S’il reste tout à fait possible de mettre en place des solutions internes, la grande majorité des marketplaces optent aujourd’hui pour un prestataire externe pour les solutions et méthodes de paiements nécessaires à un bon fonctionnement de leurs plateformes. Les avantages liés au fait de recourir au PSP sont multiples. Pour cela, il s’avère capital de faire son choix avec le plus grand soin, notamment pour ne pas se laisser distancer par la concurrence. Voici quelques éléments clés à étudier pour vous assurer de doter votre plateforme d’un bel avantage.

Tenir compte des moyens de paiements offerts

Il est important de garder à l’esprit la principale fonction d’une solution de paiement pour une marketplace : c’est simplifier et fluidifier les transactions en permettant à un maximum d’acteurs (vendeurs comme acheteurs) de trouver leur compte. Si une grande majorité d’achats en ligne sont aujourd’hui réalisés par le moyen de la carte bancaire, il faut noter que des options alternatives se développent rapidement. Pour rester concurrentiel, vous devrez miser sur un PSP en mesure d’offrir une certaine variété. Et pour y arriver, il est par exemple nécessaire de tenir compte de votre marché, des attentes et des habitudes des clients, etc. Un prestataire comme Adyen représente en l’occurrence un interlocuteur intéressant pour boutiques et places de marché portant sur des secteurs très divers.

Considérer la nature des services de place de marché

Une solution de paiement doit être utile et s’adapter autant que possible au panel de produits et services que vous proposez. En effet, les prestataires de paiement prohibent certains produits ou services en fonction de leurs objectifs, de la réglementation, ou de la zone géographique. Des produits liés au tabac ou aux paris en ligne et à la voyance seront par exemple clairement proscrits par certains PSP. D’autres services ou activités moins connus peuvent également faire l’objet de réglementation spécifique selon les PSP. L’objectif pour votre plateforme de marché sera de choisir un prestataire se rapprochant au maximum du secteur d’activité et des produits et services que vous comptez promouvoir sur la plateforme de marché. Plus fine sera votre sélection, meilleure sera l’offre du PSP en matière de fonctionnalité ou d’efficacité pour tous les acheteurs et les vendeurs qui en feront l’utilisation.

La portée géographique de votre marketplace

Si vous avez pour objectif d’étendre votre activité au-delà des frontières locales ou carrément à l’international, le mieux est de vérifier scrupuleusement si le PSP couvre les régions ou zones visées. Les systèmes bancaires peuvent largement varier d’un pays à l’autre, selon la réglementation ou les habitudes des acteurs du marché. La diversité des méthodes de paiement ou la multiplicité des devises seront prises en compte par les PSP les plus importants, tandis que d’autres se limiteront à apporter des solutions spécifiques sur des marchés locaux. Veillez donc à tenir compte de vos ambitions d’extension.

La question des prix et de la sécurité des utilisateurs

Les PSP fonctionnent généralement sur le principe de la commission. En général, il s’agira de montant fixe prélevé, ou encore d’un pourcentage spécifique. Ces différences entre PSP peuvent se révéler un critère de première importance. Prenez aussi le temps de faire le choix de solutions assurant une sécurité maximale pour les données des clients et des utilisateurs.