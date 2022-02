À l’époque actuelle, les entreprises sont de plus en plus amenées à opérer des choix difficiles et à prendre très rapidement d’importantes décisions pour être efficaces et faire face à la concurrence. Pour les aider à mieux s’en sortir et à minimiser les risques, de nombreux outils d’analyse et d’aide à la décision peuvent être utilisés. Focus dans cet article sur la Business Intelligence.

Qu’est-ce que la Business Intelligence ?

Connue également sous le nom d’informatique décisionnelle, la Business Intelligence est un ensemble de compétences, d’applications, de technologies et de processus utilisés pour traiter et partager des informations capitales. Elle consiste à analyser des données, à les convertir en informations pertinentes et à les rendre exploitables. Elle s’adresse à de nombreuses personnes et notamment aux commerciaux, aux contrôleurs de gestion, aux marketeurs et aux managers ou décideurs.

Par ailleurs, la Business Intelligence comporte de nombreux enjeux et a notamment pour objectif de faciliter les prises de décisions au sein des entreprises. Elle permet aussi de transmettre de bonnes informations et d’adopter des mesures efficaces et pertinentes. Elle doit être mise en œuvre par des experts et ceux que vous pourrez découvrir sur le site internet next-decision.fr sont capables de mettre à votre disposition de outils performants d’aide à la décision.

À noter également que la Business Intelligence peut être scindée en deux catégories : la Business Intelligence traditionnelle et la Business Intelligence en libre-service.

La Business Intelligence traditionnelle est généralement gérée par des experts en analyse de données qui sont chargés d’exécuter des requêtes.

Quant à la Business Intelligence en libre-service, elle est très simple à utiliser, et ce, grâce à ses outils intuitifs et ses différents tableaux de bord. Ces derniers peuvent être installés sur de simples ordinateurs et sont notamment employés pour générer des études et des rapports ad hoc. Elle permet également d’accéder à des informations en temps réel.

Les bénéfices de la Business Intelligence pour une entreprise

La Business Intelligence ou l’informatique décisionnelle (en français) apporte de nombreux bénéfices aux entreprises. Elle permet, entre autres, d’améliorer et d’accélérer les prises de décisions et d’optimiser de nombreux processus d’affaires. Plus encore, elle peut être utilisée pour générer de nouveaux revenus, améliorer l’efficacité opérationnelle et aider les entreprises à mieux repérer leurs problèmes commerciaux et à les résoudre efficacement.

D’autre part, la Business Intelligence facilite aussi l’identification des tendances du marché, ce qui amène à mieux repérer les opportunités et à adopter des stratégies pour mieux les saisir. Elle concourt également à l’amélioration des services et des produits qui sont proposés au public et amène ainsi à mieux répondre aux attentes des clients et des prospects, de quoi accroître la notoriété des entreprises et bien plus encore.

Pour finir, en permettant aux entreprises de collecter des informations pertinentes et de produire des rapports très détaillés, la Business Intelligence participe aussi à l’augmentation de la productivité. En effet, grâce aux informations contenues dans les rapports, les entreprises peuvent mieux identifier leurs points faibles et adopter les mesures qu’il faut pour améliorer leur production et éviter les pertes de temps. Il en est de même de l’identification des ressources à employer pour atteindre les objectifs fixés et financer certains projets.

Les principaux outils de la Business Intelligence

La Business Intelligence utilise plusieurs outils pour collecter des informations et aider les entreprises à mieux se développer. Parmi ces outils, retenez qu’elle utilise notamment des outils de traitement analytique en ligne, d’analyse ad hoc et de reporting pour être efficace et générer des informations pertinentes.

Les outils de traitement analytique en ligne

Les outils de traitement analytique en ligne ou OLAP sont conçus pour analyser de grandes quantités d’informations à l’aide de plusieurs fonctions d’exploration. Ils stockent leurs données dans un emplacement dénommé « cube OLAP » et ce dernier fournit une vue pluridimensionnelle des informations collectées et enregistrées.

Les outils de reporting

Ces outils permettent de convertir les données collectées en tableaux ou en graphiques pour les étudier et les présenter autrement. Ils sont très précis en plus d’être pratiques et efficaces.

Les outils d’analyse ad hoc

Ils permettent aux utilisateurs de formuler des requêtes et de produire des rapports à partir des applications et des tableaux de bord mis à leur disposition. Ils sont très faciles à utiliser et peuvent même être employés par des personnes ne disposant pas de connaissance particulière en analyse de données.