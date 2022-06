Depuis l’aube de l’industrie du vaping, les fabricants de produits et les leaders du secteur ont cherché à améliorer continuellement l’expérience du vaping. Depuis lors, de plus en plus de personnes se sont tournées vers le vapotage comme alternative à la cigarette, non seulement parce qu’il est plus sûr, mais aussi en raison de l’innovation technologique de la e-cigarette. Voici ci-dessous de dernières innovations qui changent la donne en matière de technologie du vapotage.

Systèmes de pods améliorés pour la e-cigarette

L’époque où la mod box était le dispositif de vapotage le plus populaire est révolue. Bien que certains fumeurs expérimentés préfèrent encore ces types d’appareils, pour la puissance et la fumée forte qu’ils produisent, la plupart des fumeurs sont passés à un système de pods.

Au lieu d’une batterie 510 typique et des cartouches encombrantes, comme peu le découvrir sur Ecig Actu, le système de pods permet d’obtenir un appareil mince et portable qui peut être utilisé discrètement dans une variété d’endroits. Des progrès ont également été réalisés dans les systèmes de capsules eux-mêmes. Récemment, certains modèles se sont révélés innovants en ce sens qu’ils présentent moins de fuites, ne perdent pas de flux d’air en s’adaptant confortablement à la bouche.

Ces petits systèmes de capsules peuvent être facilement rechargés dans la voiture, au travail ou à la maison via un port USB universel. De nombreux systèmes de pods sont équipés d’une fonction de charge rapide, qui permet d’obtenir simplement une charge complète avant de sortir le pod pour la nuit.

Progrès dans les batteries des e-cigarettes

Les batteries des dispositifs d’évaporation se sont par ailleurs considérablement améliorées. En effet, tout comme un mécanicien de voiture électrique, il faut faire attention au type d’alimentation utilisé. Au début, les piles étaient encombrantes et ne tenaient pas bien la charge. Aujourd’hui, il est possible de trouver n’importe quel type de batterie pour les vaporisateurs. Pour ceux qui veulent créer de gros nuages de vapeur ou faire des tours, les box mods peuvent fournir les effets désirés.

Bluetooth dans l’innovation technologique de l’e-cigarette

Le vaporisateur Bluetooth est une technologie dont beaucoup de fumeurs ne savaient pas qu’ils avaient besoin avant qu’elle n’apparaisse. Il est désormais possible d’acheter des fumeuses dotées de la technologie Bluetooth. Elles permettent aux utilisateurs de suivre de près leur consommation et leurs habitudes de fumeur. En outre, la mise à niveau Bluetooth permet aux fumeurs de verrouiller l’appareil. Ainsi, d’autres personnes ne pourront pas utiliser l’appareil s’il est perdu ou volé.

Certains utilisent cette innovation pour surveiller et réduire la consommation de nicotine, tandis que d’autres s’en servent simplement pour déterminer quand recharger le dispositif. Dans tous les cas, le vapotage est plus sûr et plus personnel.

Activation vocale de la cigarette électronique

La quatrième génération d’e-cigarettes est arrivée sur le marché, apportant de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités qui n’existaient pas auparavant. L’une d’entre elles est l’activation vocale. Cette fonction est souvent présente dans les gros appareils de vapotage, car ils nécessitent une grande puissance de calcul pour répondre à la dictée. Ces mods peuvent interpréter les commandes vocales et les exécuter. Grâce à ces appareils intelligents, les fumeurs peuvent contrôler les lumières, la puissance et la température de leur e-cigarette à l’aide de leur voix.

Aujourd’hui, les e-cigarettes se sont beaucoup améliorées, ils sont en mesure d’offrir aux utilisateurs une meilleure expérience. L’innovation technologique de l’e-cigarette rend le vaping plus accessible et plus intéressant. De plus, les batteries ne chauffent plus aussi rapidement qu’avant, ce qui évite les effets néfastes. La technologie du vapotage évolue et s’améliore chaque jour grâce à la recherche permanente d’innovations dans ce domaine.