Cela rappellera peut-être quelques souvenirs aux plus jeunes générations, mais pour beaucoup, l’été peut aussi permettre de s’adonner à ses passions, derrière l’écran ! Les geeks ne sont fort heureusement plus stigmatisés et certains d’entre eux ont amplement de quoi profiter de leur temps libre pour profiter des titres de leur choix. À ce sujet, il semble exister de nombreux jeux pensés pour ces rallyes et autres actions de longue haleine, où les heures de jeu enchaînées sont toujours aussi plaisantes. Parfois, la quantité prend le pas sur la qualité chez les joueurs et avec les titres sélectionnés ainsi que certains modes bien précis, il est tout à fait légitime de comprendre pourquoi.

Alors, quels sont les jeux parfaits ou même les activités adéquates pour de longues heures de jeu l’été ?

Dofus

Nous avons mentionné les souvenirs de certaines générations en introduction. Nul doute que les longues parties de Dofus en rappellent de nombreux avec le fameux défi connu durant plusieurs vacances estivales, celui de monter un personnage au niveau 200 en quelques semaines ! Pour cela, les amis n’hésitaient pas à allier leurs forces respectives et à tout faire pour obtenir ce Graal tout bonnement anecdotique.

Qui sait, le temps libre prévu pourrait vous permettre de relancer cette machine et ces mêmes souvenirs ! Près de 20 ans après sa sortie, la création du studio français Ankama reste toujours aussi populaire et chaque mois, de nouveaux joueurs viennent eux aussi découvrir ce fascinant monde vidéoludique. Comme toujours, Dofus s’adapte à la perfection aux geeks et à ceux qui ne gèrent pas toujours le temps passé derrière l’écran. Toujours avec une certaine responsabilité, un retour sur Dofus est souvent le bienvenu, pensez-y !

Le poker

Comme toutes les autres activités citées, le poker est tout aussi accessible pour les néophytes. Depuis de nombreuses années, des plateformes phares comme celle de PokerStars se sont mises en avant pour leurs fonctionnalités, mais également, pour leurs conseils dévoilés aux débutants.

Avec un accompagnement permanent, il est possible de comprendre combinaisons et autres stratégies afin de gérer ses mains du mieux possible lors des parties effectuées. À la recherche d’une quinte flush ou d’autres combinaisons de renom, chaque joueur peut profiter de ces opportunités pour s’adonner à une nouvelle passion. Il faut dire que récemment, le poker a obtenu une notoriété impressionnante et qu’à l’instar des autres exemples présents dans cet article, le poker s’avère être une activité parfaite pour les soirées estivales. Que l’on soit en ligne ou autour d’une table avec ses amis, cette discipline historique a de nombreux attraits sans cesse mis en avant.

FIFA

Pour sa dernière saison sous le matricule FIFA, le jeu phare d’EA Sports (déjà bien remarqué) va encore marquer l’été de nombreux amateurs, à la fois de football, mais également, de jeux vidéo. Les soirées FIFA entre amis ou les parties au retour de la plage sont une référence pour beaucoup chaque été et naturellement, tout laisse penser qu’il en sera de même pour cette nouvelle période estivale, bien qu’il s’agisse de la dernière version en lien avec la Fédération Internationale de Football.

World of Warcraft

À l’instar de Dofus, le fameux titre WoW est un MMORPG. Il est d’ailleurs probablement le jeu le plus mythique de cette catégorie qui continue de ravir aux joueurs les plus intrépides et pour lesquels, le temps n’est pas un argument derrière l’écran. Depuis sa création, cet opus de la saga Warcraft continue d’entretenir les titres de noblesse du développeur Blizzard.

Pour retrouver les prémices de cette saga, il faut même remonter à 1994 et la sortie de Orcs and Humans. Cette continuité a sans cesse été saluée par les joueurs du monde entier et en 2023, on compte encore des dizaines de millions de joueurs réguliers aux quatre coins du monde.

Parfois, certains joueurs ayant découvert d’autres opus profitent également de l’été pour revenir à leurs premiers amours. Et généralement, le mythique World of Warcraft en fait partie.