Le secteur du BTP est en constante évolution et de plus en plus de professionnels adoptent le Building Information Modeling (BIM) pour leurs projets. Il s’agit d’une méthode de travail collaborative qui permet aux différentes parties prenantes de travailler ensemble de manière plus efficace, en utilisant un modèle numérique en 3D pour concevoir, construire et gérer les bâtiments. L’utilisation du format de collaboration BIM (BCF) offre de nombreux avantages, notamment en matière de coordination en conception et études d’exécutions.

Qu’est-ce que le fichier BCF ?

Le BCF (BIM Collaboration Format) est un format de données ouvert et standardisé, créé par BuildingSmart International, une organisation de l’industrie de la construction qui travaille à promouvoir le BIM et à développer des standards ainsi que des pratiques communes pour le secteur. BuildingSmart International s’occupe notamment de promouvoir l’openBIM à travers l’IFC (Industry Foundation Classes) qui est maintenant la norme ISO 16739. Le BCF ou format de collaboration BIM sert à enregistrer les commentaires, les problèmes et les demandes d’informations concernant certains éléments d’un modèle BIM. Il peut contenir des informations sur l’emplacement, l’état, la priorité, les dates de création et de modification, les attributs associés et les pièces jointes (des images, des fichiers PDF, etc.).

En clair, tous les utilisateurs de la maquette numérique peuvent ajouter des commentaires, signaler des erreurs ou des conflits entre éléments, poser des questions ou demander des informations supplémentaires sur un élément particulier du modèle BIM. Les problèmes identifiés sont alors enregistrés dans le fichier BCF, puis tous les intervenants du chantier peuvent les consulter et les gérer à tout moment. Le format BCF peut être ouvert dans différents logiciels BIM, tels que Revit AUTODESK, ArchiCAD, Tekla Structures, Navisworks et Solibri. En outre, il est possible de l’exporter afin de le partager avec les membres d’une équipe de travail utilisant différents logiciels de modélisation BIM.

Qui sont les utilisateurs du format de fichier BCF ?

Ainsi, le format de fichier BCF permet de documenter les problèmes, faire un commentaire ou signaler des erreurs dans un modèle BIM, en utilisant des annotations et des marquages. Ces annotations peuvent être partagées entre les différents intervenants d’un projet de construction. Voici donc les principaux utilisateurs du BCF :

Les architectes et maîtrises d’œuvre

Les architectes et MOE sont de grands utilisateurs du format de fichier BCF. Ils l’utilisent pour documenter les problèmes et les améliorations dans le modèle de construction BIM qu’ils ont créé. Les annotations et les marquages qu’ils ajoutent peuvent être partagés facilement avec les autres intervenants.

Les bureaux d’études techniques

Les ingénieurs contribuent à l’utilisation du format de fichier BCF dans le cadre du processus BIM. Ils y indiquent de manière concise les problèmes et les améliorations à apporter au projet, en particulier dans les domaines de la structure, de l’électricité et de la plomberie et CVC. Les annotations et les marquages qu’ils créent peuvent être partagés avec les autres intervenants du projet pour améliorer la qualité et la coordination de la construction. L’usage des fichiers BCF est particulièrement apprécié en synthèse technique et architecturale.

Les entreprises du secteur BTP

Les entreprises sont aussi des utilisatrices importantes du format de fichier BCF. En effet, elles s’occupent des études d’exécution, ainsi que de la réalisation des travaux. Elles peuvent donc consulter les annotations et les marquages créés dans la maquette numérique afin de mieux comprendre les problèmes et les améliorations nécessaires. En conséquence, les conducteurs de travaux et chefs de chantier obtiennent des données cruciales pour finaliser le projet avec succès.

Les gestionnaires de projets

Les gestionnaires de projets peuvent également utiliser le format de données BCF. Ils utilisent ce format pour suivre les progrès du chantier, identifier les problèmes et les améliorations nécessaires et coordonner les efforts des différents intervenants.

Les maîtrises d’ouvrages

Les maîtres d’ouvrage (MOA) peuvent aussi utiliser le format de fichier BCF pour éditer chaque commentaire directement à partir du modèle BIM. Ils s’assurent ainsi que les travaux sont réalisés conformément à leurs exigences et spécifications.

Le BCF pour améliorer l’interopérabilité du BIM

L’interopérabilité est la capacité de différents systèmes ou logiciels à échanger des données. Dans le contexte du BIM, elle est essentielle pour permettre aux différentes parties prenantes de partager des informations précises et actualisées sur le projet, et cela, malgré l’utilisation de différents logiciels.

Le format de fichier BCF constitue justement un outil efficace et complémentaire à l’IFC pour optimiser l’interopérabilité dans le domaine du BIM. Il permet aux différents logiciels de communiquer entre eux de manière standardisée. Le BCF est un format de fichier ouvert, un standard openbim qui peut être utilisé par de nombreux softwares.

Le BCF pour l’issue management

Outre l’amélioration de l’interopérabilité des logiciels, le fichier BCF permet aux différents acteurs d’un projet BIM de communiquer plus facilement. En clair, il facilite la collaboration entre les différents intervenants en centralisant les commentaires et les problèmes rencontrés autour d’un ensemble d’objets durant chaque étape de la construction. De plus, il est très facile à utiliser, même pour les utilisateurs non initiés au BIM. L’ajout d’un commentaire dans le fichier se fait de façon intuitive.

Étant donné que le fichier BCF permet aux intervenants du projet BIM de signaler les problèmes sur différents objets et de les suivre jusqu’à leur résolution, il contribue à l’optimisation de la conception ou de la gestion du chantier. Les responsables peuvent effectivement mieux gérer les problèmes et assurer un suivi plus efficace grâce au format de collaboration BIM.

L’utilisation du BCF offre aussi un gain de temps précieux. En effet, les intervenants travaillent avec plus d’efficacité, car ils ont accès à toutes les informations utiles rapidement en évitant de nombreuses incompréhensions et quiproquos.