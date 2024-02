Pour obtenir des lignes précises et régulières, il est important de choisir un appareil performant. Parmi les différents traceurs de terrain de football, lequel convainc le plus ? Lisez cet article pour plus de détails.

Le traceur de terrain robotique

Ce type de traceur est peu utilisé, pourtant il présente de nombreux avantages. Le robot traceur de terrain est équipé d’un GPS et de capteurs. Il est également relié à un satellite et se commande via un logiciel sur tablette. Dans ce contexte, il peut être commandé par un seul agent.

Par ailleurs, il est facile à installer et permet de tracer un terrain de foot entier en moins de 30 minutes si les traceurs manuels nécessitent deux heures de temps minimum. C’est l’outil de marquage terrain de foot le plus performant comme il assure une grande précision à chaque utilisation. Contrairement aux traceurs manuels, ce robot diffuse une peinture homogène. Il est équipé d’une pompe à peinture à basse pression. Il permet donc d’économiser jusqu’à 50 % de peinture.

Le traceur de terrain à rouleau

Ce type de traceur est entièrement mécanique. Il s’inspire du système d’alimentation des encres d’imprimerie. Cet appareil est équipé de deux roues pneumatiques et d’un rouleau qui applique la peinture sur le gazon. Pour l’utiliser, il suffit de verser la peinture de traçage dans la cuve et de pousser la machine. Elle est appréciée pour sa maniabilité. Cependant, cette machine présente quelques inconvénients.

Comme il s’agit d’un appareil entièrement mécanique, il nécessite un effort physique important. Le traceur à rouleau consomme également plus de peinture par rapport au robot traceur et au traceur à pulvérisation. Par ailleurs, il est peu efficace que les terrains accidentés ou lorsque les dimensions de la pelouse sont irrégulières. L’usage de cette machine ne permet pas de réaliser un traçage homogène. Néanmoins, c’est un appareil facile à entretenir et qui coûte peu cher.

Le traceur de terrain à pulvérisation

Le traceur de terrain à pulvérisation est équipé d’une batterie et d’un bidon de peinture de plusieurs litres. Ce type d’appareil transfère la peinture du réservoir à la buse. Il est doté d’une pompe manuelle, d’une bombe sous pression ou d’une pompe péristaltique. Tout comme le traceur robotique, le traceur à pulvérisateur nécessite peu d’effort physique. Il est également facile et rapide à utiliser. Notez que cette machine n’est pas plus rapide et plus précise que le traceur robotique.

Toutefois, elle permet de tracer et marquer un terrain entier en moins d’une heure. Il est tout de même nécessaire de le guider manuellement. Par ailleurs, ce type d’appareil est assez fragile par rapport au traceur à rouleau. Il nécessite donc un entretien régulier.