Aujourd’hui, l’économie est globalisée, connectée et continue. Entre les différents points de la planète, on observe plus aucune discontinuité dans le flux d’échanges de marchandises et d’informations. Même à l’échelle d’une petite entreprise française, l’activité se doit d’être permanente pour assurer sa place dans son secteur et éviter de voir la concurrence nous dépasser. Et pour ce faire, l’outil informatique est essentiel. Voyons donc ce qu’est un plan de reprise d’activité informatique et comment le mettre en place.

Pourquoi mettre en place un plan de reprise informatique dans votre entreprise ?

Dans toutes les entreprises de France et de Navarre, quelles que soient leur taille et leur importance, il est désormais nécessaire d’être bien équipé en logiciels et en matériel informatique. D’autant que de plus en plus d’outils, comme les CRM par exemple, permettent d’optimiser tous les aspects du fonctionnement des entreprises, de la gestion des ressources humaines à la formation interne en passant par la fidélisation des clients.

Mais si l’informatique est désormais au cœur de la stratégie des entreprises, il est aussi devenu leur talon d’Achille. En cas de panne, les conséquences peuvent en effet être importantes si rien n’a été prévu pour la reprise d’activité. En outre, les attaques des hackers pour obtenir une rançon sont de plus en plus fréquentes. Élaborer un plan reprise activité d’activité informatique est donc une nécessité pour assurer le bon fonctionnement de votre structure économique.

Une solution externalisée pour votre PRA

La mise en place d'un plan de reprise d'activité informatique constitue une tâche essentielle pour la résilience des entreprises. Elle doit donc nécessairement être confiée à des experts pour optimiser les résultats de l'opération.

Disposer d'une solution aussi efficace et réactive, c'est ainsi se voir prêté du matériel en cas de vol suite à un cambriolage ou de sinistre, un point important pour poursuivre l'activité et ne pas laisser vos clients filer chez la concurrence. Mais c'est aussi voir ses données sauvegardées sur des serveurs physiques et virtuels, et être capable de rebondir extrêmement rapidement après un événement.

La procédure de création du PRA

Les équipes effectuent un audit précis de votre situation afin de déterminer la durée d'interruption admissible et la perte de données maximale qui ne mette pas en danger votre entreprise.

Dans un second temps, on définira les modalités de la reprise d’activité informatique en priorisant les services les plus essentiels. Des tests seront également réalisés pour évaluer la capacité des employés à réagir correctement en cas de besoin. Enfin, une méthode d’analyse post-crise est élaborée, afin d’évaluer l’efficacité du plan dans une perspective d’amélioration permanente.