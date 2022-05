Tel un phénix qui renaît de ses cendres, le vinyle s’offre une seconde jeunesse dans l’Hexagone, et ce phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. En 2020, il s’en est vendu 4,5 millions dans toute la France. La demande croît en permanence jusqu’à aujourd’hui, ce qui a effectivement pour conséquence de redynamiser davantage le marché des ventes physiques de l’univers musical. À savoir que l’engouement des Français pour les disques vinyle renvoie à un goût marqué de certains pour les produits vintage, ainsi que l’envie de consommer autrement et de manière plus authentique la musique. Pourquoi un tel succès ? Quels sont les différents points qui ont considérablement propulsé les vinyles ? La souscription d’un abonnement auprès d’un fournisseur de disques vinyle y est peut-être pour quelque chose.

Abonnement : recevez mensuellement des perles musicales

Que vous soyez un fervent collectionneur qui souhaite enrichir en permanence sa collection, ou un amoureux de la musique qui s’apprête à s’adonner aux plaisirs du vinyle, un abonnement proposé par un fournisseur de vinyles ne manquera pas de faire votre bonheur.

Comme vous pouvez le constater sur waxbuyers.club, un abonnement permet de recevoir tous les mois une box vinyle collector et en couleur, directement à votre domicile. Bien sûr, les vinyles que vous recevrez dans le cadre de votre abonnement sont exclusivement pressés pour vous, donc en édition limitée. Les disques vous feront découvrir des perles musicales sélectionnées méticuleusement et avec amour par des passionnés.

Travaillant exclusivement et directement avec des labels et distributeurs 100 % indépendants, tout en ayant plusieurs centaines de références qui s’actualisent toutes les semaines, le fournisseur s’évertue à tout moment à trouver des albums intéressants et passionnants pour leurs abonnés. Tous les mois, ces derniers reçoivent, soit un vinyle récent, soit un vinyle réédité, soit un album ou une compilation totalement inconnus, mais qui pourrait les émerveiller. Et dans l’éventualité où le disque ne leur plairait pas, ils peuvent procéder à son échange avant l’expédition.

Une fois sur le site du fournisseur, la première chose que vous devez faire est de créer un compte utilisateur. Cela se fait très rapidement. Dès que celui-ci est créé et approuvé, vous faites partie d’un club de passionnés et de collectionneurs. Connectez-vous dessus, puis sélectionnez la formule qui s’adapte le plus à vos besoins. Vous aurez aussi le choix entre plusieurs formules d’abonnements. Vous recevrez un mail de confirmation à partir du moment où votre abonnement est effectif. Lors du règlement de la facture, les frais de port seront inclus. Notez que si vous désirez mettre un terme à votre abonnement, vous devez en informer le site avant le 20 du mois précédant la demande. Le site s’en occupe aussitôt la demande reçue.

Souscrire un abonnement box vinyle, c’est pour vous l’occasion de faire de belles découvertes musicales, d’élargir vos connaissances et de diversifier votre collection de vinyles. Votre fournisseur ne vous envoie que des disques de qualité premium qui vous donneront l’occasion d’écouter de la musique d’une manière différente. Donc, plutôt que de se cantonner sur un ou quelques genres, pourquoi ne pas en explorer d’autres styles musicaux pour vivre à fond votre passion ? Si vous avez des questions, le service client vous garantit des réponses rapides.

Le succès des vinyles démystifié

Si les disques vinyle se sont invités chez la majorité des audiophiles français et les ont conquis, ce n’est pas une coïncidence. La première raison qui explique leur retour en force tient au niveau de leur capacité à rendre plus chaude, plus organique et plus vivante la musique. Les vinyles affichent de surcroît une bonne dynamique. Et même s’ils ne peuvent pas rivaliser avec la précision chirurgicale des sons Hi-Res Audio, ils affichent une signature sonore « vintage » sans pareil. Leurs imperfections sont devenues tellement appréciées par les passionnés que de nombreux producteurs ont décidé de les limiter numériquement.

L’autre atout majeur des disques vinyle réside dans le fait qu’ils constituent une autre manière plus authentique de consommer la musique. On peut ainsi prendre du plaisir :

d’apprécier l’artwork ou la pochette qui est bien entendu un étalage d’art graphique,

d’y sortir la précieuse « galette noire »,

de le nettoyer méticuleusement,

de le placer délicatement sur la platine,

de savourer ce petit craquement dans le son qui est si caractéristique,

de retourner le vinyle pour écouter la face B.

Tous ces rituels sont bien sûr propres aux vinyles, rendant ainsi l’atmosphère différente de la consommation de musiques numériques. On peut prendre le temps de profiter au maximum de chaque morceau qui passe et de l’apprécier jusque dans les moindres détails. Soulignons que tous les plaisirs en découlant ne sont pas réservés seulement aux plus nostalgiques d’entre nous qui souhaitent replonger dans le passé par le biais de la musique. Tout le monde peut en profiter, même les personnes friandes de nouvelles technologies.

Les vinyles sont plus que de simples disques. Ils s’imposent comme un objet décoratif à part entière pouvant se fondre harmonieusement dans pratiquement toute décoration d’intérieur. De plus, nombreux sont les labels de musique, dont les labels indépendants bien sûr, qui les ont réinventés pour ainsi améliorer leur aspect décoratif. On peut de ce fait exposer fièrement sa collection de vinyles tout en égayant la pièce dans laquelle elle se trouve.

L’essor fulgurant qu’a pris les vinyles s’explique aussi par les plaisirs auxquels on a droit en les collectionnant. À en croire les aficionados et les collectionneurs avertis, collectionner ces disques est une activité envoûtante et une passion. On peut ainsi construire sa collection sur une large panoplie de styles musicaux ou l’articuler autour d’un ou quelques genres que l’on apprécie tout particulièrement. En bref, on est libre de composer sa collection étant donné que pratiquement tous les styles musicaux sont désormais disponibles en version vinyle, allant du jazz au heavy métal, en passant par le funk, le pop, le techno, etc. Dans tous les cas, on peut la compléter mensuellement avec des disques en édition limitée grâce à un abonnement box vinyle.