Si vous êtes un trader débutant, vous vous demandez peut-être si les robots de trading automatisés fonctionnent ? La réponse est simple : OUI. Les robots de trading sont des applications automatisées dotées d’un ensemble de règles qui vous aident à exécuter des transactions avec peu d’efforts. Certains peuvent observer les mouvements de prix et scanner de nombreux graphiques comme ceux présentés en détails ici, même lorsque la direction de la transaction n’est pas claire. Avec le bon système, vous pouvez atteindre un niveau de réussite élevé tout en minimisant le risque. Bien que la plupart des robots de trading forex promettent des transactions rentables, en trouver un bon peut être une tâche fastidieuse. Lisez la suite et apprenez-en plus !

Efficacité des robot de trading d’échange

Les robots de trading d’échange ne garantissent pas un profit à 100 %, mais peuvent vous aider à tirer le meilleur parti des mouvements de prix. Ces programmes sont faciles à utiliser, car vous n’avez pas besoin de connaissances préalables sur le marché. Il vous suffit de télécharger le programme, de l’installer, et vous êtes prêt à partir. Idéalement, le trading nécessite beaucoup de recherches pour aider à trouver des tendances et des signaux de trading positifs. Si un robot de trading peut vous aider à gagner de l’argent en négociant des devises, les développeurs devraient l’utiliser dans leurs comptes forex. Il convient de mentionner qu’il existe de véritables robots de trading de trading qui peuvent donner de l’argent réel à long terme.

Les meilleurs robots de trading de trading sur le Forex

La plupart des systèmes sont assortis d’une garantie de service remarquable, mais cela ne signifie pas qu’ils sont irréprochables. Il s’agit d’un outil essentiel pour vous aider à réussir. La façon la plus simple d’évaluer la rentabilité est d’adopter une approche pratique pour déterminer comment le logiciel s’adapte à votre stratégie d’investissement. Commencez par télécharger le logiciel d’essai et effectuez un rétro-test sur votre plateforme de trading. De cette façon, vous pouvez évaluer la rentabilité potentielle du robot de trading. Un véritable robot de trading est fourni avec un abonnement d’essai gratuit. De plus, le développeur doit vous donner une garantie de satisfaction afin que vous puissiez le tester avant d’engager des fonds sur un compte réel. Pratiquement tous les systèmes sont basés sur une approche technique, ils ont donc tendance à fonctionner de manière similaire. Les signaux d’achat et de vente sont basés sur des données historiques et actuelles.

Avantages de l’utilisation de robot de trading de change automatisés

On estime que 90 % des traders de forex perdent de l’argent. Le timing est un ingrédient du succès. Un robot de trading est un excellent outil pour identifier les points d’entrée et de sortie lors de la négociation de devises. En fonction de votre goût du risque, vous pouvez utiliser le système pour exécuter une transaction sur la base de signaux prédéterminés. Et comme le marché des devises est ouvert 24 heures sur 24, un robot de trading peut exécuter des transactions au milieu de la nuit. Deuxièmement, il permet la programmation.

Les paramètres techniques sont réglables, ce qui signifie que vous pouvez modifier les niveaux de profit, les niveaux de risque et d’autres variables. Troisièmement, il élimine le facteur émotionnel humain. Si vous êtes un débutant, vous pouvez devenir émotionnel dans votre parcours d’investisseur. Mais avec un logiciel automatisé, vous pouvez vous débarrasser des pièges psychologiques. Si vous investissez dans un programme précis, vous ne manquerez pas une grande opportunité lorsque vous ne serez pas sur la plateforme de trading.

Les robot de trading automatisés peuvent vous aider à diversifier vos métiers. Vous pouvez avoir un mélange parfait des principales devises et des devises croisées. La répartition des risques est un excellent moyen d’accroître votre portefeuille. Ces programmes sont également utiles si vous avez plus d’un compte de change et que vous souhaitez ouvrir des ordres en même temps. Mais même si le programme a la capacité de disséquer les données, vous ne devez pas laisser les transactions sans contrôle.

