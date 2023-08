Le monde professionnel évolue sans cesse et la signature électronique est devenue un incontournable pour faciliter et sécuriser les échanges de documents. Dans cet article, nous allons vous présenter Yousign, une solution française qui permet de signer vos documents en ligne en toute simplicité. Nous aborderons les différentes fonctionnalités de cette plateforme, les avantages qu’elle offre à ses utilisateurs, ainsi que son mode de fonctionnement. Restez avec nous pour découvrir comment Yousign peut transformer votre quotidien professionnel.

Les fonctionnalités de Yousign

Un processus de signature simplifié

Yousign propose un service de signature électronique qui vise à simplifier le processus de validation des documents. Plus besoin d’imprimer, de signer à la main, puis de scanner vos contrats ou autres documents importants : tout se fait en quelques clics, directement depuis votre ordinateur ou votre smartphone. La plateforme est compatible avec la plupart des formats de fichiers courants (PDF, Word, Excel, etc.) et permet d’ajouter autant de signataires que nécessaire.

Une solution conforme aux normes européennes

La sécurité est primordiale lorsqu’il s’agit de signer des documents en ligne. Yousign est conforme au règlement européen eIDAS, qui encadre les services de confiance numérique et garantit la légalité des signatures électroniques. La plateforme utilise des protocoles de chiffrement performants et assure la conservation sécurisée des données pendant 10 ans.

Des fonctionnalités avancées pour les entreprises

Yousign ne se contente pas de proposer une solution de signature électronique : la plateforme offre également des fonctionnalités avancées pour faciliter la gestion des documents au sein des entreprises. Vous pouvez, par exemple, personnaliser l’apparence des emails et des pages de signature pour les adapter à votre charte graphique, automatiser les relances auprès des signataires ou encore intégrer la signature électronique à vos outils internes grâce à une API.

Les avantages de Yousign pour les professionnels

Gain de temps et d’argent

L’utilisation d’une solution de signature électronique comme Yousign permet de gagner un temps précieux dans la gestion quotidienne de votre entreprise. En dématérialisant les processus de validation, vous évitez les allers-retours entre les différents signataires et réduisez considérablement les délais de signature. Qui plus est, en limitant l’utilisation du papier et des fournitures de bureau, vous réalisez des économies non négligeables.

Sécurité et traçabilité des signatures

Avec Yousign, vous avez la garantie que vos documents sont signés de manière sécurisée et traçable. Chaque signature est accompagnée d’un horodatage, ce qui permet de prouver l’authenticité et l’intégrité des documents signés. De plus, la plateforme conserve un journal des événements relatifs à chaque signature, facilitant ainsi les audits et le suivi des activités.

Flexibilité et accessibilité

Yousign est une solution en ligne, ce qui signifie que vous pouvez y accéder à tout moment et depuis n’importe quel dispositif connecté à Internet. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Yousign, de vous connecter à votre compte et de commencer à signer vos documents. Cette flexibilité est un atout majeur pour les professionnels qui sont amenés à travailler à distance ou en déplacement.

Comment fonctionne Yousign ?

Le fonctionnement de Yousign est très simple et ne nécessite aucune compétence technique particulière. Voici les principales étapes pour signer un document avec cette solution de signature électronique :

Importez le document à signer sur la plateforme ; Indiquez les signataires et leur adresse email ; Personnalisez les champs de signature en fonction des besoins de votre document ; Envoyez le document aux signataires, qui recevront un email contenant un lien vers la page de signature ; Les signataires se connectent à la plateforme et apposent leur signature électronique ; Une fois tous les signataires ayant validé le document, vous recevez une notification et pouvez télécharger le document signé.

Conclusion : Optez pour Yousign pour faciliter la signature de vos documents en ligne

En résumé, Yousign est une solution de signature électronique qui s’adresse aux professionnels souhaitant gagner du temps et sécuriser leurs échanges de documents. Avec ses fonctionnalités avancées, sa simplicité d’utilisation et sa conformité aux normes européennes, Yousign est un choix judicieux pour intégrer la signature électronique dans votre entreprise. Alors n’attendez plus et découvrez comment Yousign peut transformer votre quotidien professionnel !