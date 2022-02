Le commerce a toujours été une guerre d’influence. La qualité d’un produit n’est en effet rien si elle n’est pas validée par une entité supérieure, quelle qu’elle soit. C’est ainsi que nous mettons notre confiance en des bouts de papier lorsque nous achetons un produit. C’est également ainsi que, après mise en avant d’informations plus ou moins certifiées, nous préférons un service plutôt qu’un autre. Enfin, c’est aussi comme cela qu’une marque peut asseoir son autorité sur un secteur et devenir incontournable. Voici donc pourquoi et comment contacter les influenceurs aujourd’hui.

Les influenceurs au cœur du jeu publicitaire numérique

Le monde de la publicité a de tout temps su s’appuyer sur les célébrités pour faire la promotion des produits ou des services de ses clients commanditaires. Sans le concours des stars de cinéma, des artistes de renommée internationale ou encore des sportifs médaillés lors des grandes compétitions internationales, certaines des marques les plus fameuses d’aujourd’hui n’auraient pas pu affirmer la domination dont elles jouissent aujourd’hui. Pourtant, les choses évoluent et désormais, les influenceurs sont de plus en plus spécifiques.

L’avènement d’Internet a évidemment bouleversé la donne. Aujourd’hui, certains Youtubeurs sont considérés comme faisant partie des individus ayant le plus d’influence au monde. En outre, Internet a permis à chacun d’entre nous de s’informer avec plus de spécificité. La télévision n’offrait qu’une faible variété de programmes, mais les réseaux sociaux permettent à des experts d’émerger dans tous domaines. Contacter les influenceurs est donc important pour les marques qui souhaitent en faire leur relais auprès des consommateurs. Et bénéficier des services d’une plateforme influenceur est ainsi presque devenu indispensable pour se faire connaître en tant qu’entreprise.

La ruée vers l’influence

L’influence est devenue l’une des caractéristiques les plus recherchées et les plus monnayables aujourd’hui. Il suffit de constater la quantité de célébrités de toutes origines, plus ou moins reconnues, qui font la promotion de produits ou de services pour s’en convaincre. Le marché de l’influence est donc en pleine expansion et avec le développement des technologies à venir, on pense notamment au métavers, il y a fort à parier que ce secteur ne fasse que croître dans les années à venir.

En effet, le monde numérique empiète un peu plus chaque jour sur notre quotidien physique. Nous passons de plus en plus de temps sur les réseaux et les têtes que nous voyons défiler régulièrement sur nos écrans font figure d’autorité. Pour les marques, contacter les influenceurs et les convaincre de porter leurs produits ou service constitue donc un levier bien plus efficace, car considéré comme plus humain, que toute autre forme de marketing. Mais comment savoir qui contacter ?

Pourquoi contacter les influenceurs via une agence spécialiste ?

Les influenceurs sont essentiels à la croissance des entreprises mais, paradoxalement, ces dernières ne sont pas toujours au fait de ceux qui pourront le mieux porter leur image auprès des consommateurs. Le monde des réseaux est si vaste qu’il est impossible d’en connaître toutes les personnalités. Seul une agence spécialiste de la question peut ainsi vous guider dans le choix du meilleur influenceur pour la promotion de vos produits ou services.

Une agence aussi reconnue que Ykone.com par exemple pourra vous permettre de réduire drastiquement le temps et les ressources que vous consacrerez à la recherche de l’influenceur le plus pertinent. En plus, elle pourra contacter les Influenceurs pour vous et la plateforme en ligne vous donnera aussi accès à toutes sortes d’outils pour analyser vos campagnes marketing, connaître le ROI de chacune de vos actions et donc optimiser votre stratégie marketing avec une efficacité inégalée !