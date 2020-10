Dans le monde à dominante numérique d’aujourd’hui, il n’est pas de renommée véritable sans une solide assise sur les réseaux. Ceci est particulièrement vrai pour les individus mais n’exclut pas les entreprises. Au contraire, toute structure économique qui aspire à grandir et à développer ses activités se doit d’être en tête de gondole des pages de résultats des moteurs de recherche. Et faire appel à un SEO avant de créer son site web permet de poser des bases pérennes à toute stratégie de communication digitale.

Concevoir un site web est désormais à la portée de tous grâce aux produits disponibles gratuitement sur Internet. Néanmoins, ces sites « premier prix » sont bien souvent limités, tant par leur structure technique que par leur contenu. Alimenter un site et l’actualiser régulièrement est en effet indispensable pour se maintenir au top des suggestions de Google et consorts, or bien rares sont ceux qui disposent des connaissances et du temps nécessaire à ce travail de fond. D’où l’intérêt de passer par une agence SEO. Explications.

Faire appel à un SEO avant de créer son site web, un impératif !

Pour développer son projet web et faire connaître son entreprise sur les réseaux, le site web est la première pierre. Qu’il soit marchand ou vitrine, celui-ci doit être conçu et optimisé par un professionnel d’une Agence SEO si l’on veut qu’il s’ajuste aux canons fluctuants du référencement sur Internet. Faire appel à un SEO avant de créer son site web, c’est ainsi partir sur des bases solides qui vous permettront de diffuser votre image, vos valeurs et surtout vos produits bien plus loin que vous ne l’imaginez !

Certains font le choix de l’indépendance totale et préfèrent monter leur site de toutes pièces à partir de CMS bien connus sur le web. Si cette solution paraît économe à court terme, elle est en fait une mauvaise stratégie car elle ne fait que ralentir drastiquement votre ascension. Un expert du SEO est en effet capable de créer du contenu mais aussi d’opérer un travail de veille, un suivi des mots clés et de la longue traîne, tâches chronophages mais pourtant indispensables pour qui espère améliorer son référencement sur Internet.

Des compétences SEO au service de votre renommée

L’activité d’expert SEO est en plein boom, tant les demandes sont nombreuses. Malgré la myriade de tutos explicatifs et de blogs truffés d’explications techniques, cette demande ne faiblit pas car ceux qui espèrent se lancer seuls dans l’aventure se rendent vite compte de la difficulté d’un tel projet. Faire appel à un SEO avant de créer son site web permet donc de gagner du temps mais aussi de l’argent et surtout de profiter d’une expertise qui va bien plus loin que la rédaction de contenus.

L’agence SEO est en effet un véritable accompagnateur vers le succès. Elle apporte son concours dans l’optimisation technique du site, ses qualités « responsive » pour toucher un maximum de public, inclut des backlinks, conçoit une stratégie digitale complète avec inclusion du social media dans la boîte à outils de communication de l’entreprise. En bref, c’est un véritable accélérateur de croissance qui vous aide en plus à affiner votre image de marque !

Booster votre renommée grâce au SEO

Mais quel est donc l’intérêt d’optimiser son référencement sur les pages de résultats de Google ? La réponse à cette question est simple : générer plus de trafic sur votre site. Faire appel à un SEO avant de créer son site web est ainsi la meilleure solution pour augmenter ses ventes simplement et rapidement dans le cas d’un site marchand ou faire grandir votre renommée dans le cas d’un site vitrine. Dans les deux cas, c’est votre chiffre d’affaires qui en sort content.

L’expert SEO est aussi un très bon communicant. En plus d’améliorer votre visibilité via le référencement naturel, il peut aussi prendre en charge des campagnes de communication ponctuelles et relayer les informations essentielles, comme la tenue d’événements ou l’organisation de promotions exceptionnelles, sur les réseaux de votre communauté. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, faire de votre nom un marqueur identitaire, qui vous permettra de booster vos ventes et de faire briller votre enseigne !