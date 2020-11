Lorsque l’on pense à une entreprise, ce sont les mots management, employés, lieu de travail, stratégie ou client qui viennent les premiers en tête. Pourtant, une mission comme la gestion des biens, des objets ou du mobilier, est fondamentale pour assurer un bon fonctionnement professionnel.

De nombreuses problématiques peuvent ainsi se poser concernant ce sujet épineux :

Gestion des coûts : Achat, location ou vente.

Mouvement au sein de l’entreprise : En cours d’utilisation ? Par qui ? Comment ? Combien de temps ?

Cycle de vie du produit : Fonctionnel, à changer ou à réparer ?

De plus, de multiples sociétés possèdent également un nombre important d’items, ce qui va tout de suite complexifier leur administration. Répertorier tous ces éléments au travers d’inventaires devient alors primordial pour en faciliter la gestion et l’utilisation.

Découvrez 3 types d’outils qui pourraient vous faciliter cette tâche.

Les professionnels du stockage

Passer par une solution de stockage professionnel ne sera pas uniquement bénéfique pour mettre en sécurité les biens de votre entreprise. En effet, certains acteurs innovants du secteur comme stockoss.com ont décidé de faire entrer le stockage dans l’ère du numérique. Aussi simple à utiliser qu’un SaaS, cette plateforme fournit des services physiques liés au stockage et à la gestion de vos objets professionnels en entreprises.

Le but ? Faciliter la gestion du stock au travers de services complémentaires accessibles en ligne.

L’utilisation des nouvelles technologies permet de traquer tous les items d’une entreprise et ainsi de pouvoir connaître en temps réel l’état des stocks. Faire un inventaire peut donc désormais être réalisé en simplement quelques secondes. Un gain de temps non négligeable pour toutes les sociétés qui perdaient souvent des journées entières à répertorier leurs objets.

Les logiciels SaaS de gestion de biens

Si vous préférez tout gérer en interne, il existe des solutions informatiques qui vont optimiser la gestion de vos biens mobiliers. C’est le cas de quelques logiciels SaaS (software as a service) qui, au travers de code-barres imprimés sur des étiquettes et donc collés sur chaque élément, vont pouvoir arriver à faire une cartographie ultra précise des biens d’une entreprise.

Vous savez où est un équipement donné, à n’importe quel moment. De quoi rendre plus simple la gestion du stock en ayant connaissance en quelques clics des biens mobiliers possédés par la société ainsi que leur utilisation. Avec un tel logiciel, adieu les achats inutiles et le gaspillage, et bonjour aux économies réalisées ! Un bon point à mettre donc au crédit de la stratégie éco-responsable d’une entreprise tout en faisant du bien aux finances internes.

Le seul défaut qu’on peut voir au travers de cet outil est le coût assez élevé de ce type de logiciel (entre 5 et 6 chiffres selon l’ampleur de votre stock et la mise en place), ainsi que la complexité d’utilisation pour la personne en charge des services généraux.

L’internet des objets comme solution pour le futur

Enfin, il est intéressant de se pencher sur une technologie récente qui risque de diamétralement changer la façon dont on gère les objets et les biens d’une entreprise. L’IoT où l’Internet des objets est un domaine au potentiel immense. Comme son nom l’indique, il permet de connecter tout objet à internet et ainsi de voir ces éléments communiquer ensemble dans le monde numérique. Le Bluetooth qui permet à votre ordinateur de détecter votre enceinte afin d’y faire diffuser le son est un exemple concret.

Et bien cette technologie que l’on nomme également web 3.0 commence à trouver des applications pratiques dans la gestion des stocks. En utilisant des capteurs connectés comme la RFID (radio-étiquettes), le suivi des objets en temps réel est simple comme bonjour. De plus, les datas générées pourront permettre d’optimiser tout le processus logistique et de faciliter certaines missions chronophages comme les inventaires ou le suivi pendant les phases de transport.