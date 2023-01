Singapour est célèbre par ses innovations, en fait, elle est même considérée comme le cerveau numérique de l’Asie du Sud-Est. Cette destination utilise les ressources de réalité augmentée, d’intelligence artificielle, d’automatisation et d’autres dispositifs pour rendre la Cité-État pour améliorer des aspects comme la santé et la sécurité, mais également, l’expérience des visiteurs passionnés par le numérique. Même si vous n’êtes pas accro au shopping, il y a plein de choses intéressantes et différentes en ce qui concerne les nouveautés technologiques. Lisez la suite pour découvrir le tourisme sûr et durable offert dans la ville du futur grâce aux nouvelles technologies.

Gardens by the bay

C’est un jardin futuriste qui a même été le scénario des films de science-fiction. Ce sont des serres en forme de dômes (Flower dome et Cloud forest) où se trouvent plus de deux cents mille espèces de plantes, en plus, il y a des installations très modernes, comme une montagne artificielle avec une cascade. Le spectacle de son et lumières (Garden Rhapsody Show) est un vrai symbole de la grandeur de la technologie.

Musées du futur

Pour apprendre sur le parcours de Singapour jusqu’à ce quand elle est devenue un synonyme d’innovation, allez à la Singapore City Gallery, qui propose une présentation du plan de développement de l’architecture et de de l’urbanisation au cours des années. Il y a encore l’ArtScience Museum, il s’agit d’un musée avec des sections sur l’art, la culture, la science et les technologies, c’est le lieu idéal pour découvrir un peu plus sur la richesse de connaissances sur le monde numérique.

Funan DigitaLife Mall

Le Finan Center est le lieu idéal pour acheter des appareils photos, smartphones, tablettes, ordinateurs portables, etc. En plus, comme Singapour est le centre de la technologie, vous y trouverez tout ce qu’il y a de plus récent (attention pour ne pas vous faire arnaquer avec les prix), en plus, c’est normalement moins cher qu’en France et, bien sûr, il est possible de toujours négocier.

Bugis street market

Nous savons déjà que Singapour est le paradis des acheteurs, mais parfois, les prix peuvent être assez exorbitants. Donc, une solution plus abordable c’est le Bugis Street Market, où vous trouverez de bonnes affaires, il y a tout : restaurants, souvenirs, coiffeurs, vêtements et bien sûr, des accessoires de technologie. C’est un labyrinthe d’options d’achat de tout ce qui vous est utile (et parfois inutile, mais cool).

Virtual Room

Au centre commercial Lucky Chinatown, il y a une expérience immersive en réalité virtuelle avec des casques HTC Vive. La thématique du jeu c’est voyage dans le temps en 5 périodes différentes avec des missions pour sauver le monde. C’est une technologie de pointe qui permet d’échapper le monde que vous connaissez pour avoir une aventure inoubliable.

Envie de partir à Singapour ?

Si, au-delà des technologies, vous voulez découvrir les merveilleux rooftops, les célèbres quartiers de little india et chinatown et goûter la gastronomie locale, comme le Kopi (du café), le poulet biryani, le durian (un fruit) et le kaya (confiture aux noix de coco), il faut absolument aller à Singapour. Mais, pour y entrer, vous aurez besoin d’un [e-Visa pour Singapour], cependant, ce n’est pas compliqué avec **iVisa**, puisque des professionnels expérimentés feront les procédures pour vous selon les exigences gouvernementales. N’attendez-plus d’y aller et profiter de l’infinitude de possibilités d’un tourisme rempli de technologies !