Autrefois une activité assez peu populaire pratiquée par des passionnés au fond d’une salle d’arcade ou d’une chambre, le jeu vidéo est aujourd’hui démocratisé à toutes les couches de la population. Le phénomène est mondial, en témoigne le boom du marché des jeux vidéo en Chine ou en Europe. Grâce à l’apport de nouvelles technologies et de nouveau format, le jeu vidéo est en passe de devenir quelque chose d’encore plus grand. Zoom sur la transformation du jeu vidéo ces dernières années et sur son futur vraisemblable.

Des nouveaux formats pour des nouveaux joueurs

Le monde vidéoludique a vécu une véritable révolution avec l’apparition des appareils numériques. Les smartphones et les tablettes ont ainsi non seulement apporté un nouveau gameplay bien plus intuitif grâce à l’écran tactile, mais ils ont en plus l’avantage d’être bien plus présents dans les foyers que les consoles de jeux ou les ordinateurs. Avec une telle accessibilité, le format des jeux s’est aussi transformé pour calquer les nouvelles habitudes des consommateurs.

C’est pourquoi la plupart des jeux mobiles sont faits pour être lancés rapidement et qu’une partie ne dure pas trop longtemps. D’une activité pleine, le jeu vidéo est devenu avec ces appareils un passe-temps comme un autre pour attendre le bus, son tour dans une file, tout en pouvant être joué sur un canapé comme les anciens jeux vidéo.

Des nouveaux genres qui boost la popularité

En parallèle avec les formats, le jeu vidéo a su se réinventer grâce à l’apport d’Internet. Ainsi, des centaines de sites de jeux en ligne sont apparus en quelques années, couvrantes des domaines jusqu’alors inconnus ou en marge du monde vidéoludique. Les échecs, les jeux de cartes ou encore les jeux de casino sont apparus pour combler les attentes d’un marché qui n’existait tout simplement pas avant.

Plus encore, grâce à Internet, des plateformes recensant les différents sites de jeux en apportant un avis d’expert se sont développées. Pour les amateurs de jeux de casino, une plateforme comme CasinoBonusCA propose ainsi des jeux dont l’équité et la sécurité ont été contrôlées tout autant que la sécurité. Mais, plus encore, Internet peut offrir des avantages qui n’existent pas dans la réalité. Les meilleurs bonus casino de 2024 sont ainsi listés pour les joueurs.

Des atouts qui n’ont pas tardé à justifier le succès des jeux en ligne qui, par des genres bien différents, ont convaincu des publics qui n’étaient pas a priori destinés au monde du jeu vidéo.

La réalité virtuelle comme nouvel horizon ?

Avec un tel succès, le budget des acteurs du monde vidéoludique a explosé. La recherche a pu se développer jusqu’à atteindre un palier dans l’immersion des joueurs : la réalité virtuelle.

Muni d’un casque, le joueur peut ainsi évoluer dans le monde du jeu. En tournant la tête, il découvrira un décor à 360°. Avec la VR, le jeu vidéo passe un nouveau cap. Si le matériel n’est pas encore distribué à la hauteur des consoles de jeux, les anciennes salles d’arcades sont aujourd’hui devenues des centres VR où les passionnés peuvent vivre une expérience unique d’immersion. La réalité virtuelle pour particuliers se développe néanmoins avec de plus en plus de joueurs dotés d’un casque VR. Si l’offre est encore mince comparée au catalogue vidéoludique normal, nul doute que la réalité virtuelle possède un avenir radieux, et pas seulement dans le jeu vidéo.

Plus encore, la frontière entre le jeu vidéo et Internet semble s’affiner un peu plus avec cette technologie et la volonté de grandes entreprises comme Meta de créer des réseaux sociaux utilisant cette technologie. Le projet de « metaverse » de Mark Zuckerberg en est une illustration.

Le jeu vidéo entre définitivement dans une nouvelle ère de popularité et de démocratisation. Tout le monde peut jouer à un petit jeu sur son téléphone aujourd’hui. Mais, ce ne sont pas tant les petits joueurs que les véritables passionnés qui augmentent en nombre depuis plusieurs années. En diversifiant son offre et ses genres, le jeu vidéo est devenu l’un des divertissements les plus populaires du monde.

L’émergence de l’esport, la pratique du jeu vidéo devenu pratique sportive, illustre cet immense succès. Nul doute alors qu’au fur et à mesure, le jeu vidéo pourrait devenir bien plus qu’un simple amusement pour la planète entière. Si l’esport est ainsi parfaitement implanté en Asie, il reste encore du chemin pour qu’il soit aussi populaire que le football ou le basket. Cependant, le potentiel est énorme. Il existe en effet plus de joueurs de jeux vidéo aujourd’hui que de licenciés dans ces sports.