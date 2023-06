Si vous souhaitez étendre votre Wi-Fi jusqu’au moindre recoin de votre résidence spacieuse, il n’y a pas d’autre solution plus fiable que celle du routeur maillé. Le réseau maillé est un système dans lequel plusieurs routeurs sont mis en réseau pour couvrir le plus grand espace possible. Ce système présente, en réalité, des avantages non négligeables par rapport au routeur traditionnel. Retrouvez plus bas quelques-uns de ces avantages.

Une itinérance transparente

Un système de routeur maillé utilise plusieurs nœuds, encore appelés point d’accès. Ces nœuds sont répartis dans tous les compartiments de votre domicile (ou bureau) et sont connectés entre eux pour créer un réseau Wi-Fi maillé. Ce système permet d’étendre la couverture du réseau le plus loin possible, y compris les zones dans lesquelles le signal reste souvent faible ou même inexistant, à l’instar des couloirs, du sous-sol, etc. À l’opposé donc des routeurs standard qui acheminent la connexion par un seul point central, le réseau maillé achemine la connexion de façon décentralisée.

Avec ce système, les appareils peuvent se connecter automatiquement au nœud le plus proche. Cela réduira les problèmes de latence ou encore de déconnexion.

Une connexion plus stable

En plus de couvrir un vaste ou même très vaste espace selon l’installation, votre connexion sera stable. Mieux, les routeurs maillés évoluent. Par conséquent, vous pouvez ajouter de meilleurs routeurs en tant que nœuds supplémentaires à votre réseau afin d’en élargir davantage la couverture. Cela vous aidera certainement à répondre à des besoins spécifiques au fur et à mesure que ceux-ci changent.

Facile à installer et à configurer

Les réseaux de routeurs maillés sont conçus de façon à être faciles à installer et à configurer. Le système est livré avec des applications mobiles qui permettent de piloter le processus d’installation avec succès. Pour couronner le tout, ces applications intègrent une interface intuitive qui facilite la configuration du paramètre réseau et les mises à jour disponibles. Les utilisateurs peuvent gérer les appareils connectés et augmenter la surveillance du trafic grâce à ces applications.

Un réseau qui booste la sécurité

Le wifi-fi maillé présente une sécurité renforcée de votre réseau internet. En réalité, certains moteurs maillés offrent des fonctionnalités de sécurité plus avancées que d’autres. Parmi ces fonctionnalités, on peut citer le chiffrement WPA3, les pare-feux intégrés et le protocole TLS, pour ne citer que celles-là. Ces dernières aident à protéger non seulement votre réseau, mais aussi les appareils connectés (montre intelligente, caméras de surveillance, smartphones, PC, et bien plus) contre l’intrusion des logiciels malveillants ainsi que les cyberattaques.

Routeur maillé : une solution fiable pour une connexion de haut vol

En somme, le système de routeurs maillés offre une connexion étendue, une itinérance transparente, une facilité d’installation et de gestion ainsi qu’une sécurité renforcée. Ces différents avantages ne font-ils pas du wifi maillé une solution pour améliorer la connectivité sans fil dans les propriétés de grande taille ? Vous gagnerez à le préférer au routeur classique.