toutes n’ont pas besoin de le faire, et Android vous permet de limiter l’activité en arrière-plan.

Pour ce faire, allez dans Réglages → Batterie → Batterie → Consommation de la batterie, puis cochez toutes les applications et sélectionnez « Limité » ou « Optimisé » pour elles.

N’oubliez pas non plus de désactiver la connexion VPN lorsque vous n’en avez pas besoin, car elle consomme de l’énergie même en arrière-plan.

9. Mauvais signal ou utilisation active du réseau mobile

Dans les zones de mauvaise réception, le module cellulaire gaspille l’énergie de la batterie à la recherche d’antennes relais et tente toujours d’établir une connexion en utilisant la norme la plus récente. Dans ce cas, il est conseillé de basculer les données cellulaires vers une connexion 3G plus lente mais stable.

Cette opération s’effectue dans Réglages → Réseau et Internet → Cartes SIM → Type de réseau préféré → 3G. En outre, vous pouvez désactiver les données cellulaires dans le rideau de notification tant que vous ne les utilisez pas.

10. Bluetooth et Wi-Fi

Tous les modules de communication consomment de l’énergie précieuse, même lorsqu’il n’y a pas de connexion active à des appareils sans fil ou à des points d’accès. Pour éviter que votre téléphone ne soit à court de batterie, vous pouvez facilement les désactiver en appuyant sur les boutons correspondants dans la barre de notification.

11. Beaucoup de notifications

Chaque notification allume l’écran et consomme de la batterie. Si vous avez beaucoup d’applications et que vous les avez autorisées, sans le savoir ou par négligence, à envoyer des notifications lorsque vous les lancez pour la première fois, alors, au cours d’une journée, les secondes nécessaires à l’allumage de l’écran s’additionnent pour atteindre un nombre décent de minutes. Sans compter que c’est une source de distraction.

Pour remédier à ce problème, rien de plus simple. Allez dans Réglages → Notifications → Notifications d’applis et vérifiez si vous avez réellement besoin des notifications de toutes les applis.

Dans les paramètres des applications elles-mêmes, vous pouvez également réduire le nombre de notifications, par exemple en ne laissant s’afficher que les messages privés des réseaux sociaux et en les supprimant pour les publications de vos amis et d’autres événements.

12. Votre téléphone est obsolète

Le « fer » vieillit assez vite, et après 2 ou 3 ans, le smartphone commence à fonctionner différemment de ce qu’il était à l’origine. À chaque mise à jour du logiciel, les développeurs introduisent de plus en plus de nouvelles fonctionnalités, alors que les performances de l’appareil restent au même niveau. De plus, à ce moment-là, la batterie se dégrade. En conséquence, le téléphone fonctionne plus lentement et se décharge beaucoup plus rapidement.

Dans ce cas, vous devriez envisager d’en acheter un nouveau ou de vous procurer un banc d’alimentation portable pour pouvoir recharger votre gadget pendant la journée.

Conclusion :

En résumé, l’épuisement rapide de la batterie des smartphones Android peut être causé par divers facteurs, depuis les applications fonctionnant en arrière-plan jusqu’aux paramètres incorrects et au matériel endommagé. Toutefois, en connaissant les causes sous-jacentes et en prenant les mesures appropriées, vous pourrez maximiser la durée de vie de la batterie de votre appareil. En suivant les conseils d’optimisation et d’utilisation efficace des ressources, vous pourrez profiter pleinement des capacités de votre smartphone Android sans avoir à vous battre constamment contre l’épuisement de la batterie.