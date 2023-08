La vie en autonomie peut se révéler très difficile dès lors que l’on subit une perte de mobilité qui nous empêche de nous déplacer à l’envie dans notre maison. Cela est d’autant plus vrai quand le logement est grand et comporte plusieurs étages. Les personnes les plus touchées par cet épineux problème sont les personnes âgées et les personnes handicapées. C’est pourquoi les monte-escaliers tournants ont été conçus, pour permettre à ces individus de continuer à bénéficier d’une autonomie de déplacement quand ils se trouvent chez eux. Attention cependant : le désarroi peut être important si la machine vient à se gripper. Il est donc crucial de tenir compte des signes qui indiquent que votre monte-escalier tournant a besoin d’une maintenance, afin d’éviter ces situations problématiques.

L’importance de conclure un contrat de maintenance pour votre monte-escalier tournant

La première chose à faire avant d’aller plus en avant et d’envisager les signes indiquant que votre monte-escalier a besoin d’une maintenance est de parler des contrats de maintenance. En effet, conclure un contrat de maintenance pour un monte-escalier tournant est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ces dispositifs, en raison de leur mécanisme complexe permettant de naviguer sur des escaliers courbés, nécessitent une attention particulière pour garantir un fonctionnement optimal.

L’entretien régulier prévu dans le contrat préviendra l’usure prématurée des composants et garantira la sécurité de l’utilisateur. Ensuite, en cas de dysfonctionnement ou de signe inquiétant, l’intervention professionnelle sera rapide, minimisant ainsi les temps d’arrêt. Savoir qu’une personne pourra intervenir dès lors que vous repérerez une alerte vous apportera sans nul doute une grande sérénité. Cliquez ici pour en savoir davantage concernant les contrats de maintenance proposés par un constructeur spécialisé tel que EFP Monte-Escaliers.

Un fonctionnement saccadé ou irrégulier, un signe que votre appareil a besoin d’une maintenance

Installer un monte-escalier chez une personne dont la mobilité est réduite n’est utile que si l’utilisation s’avère fluide et ne pose aucun problème particulier. Ainsi, lorsqu’on observe un fonctionnement irrégulier, comme des mouvements saccadés ou des arrêts inattendus pendant la montée ou la descente, cela soulève immédiatement des préoccupations. Ces événements constituent la première série de signes indiquant que votre monte-escalier a besoin d’une maintenance. Ces anomalies peuvent être attribuées à plusieurs facteurs.

Il se pourrait que le mécanisme d’entraînement du monte-escalier tournant, qui est le cœur du système, commence à montrer des indices de fatigue. Les roulements, essentiels pour un mouvement régulier, pourraient également être usés ou nécessiter une lubrification. D’autres composants sont parfois en cause. Non seulement de tels dysfonctionnements compromettent le confort de l’utilisateur, mais ils signalent également une usure potentielle qui, si elle n’est pas traitée, pourrait conduire à des problèmes plus sérieux à long terme.

La seconde série d’indices inquiétants pour votre monte-escalier tournant : les bruits inhabituels

Enfin, lorsqu’un monte-escalier fonctionne, il doit le faire silencieusement, garantissant ainsi une utilisation discrète et efficace. Cependant, la présence de bruits inhabituels tels que grincements, cliquetis ou frottements alerte quant à l’intégrité de l’appareil. Ces sons inattendus peuvent être le symptôme d’une pièce qui se détache, de composants qui s’usent ou, là encore, d’un manque de lubrification. Par exemple, un grincement pourrait indiquer un frottement entre deux pièces, tandis qu’un cliquetis pourrait révéler un élément desserré.

Négliger ces signes sonores est risqué car, avec le temps, ces petits problèmes peuvent évoluer et causer des défaillances majeures, rendant l’appareil non seulement inefficace, mais potentiellement dangereux pour son utilisateur. Pensez-donc à rester attentif et à ne pas nier ces alertes quand elles se produisent. C’est seulement à ce prix que les monte-escaliers intérieurs sont la solution pour améliorer le quotidien de nos aînés.