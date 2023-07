Vous travaillez pour la Ville de Paris et vous avez sûrement entendu parler d’Intraparis, le portail intranet dédié aux ressources humaines pour les agents. Dans cet article, nous allons vous présenter ce nouvel outil et vous expliquer comment l’utiliser au mieux pour faciliter votre quotidien professionnel. Nous aborderons les fonctionnalités principales, les avantages pour les agents et les entreprises, ainsi que les perspectives d’avenir de cette plateforme. Alors, n’attendez plus et découvrez comment tirer profit d’Intraparis !

Fonctionnalités principales

Intraparis est un portail intranet qui centralise toutes les informations et services liés à la gestion des ressources humaines pour les agents de la Ville de Paris. Il offre de nombreux avantages tels que la simplification des démarches administratives, l’amélioration de la communication interne et la facilitation de la gestion des carrières.

Gestion des données personnelles

Grâce à Intraparis, vous pouvez consulter et mettre à jour vos données personnelles en toute simplicité. Vous pouvez également accéder à votre dossier administratif, consulter vos bulletins de salaire, gérer vos absences et vos demandes de congés.

Formation et évolution professionnelle

Intraparis vous donne accès à un catalogue de formations proposées par la Ville de Paris. Vous pouvez ainsi vous inscrire en ligne, suivre l’évolution de vos inscriptions et consulter votre historique de formations. De plus, la plateforme vous permet de mettre en avant vos compétences et vos souhaits d’évolution professionnelle, afin d’être accompagné au mieux dans votre parcours.

Communication interne

Le portail Intraparis favorise la communication entre les agents et les services de la Ville de Paris. Vous y trouverez des actualités, des événements, des offres d’emploi en interne et des informations pratiques pour améliorer votre quotidien professionnel.

Avantages pour les agents et les entreprises

Intraparis offre de nombreux avantages pour les agents de la Ville de Paris, mais aussi pour les entreprises qui travaillent avec la ville.

Gain de temps et simplicité

Avec Intraparis, fini les paperasses et les démarches administratives fastidieuses ! La plateforme vous permet de gérer toutes vos démarches en ligne, de manière simple et rapide. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre travail et vos missions.

Transparence et équité

Intraparis favorise la transparence et l’équité entre les agents en proposant un accès aux offres d’emploi en interne et aux formations de manière égale pour tous. De plus, les agents peuvent consulter leur dossier administratif et leurs données personnelles à tout moment, ce qui permet de limiter les erreurs et les oublis.

Amélioration du dialogue social

Grâce à Intraparis, les agents peuvent être informés en temps réel des actualités et des événements liés à leur travail. Ils peuvent également participer à des forums de discussion et échanger avec leurs collègues et leurs supérieurs hiérarchiques. Cela permet d’améliorer le dialogue social et de renforcer la cohésion au sein des équipes.

Perspectives d’avenir d’Intraparis

Intraparis est un outil en constante évolution, qui a pour ambition de répondre au mieux aux besoins des agents de la Ville de Paris et de ses entreprises partenaires.

Développement de nouvelles fonctionnalités

L’équipe en charge d’Intraparis travaille en permanence à l’amélioration de la plateforme et au développement de nouvelles fonctionnalités. Parmi les projets à venir, on peut citer l’intégration d’un espace de travail collaboratif, la mise en place d’un système de gestion des compétences et l’amélioration des outils de communication interne.

Extension à d’autres collectivités

Le succès d’Intraparis auprès des agents de la Ville de Paris ouvre la voie à une possible extension de la plateforme à d’autres collectivités territoriales. Cela permettrait de mutualiser les ressources, de partager les bonnes pratiques et d’améliorer la gestion des ressources humaines dans le secteur public.

Intraparis est un outil précieux pour les agents de la Ville de Paris et les entreprises partenaires. En centralisant les informations et les services liés à la gestion des ressources humaines, il simplifie les démarches administratives, favorise la communication interne et facilite la gestion des carrières. De plus, Intraparis a vocation à évoluer et à s’adapter aux besoins des utilisateurs, ce qui en fait un outil pérenne et évolutif. Alors, si vous êtes un agent de la Ville de Paris, n’hésitez plus et découvrez dès maintenant les avantages d’Intraparis pour faciliter votre quotidien professionnel !