Comment identifier les escroqueries

Un trader peut faire tout son possible pour minimiser le risque et maximiser le profit sur le marché des changes. Mais le plus grand inconvénient d’un robot de trading est qu’il y a beaucoup d’arnaques. Il est regrettable que de nombreux développeurs donnent des informations inexactes sur la rentabilité des produits. Beaucoup d’investisseurs perdent de l’argent après les avoir utilisés, car il ne s’agit que d’un gadget marketing. Bien qu’un robot de trading puisse scanner une multitude de graphiques en quelques secondes, plus de 90% s’avèrent être des informations erronées.

Parfois, le logiciel réagit à de faux pics qu’un véritable trader peut filtrer. Un robot de trading peut effectuer des tâches compliquées mais n’est pas doué pour exercer un bon jugement. De nombreux traders ont perdu leur compte de trading à cause du trading automatisé. C’est pourquoi vous ne devez pas vous fier à 100 % aux robots de trading forex lorsque vous exécutez des transactions. Si un programme de trading automatisé peut parfois être rentable, les seules personnes qui gagnent beaucoup d’argent sont les développeurs. Voici quelques conseils sur la manière de détecter les escroqueries.

Évitez les robots de trading de change qui garantissent un taux de réussite de 100 %.

Si le système privilégié garantit un taux de réussite élevé, c’est un signal d’alarme. La vérité est que pour réaliser des profits élevés, vous devez vous accrocher à des pertes de marché pendant une longue période. Cela pourrait signifier que vous ne négociez pas avec un stop loss qui peut entraîner un appel de marge. Un système qui indique un rapport gain/perte de 70 à 80 % est plus réaliste. En effet, les conditions du marché du forex changent constamment en raison de la manipulation des grands traders et des banques centrales. Aucun programme ne peut tenir compte de ces informations. Si quelqu’un d’investisseur se le produit comme étant réglé et oublié, le robot de trading pourrait être pour les scalpers. La plupart de ces systèmes automatisés sont peu performants à long terme.

Évitez les programmes qui n’affichent pas les données des comptes de trading en direct

Bien que les comptes de démonstration puissent vous aider à exploiter vos compétences en matière de trading, vous ne devez tester l’efficacité d’un robot de trading que sur un compte réel. En effet, le flux de données sur un compte de démonstration peut ne pas être précis en termes d’exécution des transactions. Tout développeur sérieux montrera une déclaration de négociation en direct. Il devrait également vous permettre de tester le niveau de précision de votre compte de trading en direct. Il est important que vous examiniez tout avant d’engager votre argent. N’hésitez pas à poser des questions. Et comme aucun système de trading automatisé ne peut donner un rapport gagnant-perdant de 100%, le robot de trading peut nécessiter un certain contrôle.

Que faire avant d’acheter

Comme tout dans la vie, un robot de trading n’a aucune garantie. Il est important que vous vérifiiez toutes les informations avant de prendre votre décision d’investissement. Lisez les conditions générales et confirmez que le promoteur vous offre une garantie de remboursement. Ensuite, consultez les sites de tiers pour avoir une idée de ce que les autres disent du produit. Le robot de trading est-il assorti d’une période d’essai ? La plupart des arnaqueurs ne proposent pas d’essai gratuit.

Dernières réflexions

Que vous soyez un trader débutant ou avancé, un robot de trading est un outil essentiel dans votre arsenal d’investisseurs. Assurez-vous de faire une analyse technique et fondamentale avant d’exécuter une transaction. Gardez à l’esprit que tous les robots de trading forex ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi vous devez faire vos devoirs avant de choisir le système le mieux automatisé. Avec le bon robot de trading, vous pouvez rejoindre le groupe des 10 % de traders rentables.