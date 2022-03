Il arrive que votre vétérinaire ne soit pas disponible à l’heure où vous appelez. Et pourtant, si vous avez une urgence ou si votre animal a besoin d’une intervention médicale, cela ne peut pas attendre. Pour sauver votre fidèle compagnon quel que soit l’heure, trouvez alors un vétérinaire de garde.

Services d’urgence vétérinaires : une obligation de continuité de soins

Tous les animaux domestiques, chiens ou chats ont droit à des soins permanents tout comme les autres humains. Quand votre animal souffre, vous souffrez également. Et comme il ne parle pas, vous ignorez le mal qui le ronge. C’est pourquoi, vous avez intérêt à prendre soin de votre animal en sollicitant les services d’urgences vétérinaires. D’ailleurs, les vétérinaires de garde ont l’obligation d’assurer la continuité des soins des animaux en dehors des horaires d’ouvertures des cliniques vétérinaires.

D’autre part, une urgence vétérinaire implique la prise en charge des animaux malades quelle que soit l’heure. Les vétérinaires de garde sont en service de nuit, en week-end et pendant les jours fériés. Les consultations de nuit concernent les cas les plus graves et qui ne peuvent pas attendre la disponibilité du vétérinaire traitant. En principe, les services vétérinaires assurent un service de garde à tour de rôle. Il est alors important d’appeler la clinique avant d’y amener votre animal. Seul un vétérinaire saura définir les symptômes d’urgence ou non chez l’animal.

Le premier geste pour trouver un vétérinaire de garde

Si c’est la première fois que cela vous arrive, il ne faut surtout pas paniquer. Le premier geste à faire est d’appeler votre vétérinaire traitant. Avec un peu de chance, vous tomberez sur son répondeur et il vous rappellera de suite. Ou bien, il a l’habitude de ne pas éteindre son téléphone même s’il n’est pas de garde la nuit, un week-end ou pendant les jours fériés. Le médecin vous indiquera quoi faire pour soulager votre animal. Il se pourrait qu’il vous recommandera d’acheter quelques médicaments de routine. Outre cela, si votre chien ou chat est dans un état très critique, il vous donnera quelques numéros d’urgence. Trouver un vétérinaire de garde n’est pas facile surtout si vous êtes un peu éloigné du centre-ville. Mais d’autres solutions existent.

Opter pour un service d’urgence à domicile

Un service d’urgence vétérinaire à domicile existe dans certaines villes comme Paris, Nice ou bien Lyon. Si vous n’avez pas les moyens de vous rendre à la clinique en pleine nuit, c’est le vétérinaire qui se déplacera chez vous. Un service d’urgence à domicile pourra alors réaliser les premiers soins à domicile. Il est possible d’utiliser des applications qui vous permettent de trouver un vétérinaire de garde à domicile proche de chez vous. Le principe reste toujours le même : vous contactez le vétérinaire qui propose un service d’urgence, vous lui indiquez tous les symptômes de votre animal et il préparera tout le matériel et les médicaments adaptés.

Trouver un vétérinaire d’urgence sur une plateforme dédiée

De nos jours, le temps est précieux lorsqu’il y a une urgence. Un animal peut agoniser à n’importe quel moment si vous vous retardez dans la recherche d’un vétérinaire de garde. Gagnez alors du temps en utilisant une autre méthode. Pour tous les services d’urgence vétérinaire, il existe une plateforme qui vous permet d’accéder à toute une liste de vétérinaires de garde dans votre département. Vous pourrez aussi préciser votre adresse pour trouver des vétérinaires le plus proche de votre domicile. Vous sélectionnez simplement votre département et une liste sera affichée. Vous notez ensuite les coordonnées et vous appelez d’urgence le vétérinaire de garde à proximité de chez vous. En utilisant ce site, vous interviendrez à temps pour votre animal de compagnie.