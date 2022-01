L’histoire de Power est née d’un sentiment de solidarité et d’une sensibilité aux problèmes des artistes.

L’histoire de Power est née d’un sentiment de solidarité et d’une sensibilité aux problèmes des artistes. Fondée en 2021, la société Power a jusqu’ici levé 3 millions d’euros de fonds auprès de divers investisseurs. Début 2022, elle entend booster son lancement avec la vente d’une collection de NFT. Les grands moyens sont de sorties, car les objectifs sont élevés. La plateforme entend réinventer l’industrie musicale en plaçant au centre les acteurs fondamentaux de son existence : les artistes et les auditeurs.

Une équipe qui comprend réellement la musique…

La musique est un moyen de partage, de transmission et de célébration. Pourtant, sa commercialisation est polluée par de nombreux acteurs qui servent de relais entre les artistes et les auditeurs. Pour Power, cette industrie est aujourd’hui dépassée : l’impression des CD a rendu presque nécessaire la présence des maisons de disques, car une telle industrie implique des moyens de production trop importants pour un artiste. Seuls quelques grands artistes, avec leur propre label, parvenaient à négocier eux-mêmes l’impression de leurs CD. Mais aujourd’hui, qui va encore miser sur le format physique ? C’est désormais le streaming et les formats numériques qui permettent à l’industrie musicale de générer des profits.

Et qui propose des solutions pour l’améliorer.

L’idée de Power est née de ce constat : les nouveaux paramètres de notre époque rendent certains intermédiaires presque inutiles. Pour évoluer, l’industrie musicale devra se séparer de ces composants, comme une fusée démantelant sa structure au fur et à mesure de son ascension, pour ne garder que l’essentiel. Et cette quasi-inutilité est d’autant plus grave qu’elle s’accompagne d’un vol de la majeure partie des bénéfices par les maisons de disques.

Ainsi, Power prend les devants et propose aux artistes de travailler selon un modèle plus participatif : il s’agirait de leur donner la possibilité de récolter des fonds auprès de leurs auditeurs, afin de financer un projet précis. Le métier d’artiste musical implique de nombreux coûts qui sont un frein à l’art : les séances de studio, la conception de la pochette d’un album, les stratégies marketing, les clips et autres projets vidéos ont un coût, qui pourrait en fait représenter un investissement. Bien sûr, tout projet est déjà un investissement pour un artiste, puisqu’il espère en vivre, en tirer un bénéfice. Cependant, la dimension d’investissement pour et par l’auditeur est absolument novatrice. Imaginez découvrir un jeune artiste, plein de talent et manquant de moyens. Vous pouvez lui offrir, avec l’aide d’autres auditeurs, des chances de donner vie à son art, de parier sur son succès et de faire des bénéfices tout en respectant la juste part qui lui revient.

Car c’est aussi le grand défi que s’est lancé Power : mettre fin à l’escroquerie organisée des artistes. Pour rappel, les artistes ne touchent que quelques pour cent des bénéfices qu’ils génèrent. Face à ce problème, et toujours en solidarité avec les artistes, la plateforme collaborative de streaming entend assurer aux artistes un bien meilleur revenu, qui fera de l’ombre aux géants déjà en place.

Ce pari représente une confiance dans un projet qui, poussé par une communauté active et dynamique, peut contribuer à mettre en place un système plus juste pour les artistes : http://www.power.io/