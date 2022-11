Imprimante code-barre reconditionnée : quels avantages pour votre parc IT ?

Les professionnels de la distribution ont des besoins particuliers. Ils doivent utiliser divers équipements, notamment des imprimantes code-barres, dotées d’une technologie thermique directe ou transfert thermique. Ce matériel intègre des étiquettes en bobine ou en paravents, qui permettent d’étiqueter divers supports en termes de grammage, qualité, adhésif, matière, etc. Ces imprimantes sont adaptées à une utilisation intensive en milieu industriel, grâce à leur robustesse et leur impression qualitative haute résolution.

Le reconditionné : un concept écologique et économique

Aujourd’hui, protéger l’environnement est essentiel, c’est la raison pour laquelle un grand nombre de professionnels offrent la possibilité d’acquérir des équipements reconditionnés. Effectivement, à l’heure actuelle, on pousse les consommateurs au recyclage et à la réduction des déchets électroniques. De plus, ce concept permet de faire de belles économies. Comme tout le monde, en tant qu’entreprise, vous désirez maintenir votre budget, alors, vous devez veiller à vos achats. Effectivement, vous pourrez profiter d’une réduction pouvant aller de 20 à 70 % de réduction en misant sur le reconditionné. C’est un plan vraiment intéressant pour acheter moins cher tout en acquérant des produits assez récents et de grandes marques. Donc, n’hésitez pas à opter pour une imprimante code-barres reconditionnée. Qui plus est, vous achèterez presque du neuf avec une garantie, ce qui reste un avantage majeur. Que vous exerciez dans le secteur de la logistique, emballage, distribution, ce matériel vous est indispensable pour le bon fonctionnement de votre activité. En utilisant du matériel reconditionné, vous pourrez compléter votre parc d’imprimantes code barre sans vous ruiner ou alors, remplacer ou réparer vos appareils favoris, discontinués par le fabricant.

Plusieurs modèles d’imprimantes à votre disposition

Avec l’accompagnement de techniciens formés pour reconditionner tout type d’imprimantes comme les imprimantes ticket de caisse, imprimantes code barre portable…, vous réussirez à dégoter du matériel adéquat. En fonction de votre activité, il faudra choisir des modèles adaptés, plus design, plus compacts, plus solides. Les spécialistes seront en mesure de vous guider et de vous renseigner de la meilleure des manières. Ainsi, vous éviterez de commettre quelques erreurs de jugement et bénéficierez d’un matériel vraiment performant et approprié à votre secteur d’activité. Si vous détenez un grand entrepôt, vous devez être capable d’identifier chaque palette, chaque carton rapidement, par conséquent, vous devez être doté d’équipements répondant à vos exigences professionnelles pour préparer vos commandes, vos missions d’emballage, d’étiquetage et d’expédition. En équipant votre entreprise avec des imprimantes industrielles fiables et durables, de grande marque, vous vous offrirez un confort d’utilisation et une performance inégalable. Ces points sont essentiels notamment lors de périodes de forte activité.