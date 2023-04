Techspace est là pour vous aider à trouver le PC gamer idéal adapté à vos besoins au Maroc, à un prix abordable. Que vous soyez un joueur passionné ou occasionnel, la gamme de PC gaming et les composants nécessaires dépendront de vos besoins. La configuration d’un PC GAMER doit répondre à tous les critères nécessaires pour les joueurs, tels que le dernier processeur, une carte graphique puissante, une RAM importante, une grande capacité de stockage, un SSD, un ventilateur et un boîtier gamer.

Est-ce que je peux utiliser ASUS Vivobook comme un pc Gamer ?

Le PC portable ASUS Vivobook 15 S1502 est le meilleur Pc Portable au Maroc en 2022,elegant, sophistiqué et puissant qui conviendra parfaitement à vos besoins quotidiens en matière de mobilité et de productivité. Avec un écran de 15,6 pouces à cadre mince et un clavier ergonomique, vous bénéficiez d’un grand confort d’utilisation.

Le processeur Intel Core i5 de 12e génération garantit des performances de haut niveau pour toutes vos tâches, qu’il s’agisse de streaming, de navigation, d’édition ou de chat vidéo. La mémoire DDR4 de 16 Go et le SSD M.2 PCIe de 512 Go assurent un fonctionnement rapide et efficace de l’appareil.

La dissipation de la chaleur est également très efficace grâce aux caloducs améliorés et au ventilateur avec des pales innovantes IceBlades. Le clavier ErgoSense offre une expérience de saisie confortable et agréable, avec des touches calculées avec une grande précision pour un rebond optimal.

Le PC portable ASUS Vivobook 15 S1502 est également équipé d’un écran anti-reflets avec une résolution FHD de 1920 x 1080, d’une communication sans fil Wi-Fi AC + Bluetooth 4.1, d’un port USB 3.0 Type C et de deux ports USB 3.0 pour des transferts haut débit. Il est également équipé d’une webcam HD 720p intégrée et fonctionne avec Windows 11 Famille.

Le DAS ou Débit d’Absorption Spécifique est une mesure qui quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques émises par l’appareil. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc, et de 4 W/kg pour les membres. Tous les produits vendus sur le site LDLC.com sont conformes à cette réglementation et les valeurs DAS des produits sont indiqués au niveau des fiches techniques.

Caractéristiques principales