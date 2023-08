Le monde du casino en ligne est bien différent d’un pays à l’autre. Différentes régulations, différents acteurs et différentes technologies : nous vous dévoilons les leaders du secteur !

1- Espagne

C’est l’un des premiers pays à avoir vu le potentiel du casino en ligne. Dès le début 2015, La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) a pris des mesures pour mettre en place une licence claire permettant d’opérer sur le territoire. Avec un marché parfaitement réglementé grâce à des processus de vérification, une publicité contrôlée et des joueurs protégés, l’Espagne attire désormais uniquement les meilleures plateformes.

La qualité des sites de casinos en ligne disponibles en Espagne. Ces derniers utilisent les derniers logiciels, les dernières créations et les dernières technologies existantes. Nous avons notamment pu constater que certains sites disponibles dans le pays permettent déjà de jouer grâce à un casque VR sur des tables en direct !

2- Suisse

L’activité des casinos en ligne ne cesse de croître en Suisse ! Grâce à l’un des plus grands revenus minimums d’Europe, le pays attire évidemment les plus grandes plateformes sur son territoire. La CFMJ (Commission Fédérale des maisons de jeu) est en charge du respect de la régulation, et permet aux casinos physiques d’opérer en ligne. Avec des gains non taxés, la possibilité de jouer au poker et à des milliers de machines à sous, jeux de table et jeux en direct, la Suisse est l’un des pays les plus développés.

Nous avons remarqué que l’excellent fonctionnement du système Suisse permet au pays d’être l’un des marchés les plus sûrs d’Europe et du monde (source : https://casinosenligne.com/ch/). Le pays lutte également parfaitement contre les sites frauduleux et protège sa population contre les casinos malveillants. Avec « seulement » 8.7 millions d’habitants, ce petit pays est déjà un grand dans le monde du casino en ligne.

3- Brésil

C’est clairement l’un des plus grands pays pour le casino en ligne ! Récemment, nous avons notamment pu le voir grâce à des ambassadeurs de renommée comme Neymar Jr. Les Brésiliens ne sont pas seulement fans du football, mais également du casino en ligne, et le gouvernement a donc décidé en 2022 d’autoriser le jeu en ligne ! Depuis le projet de loi 442/1191, le Brésil autorise désormais dans ses 26 États les jeux de casino en ligne. L’interdiction datait de 1946 et c’est donc une avancée qui change beaucoup de choses dans l’univers du Gaming.

Les opérateurs doivent simplement avoir des serveurs au Brésil et s’acquitter de 600 000 reais brésiliens (environ 100 000 €) pour intégrer le marché. Ces lois ont permis de voir arriver de nouveaux acteurs qui tentent de révolutionner le domaine. Avec 213 millions d’habitants, le Brésil va certainement être l’un des fers de lance de ce monde !

4- Canada

Le Canada est l’un des plus grands pays pour le casino en ligne et nous sommes sûrs que vous le savez déjà ! Avec plus de 200 000 employés dans le pays qui sont dans ce secteur, le domaine n’est pas seulement fructueux, mais également très évolué. Plus de 20 millions de joueurs actifs et un marché qui se place à la 7ème position dans les dépenses sur le jeu en ligne, le Canada est un vivier de plateformes de haute qualité. Ontario, Alberta, Saskatchewan et Colombie-Britannique font partie de l’avant-garde de cette révolution au Canada.

Chaque région possède ses propres lois au Canada et permet aux joueurs de s’adonner à une activité de casino en ligne. 60 % des canadiens jouent en ligne et s’amusent chaque année. L’évolution des plateformes dans le pays est exponentielle et la technologie ne cesse de s’améliorer. Les casinos en ligne au Canada injectent régulièrement leurs bénéfices dans leur évolution et c’est une excellente nouvelle pour le monde du Gaming ! C’est l’un des plus grands pays au monde dans ce secteur.