Les vélos électriques constituent un moyen de déplacement efficace en ville. Ils présentent de multiples avantages pour le citadin qui a besoin d’éviter les embouteillages et/ou de se déplacer rapidement, ou encore, d’économiser. Le vélo électrique pliable est connu pour sa rapidité et pour sa praticité. À quelle vitesse peut rouler le vélo électrique pliable ? Vos réponses à travers ce guide pratique.

À quelle vitesse peut rouler un vélo électrique en moyenne ?

Il faut savoir que la vitesse maximale d’un vélo électrique dépend de quelques paramètres. À savoir, le pédalage du cycliste, le moteur, ainsi que la batterie. La grande majorité des vélos électriques sont dotés d’un moteur pouvant assister jusqu’à 20 mph. D’autres cependant, peuvent aller plus vite. Quant à la Batterie, sachez qu’elle a aussi une grande influence sur la vitesse du vélo électrique. Avec une batterie plus grande, le moteur du vélo électrique pliant peut fonctionner plus rapidement. Également, si le cycliste pédale fort, la vitesse du vélo électrique pliant augmentera. Notez que la vitesse de pointe d’un vélo électrique varie entre 20 mph et 28 mph en moyenne.

Cas du vélo à pédalage assisté

Si vous disposez d’un modèle de vélo à pédalage assisté, vous pouvez avoir le contrôle sur la vitesse. Il suffit de rajouter une certaine puissance de pédalage pour que le moteur vous laisse avoir le contrôle. Un vélo électrique à pédalage assisté peut rouler jusqu’à 25km/h : c’est la vitesse maximale.

Cas du vélo hybride électrique

Quant au vélo hybride électrique, ils peuvent rouler jusqu’à 20 mph. Il faut savoir que les vélos hybrides électriques proposent les fonctionnalités et les avantages d’un vélo électrique tout en gardant la légèreté du vélo traditionnel.

La vitesse maximale varie en fonction de type de vélo électrique. Un vélo de route peut rouler jusqu’à 28 mph ou plus. Un vélo de montagne roule jusqu’à 20 mph ou moins. Les vélos de croisière roulent à une vitesse de 15 à 20 mph.

Ce qui nous intéresse ici, c’est le vélo électrique pliant qui peut rouler avec une vitesse de 15 à 20 mph. Avec une telle vitesse, le vélo électrique pliable est idéal pour le transport urbain.

Optimiser la vitesse de son vélo électrique pliable : comment y parvenir ?

Il est possible d’optimiser la vitesse de son vélo électrique pliable. Pour ce faire, il faut s’assurer que la batterie soit en bon état. Optez pour une batterie plus grande, si possible. Lorsque vous roulez, n’hésitez pas à utiliser le mode assistance au pédalage à la place de la méthode accélérateur. De cette manière, vous pourrez facilement gagner de la puissance venant du moteur. Rouler dans des zones où il y a moins de résistance au vent est aussi conseillé pour économiser de la batterie et ainsi, aller plus vite.

Pour trouver un vélo électrique pliable qui puisse rouler à la vitesse qui vous convient, il faudra prendre en considération l’usage que vous souhaitez en faire.