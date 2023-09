La communication mobile ouvre des horizons et rapproche les gens. Mais en même temps, il reste un lien avec la région, et il ne reste aucune trace de confidentialité et de vie privée. C’est pourquoi, parmi les services de la société OnlineSIM, il y a une carte SIM virtuelle pour les SMS, qui permet de s’inscrire anonymement sur des sites et des applications, de communiquer sans frontières et sans limites, offrant beaucoup plus d’avantages à chaque utilisateur que n’importe quel opérateur mobile est prêt à fournir.

Qu’est-ce qu’un numéro de téléphone virtuel et quand est-il nécessaire ?

Un numéro virtuel est un numéro en ligne qui vous est attribué pour une certaine période. Il fonctionne sur la base de la téléphonie IP, en utilisant des serveurs et des connexions Internet au lieu du réseau cellulaire habituel.

Vous pouvez commander un numéro virtuel pour la vérification ou payer un forfait qui vous permettra de communiquer sans problème dans n’importe quel pays répertorié sur le site web OnlineSIM. Il convient aussi bien à des fins personnelles qu’à des fins professionnelles.

L’utilisation personnelle d’une carte SIM virtuelle offre plusieurs avantages aux utilisateurs ordinaires :

Possibilité de vérification sur des sites web, des réseaux sociaux, des services de streaming et des applications sans spécifier de numéro de téléphone mobile personnel;

Communication à des tarifs compétitifs, ce qui est particulièrement remarquable lorsque vous avez besoin de communiquer en itinérance;

Pas de carte SIM physique;

Indépendance vis-à-vis de l’opérateur mobile – la communication fonctionne partout où il y a Internet.

En même temps, vous pouvez commander un numéro virtuel qui ressemblera à un numéro de téléphone mobile ou à un numéro de téléphone classique.

Pour les entreprises, la téléphonie virtuelle offre encore plus d’avantages :

Réception et envoi d’un nombre illimité de SMS;

Possibilité de mettre en place une ligne téléphonique même si le bureau change souvent de lieu ou s’il n’y a pas de possibilité technique d’installer l’équipement nécessaire;

Tarifs avantageux pour les entreprises, etc.

Achetez un numéro virtuel pour les SMS et restez connecté selon vos propres conditions !

Pourquoi la téléphonie IP est-elle meilleure qu’un numéro de téléphone classique?

Le numéro de téléphone fixe classique est un moyen familier et compréhensible de communiquer avec les clients, les amis et les proches, mais il n’a pas de mobilité. De plus, les tarifs pour une telle communication restent assez élevés, tout comme le coût de l’équipement lorsque nous parlons de l’utilisation des communications téléphoniques pour les entreprises.

Téléphonie IP pour les entreprises

Une ligne téléphonique virtuelle vous permet non seulement de passer des appels, mais aussi d’envoyer et de recevoir des SMS en ligne. Vous avez accès à vos messages depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone connecté à Internet. Ainsi, vous pouvez mener des affaires sans même vous rendre au bureau.

Si vous devez souvent quitter votre poste de travail, partir en voyage d’affaires ou répondre aux appels des clients même après les heures de travail, une carte SIM virtuelle vous offrira cette opportunité. De plus, vous pourrez consulter les statistiques d’appels, et certains plans tarifaires prévoient la possibilité d’enregistrer le dialogue et de l’écouter ensuite, ce qui est utile pour les départements marketing et ventes.

Communication mobile virtuelle pour une utilisation personnelle

Pour les clients privés, le service OnlineSIM offre encore plus d’avantages, car ils ont la possibilité d’utiliser un numéro de téléphone temporaire à usage unique (par exemple, pour enregistrer une nouvelle boîte aux lettres).

Ainsi, les clients privés bénéficient de :

Mobilité;

Indépendance vis-à-vis de la région;

Anonymat;

Possibilité d’utiliser un numéro de téléphone virtuel à usage unique;

Économies sur les communications.

Aucun de ces avantages ne peut être offert par un numéro de téléphone classique, qui est lié à une localisation, facilement identifiable et traçable, et nécessite un équipement de communication spécial.

Le choix vous appartient toujours. Cela ne signifie pas que les numéros de téléphone classiques ont disparu pour toujours, mais lorsque vous avez besoin de tous les avantages énumérés ci-dessus, maintenant vous savez où les trouver. Rendez-vous sur le site web OnlineSIM et choisissez le meilleur tarif. Soyez plus mobile et libre et offrez-vous toutes les possibilités que les utilisateurs de numéros de téléphone classiques ne peuvent que rêver d’avoir.