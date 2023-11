Petit ou grand, anecdotique ou artistique, le tatouage est une pratique très répandue qui est de plus en plus à la mode dans le secteur geek. Pourtant, lorsque l’on parle d’aiguilles et d’encre, certaines personnes redoutent les séances de tatouage tout autant que les vaccins. Mais c’est sans compter les inventions du secteur de la healthtech !

Il est vrai que la vaccination ou le tatouage peut être une épreuve physique si l’on a pas l’habitude. En plus, certaines parties du corps sont plus sensibles au tatouage que d’autres. Généralement, ce sont dans les endroits où la peau est plus fine où l’aiguille va produire une douleur, de modérée à intense.

Prêt pour le tatouage mais pas prêt pour souffrir ? La marque de crème anesthésiante TKTX va vous permettre de faire des séances de tattoo beaucoup plus douces. Aujourd’hui, voyons les effets de cette crème qui vous promet d’atténuer la douleur de façon drastique.

La douleur du tatouage est-elle inévitable ?

Tout le monde connaît à peu près le principe du tatouage.Cela consiste à faire entrer de l’encre sous l’épiderme à l’aide d’une aiguille. L’opération, répétée des dizaines ou des centaines de fois sur une région précise de votre corps, peut faire très mal.

Généralement, ce ne sont pas les premiers coups d’aiguille qui sont les plus douloureux. Le corps comprend vite qu’un corps étranger essaie pénètre la peau, ce qui induit une réaction du cerveau qui essaye, tant bien que mal de s’habituer à la douleur persistante.

Comme nous l’avons dit, la douleur du tatouage fait partie du processus. Elle est même recherchée par un certain nombre de personnes qui y voit un aspect rituel et une forme d’introspection. Cependant, nous ne sommes pas là pour souffrir, et les crèmes anesthésiantes peuvent nous aider !

Composition et effets d’une crème anesthésiante

Afin de vous faire passer un moment agréable, même sous l’aiguille de votre tatouer, il n’y pas de secret. La crème TKTX se compose de lidocaïne, de prilocaïne et d’adrénaline, qui sont trois substances qui interagissent avec votre épiderme pour engourdir la peau.

Puisque ces principes actifs ont une réponse favorable de la part de notre corps et de notre cerveau, ils contribuent tout simplement à ressentir moins de douleur durant votre séance de tatouage.

Il est important de noter que certains tatoueurs approuvent ou non l’utilisation de ces crèmes, et que leur avis est façonné par leur expérience. Si c’est votre premier tatouage, nous recommandons fortement de s’armer d’un mental d’acier et d’être détendu au maximum.

Avec des prédispositions calmes et sereines, votre tatouage sera véritablement une expérience sympathique. La crème anesthésiante sera aussi une aide précieuse pour vous sentir à l’aise lors du processus.