Tandis que le numérique prend chaque jour un peu plus de place dans nos vies, les technologies évoluent et nos smartphones avec. Cette course effrénée entre technique de pointe et besoins humains semble ne pas avoir de fin. Toujours plus rapides, plus fins et plus performants, les smartphones sont aussi de plus en plus chers, pour des progressions à chaque fois minimisées entre les modèles. Le smartphone reconditionné est ainsi un excellent moyen de s’offrir un outil performant à moindre frais.

La société Cadaoz a ainsi fait le choix du reconditionnement premium. S’appuyant sur l’expertise d’un professionnel du domaine, reconnu comme compétent par la plupart des grandes marques de smartphone, Cadaoz propose d’opter pour un modèle de téléphone révisé, actualisé et doté à nouveau de ses pleines fonctions d’origine. Complètement dans l’air du temps qui fustige l’obsolescence programmée et la consommation à outrance, la boutique de smartphones reconditionnés Cadaoz prend soin de la planète comme de votre portefeuille tout en vous offrant un service de qualité. Présentation.

Le reconditionné, c’est quoi ?

A ne pas confondre avec l’occasion, le reconditionné suit un protocole strict chez Cadaoz. Les smartphones sont d’abord contrôlés administrativement pour en vérifier la provenance puis ils subissent une batterie de tests sur 45 points de contrôles avant que les données du précédent utilisateur soient effacées à l’aide d’un logiciel performant. Le diagnostic technique permet d’opérer les éventuelles réparations nécessaires avant qu’un contrôle qualité ne s’assure du bon déroulé de l’ensemble du processus.

Pour les consommateurs, une boutique en ligne de smartphones reconditionnés est ainsi l’occasion d’avoir accès à des smartphones haut de gamme pour des prix très intéressants en toute sérénité. L’achat est sécurisé et le client peut bénéficier d’un vrai service après-vente de qualité. En plus, avec la notion de grade esthétique, chacun peut choisir un modèle en fonction de son prix mais aussi de ses attentes en matière de rendu visuel. Enfin, acheter un smartphone reconditionné, c’est aussi faire un geste pour la planète !

Des smartphones reconditionnés pour tous

Si Cadaoz est aussi appréciée de ses clients, c’est parce que l’entreprise se pose en véritable pionnier du reconditionné premium. Active depuis près de 30 ans dans ce domaine d’avant-garde, l’entreprise bretonne fait réparer ses produits par Cordon Electronics, acteur majeur du reconditionnement en France et à l’international, et adoubé par l’ensemble des grandes marques qui lui fournissent matériel et pièces détachées d’origine constructeur certifiées.

Adepte de la transparence et du circuit court, la boutique en ligne de smartphones reconditionnés Cadaoz est aussi un expert du service client. Tout smartphone reconditionné par ses soins experts bénéficie d’une garantie de 12 mois, et peut être remboursé dans un délai de 14 jours si le client n’est pas satisfait. En plus, l’entreprise propose de transférer l’ensemble de vos données de manière sécurisée sur votre nouvel achat. Enfin, si vous n’avez plus besoin de votre ancien bigo, Cadaoz vous le reprend !

Une boutique en ligne de smartphones reconditionnés et bien plus encore !

Convaincu de l’importance du reconditionné pour permettre la démocratisation de l’accès aux smartphones nouvelle génération, Cadaoz s’emploie à proposer des tarifs toujours attractifs en diversifiant au maximum sa gamme. Répondre aux besoins des consommateurs est une priorité pour l’entreprise mais elle n’en oublie pas moins son rôle écologique et sociétal en tant qu’entité économique. Et la philosophie de Cadaoz s’inscrit aussi bien dans les circuits imprimés que dans le terroir.

En effet, pour limiter son impact carbone, Cadaoz a choisi de travailler avec un maximum de partenaires bretons et français. Cette orientation stratégique est un vecteur de qualité car l’entreprise a ainsi un contrôle direct sur le développement de ses activités. Mais ce choix assumé est aussi un véritable engagement militant. En privilégiant l’économie circulaire et locale, Cadaoz soutient le développement économique français tout en assurant un niveau de qualité inégalé !