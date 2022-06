Dans tous les secteurs de la société, le numérique s’installe à vitesse grand V. Nous sommes déjà parfaitement accoutumés au fait de sortir notre smartphone pour réaliser la moindre de nos petites actions quotidiennes et c’est peut-être plus vrai encore dans la sphère professionnelle. Et bien rares sont ceux qui s’en plaignent. Le numérique, c’est en effet toujours d’efficacité, de sécurité, de célérité et d’ergonomie. Voici plus spécifiquement les caractéristiques de la clé RPVA qui authentifie un avocat.

La clé RVPA, c’est quoi ?

La plupart des échanges professionnels sont aujourd’hui dématérialisés. Ceci est vrai au sein même des entreprises, dont les collaborateurs ne communiquent plus que par mail ou par téléphone, mais aussi entre les professionnels, les particuliers et les institutions. Le monde de la justice n’échappe pas à la règle. Ainsi, la clé RVPA est une sorte de carte d’identité électronique améliorée, qui permet aux avocats de garantir la confidentialité, la sécurité et la validité des échanges en ligne.

La clé RVPA qui authentifie un avocat est aujourd’hui plus simplement appelée clé avocat. Elle contient notamment le numéro Siren de l’avocat ou celui de sa structure et reste valable trois ans après sa création. Sachez qu’il n’y a pas de reconduction tacite de cette clé et qu’il revient à l’avocat lui-même d’en faire la demande. Enfin, sachez que la E clé RPVA EE coûte 162 euros TTC, ou 222 euros TTC avec le kit d’accompagnement, et qu’elle est disponible sur l’espace professionnel du bureau sur lequel on est inscrit.

À quoi sert la clé RPVA qui authentifie un avocat ?

De manière générale, on peut dire que la clé RVPA est un outil devenu indispensable puisqu’il permet d’accélérer la gestion des procédures civiles et pénales. Pour les avocats, cette clé est donc aussi un moyen de satisfaire ses clients plus rapidement tout en prenant en charge un nombre plus important de dossiers. En outre, c’est aussi un outil qui permet d’assurer un meilleur suivi des affaires, car elle donne accès à de nombreux services en ligne.

Grâce à la clé RVPA qui authentifie un avocat, on pourra par exemple accéder de manière illimitée et en permanence à tous les services de l’Ordre, ainsi qu’aux deux services e-barreau et e-carpa. On pourra aussi réaliser un grand nombre de démarches administratives par son intermédiaire et suivre l’état des procédures. Enfin, la clé permet aussi de signer électroniquement des documents officiels et d’envoyer des LRE qualifiées, notamment via Ar24.fr.

La vie sans clé RVPA

Vous l’aurez compris, la clé RVPA qui authentifie un avocat est absolument indispensable aujourd’hui pour réaliser toutes sortes de tâches et de procédures inhérentes à la vie des professionnels du droit moderne. L’envoi de lettres recommandées avec authentifiant est toujours possible bien sûr, et les enseignes expertes en la matière comme Ar24.fr, continuent de proposer cette alternative, mais sachez tout de même que le numérique présente un avantage significatif !

Vos courriers dématérialisés seront en effet considérés comme preuve juridique, vous ferez des économies substantielles et votre cabinet pourra en outre se targuer de participer à l’effort écologique nécessaire à tout le collectif. Enfin, et peut-être surtout, vous n’aurez plus jamais à vous déplacer au bureau de poste grâce à une simple application sms. Il serait donc dommage de passer à côté d’un outil numérique puissant, capable de vous faire gagner aussi bien du temps que de l’argent et même apte à donner une image de probité morale à votre cabinet, chose indispensable lorsque l’on exerce dans le milieu de la justice et du droit !