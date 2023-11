Au moment d’investir dans un nouvel appareil mobile, de nombreuses options s’offrent à l’acheteur, qui ne sait plus s’il doit maintenant choisir un smartphone neuf de bonne marque ou se tourner plutôt vers le marché de l’occasion. Afin d’aider les personnes concernées par ce dilemme à y voir plus clair, voici un rapide état des lieux des avantages et des inconvénients à opter pour un smartphone neuf de bonne marque. À titre de comparaison, le même procédé de réflexion sera appliqué aux machines d’occasion ou aux appareils bas de gamme, pour permettre les achats les plus éclairés. Le choix le plus pertinent dépendra évidemment de l’utilisation que vous envisagez pour votre smartphone.

Quand doit-on opter pour un smartphone neuf de bonne marque ?

Opter pour un smartphone neuf de bonne marque présente évidemment de nombreux avantages. En effet, les marques reconnues investissent énormément en recherche et développement, ce qui les conduit à produire des appareils dotés des dernières innovations technologiques et offrant une meilleure performance générale. De surcroît, un appareil neuf bénéficiera d’une durée de vie plus longue que celle d’un appareil d’occasion ou d’une machine provenant d’ateliers moins réputés. Par ailleurs, ces smartphones de haute qualité assurent également à leur utilisateur qu’il bénéficiera d’un niveau optimal de sécurité. Car les smartphones neufs sont équipés des derniers standards en matière de protection, cela comprenant des mises à jour régulières du système d’exploitation.

Les risques de cyberattaque sont de ce fait extrêmement réduits, ce qui entraîne une sécurisation accrue des données personnelles. Enfin, un smartphone neuf de bonne marque offrira également une meilleure expérience utilisateur, une qualité d’appareil photo supérieure et des fonctionnalités innovantes, sans parler de l’efficacité du service client. Aussi, si vous êtes un professionnel cherchant à doter vos collaborateurs d’outils de communication efficaces, il vous est conseillé de privilégier un smartphone neuf en vous adressant à des agences spécialisées dans ce type de fournitures telles que Inmac Wstore. On notera d’ailleurs que ces plateformes autorisent la possibilité d’une location groupée. De même, si vous êtes un particulier et que vous prévoyez une utilisation intensive pour votre future machine, les avantages du smartphone neuf de bonne marque supplanteront largement les inconvénients potentiels de la démarche.

Bien choisir son smartphone pour éviter les inconvénients d’un achat de mobile neuf

Toutefois, acheter un smartphone neuf de bonne marque possède aussi des inconvénients évidents dès lors que l’on demeure un petit utilisateur de ce type d’appareil. Premièrement, le coût de ces machines peut être prohibitif pour de nombreux consommateurs. En effet, les derniers modèles de marques premium représentent souvent un investissement significatif, avec des prix bien supérieurs à ceux des marques moins connues ou des modèles d’occasion. Leur dépréciation rapide est un autre de leurs points faibles, car les smartphones neufs perdent de leur valeur très rapidement dès qu’un nouveau modèle est annoncé. Cela peut être particulièrement frustrant pour les consommateurs qui souhaitent maintenir la valeur de leur investissement sur le long terme.

En outre, l’achat d’un nouveau smartphone de marque peut aussi contribuer à une consommation non durable. Car le cycle de renouvellement rapide des modèles incite à une consommation plus fréquente, ce qui peut avoir un impact environnemental négatif, avec une augmentation des déchets électroniques produits et une utilisation accrue des ressources naturelles pour la production de nouveaux appareils. Enfin, malgré la qualité souvent supérieure des smartphones de marque, ils ne sont pas à l’abri de problèmes de fabrication ou de défauts logiciels qui peuvent nécessiter des rappels ou des réparations. Aussi, dès lors que l’on n’a pas foncièrement besoin d’une machine performante, il pourrait être judicieux de se pencher vers des smartphones d’occasion ou produits par des marques low-cost.

Les avantages à opter pour un smartphone neuf de qualité inférieure ou pour un mobile d’occasion

En effet, l’achat de smartphones d’occasion ou provenant de marques moins réputées présente également certains avantages qui peuvent devenir prédominants selon la catégorie de consommateurs à laquelle on appartient. Tout d’abord, puisque ce sont les fonctionnalités nouvelles qui contribuent à gonfler les prix des appareils de nouvelle génération, ces téléphones sont souvent beaucoup plus abordables, ce qui permet aux personnes disposant d’un budget limité de profiter des fonctionnalités les plus basiques des smartphones : acheter un modèle légèrement plus ancien ou une marque moins connue autorise l’accès à des fonctionnalités somme toute satisfaisantes. Pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières innovations ou des spécifications de pointe, ces téléphones peuvent être parfaitement adéquats.

D’autre part, les consommateurs moins soucieux de la performance de leur machine sont en mesure d’opter plus facilement pour une démarche écoresponsable. Ils seront donc davantage tentés par un smartphone d’occasion, contribuant ainsi à un mode de vie plus durable en réduisant la production des déchets électroniques. Enfin, l’achat d’un smartphone d’occasion ou d’une marque moins connue peut parfois réserver de bonnes surprises, telles que la découverte de fonctionnalités uniques ou d’applications préinstallées qui ne sont pas disponibles sur les appareils de marques plus réputées.

Les inconvénients évidents du marché de seconde main et des marques moins réputées

Cependant, et en tout état de cause, choisir un smartphone d’occasion ou de marque moins connue comporte des risques et des inconvénients évidents. Question durabilité, ces appareils disposeront nécessairement d’une espérance de vie plus courte, et il est possible qu’ils aient déjà subi de l’usure ou des dommages non visibles à l’achat. La performance est un autre compromis potentiel. Les modèles plus anciens ou les smartphones de marques moins prestigieuses peuvent souffrir de lenteurs, d’une moins bonne qualité de caméra, et d’une autonomie de batterie réduite. Ces inconvénients contribueront à affecter l’expérience utilisateur quotidienne.

Par ailleurs, ils vous interdiront aussi l’accès aux meilleurs logiciels pour votre smartphone pro. D’autre part, la sécurité est également une préoccupation majeure avec les smartphones d’occasion ou d’entrée de gamme. Ils ne bénéficient pas toujours des dernières mises à jour de sécurité, ce qui peut les rendre plus vulnérables aux menaces. De plus, il peut être difficile de vérifier l’authenticité et l’histoire d’un téléphone d’occasion, ce qui augmente le risque d’acheter un appareil compromis ou volé. Enfin, le support client et les options de garantie sont souvent d’une utilité limitée concernant les smartphones d’occasion et les marques moins connues. Pour toutes ces raisons, il reste donc souvent pertinent d’opter pour un smartphone neuf de bonne marque, malgré les avantages non négligeables à investir dans une machine bas de gamme ou de seconde main.