L’optimisation du temps via la gestion automatique des tâches manuelles ? Le rêve de tout RH souhaitant accorder plus de temps aux employés de son entreprise ! Les fonctions du personnel RH évoluant au fil des années, on attend aujourd’hui plus d’un RH que la seule fiche de paye et la gestion des vacances. À l’heure actuelle, les entreprises aspirent à créer une culture d’entreprise afin de proposer une ambiance de travail qui leur permettra d’attirer les meilleurs talents et de les garder. Les managers RH font donc face à diverses problématiques concernant la gestion des tâches des ressources humaines, le recrutement des meilleurs employés, la mise en place d’une culture d’entreprise ou encore la garantie du bien-être des collaborateurs. Ils doivent répondre aux attentes et besoins de ces derniers tout en garantissant ceux de l’entreprise.

C’est ainsi que la start-up Factorial entre en jeu en proposant un logiciel RH de qualité aux entreprises afin de gérer et automatiser les tâches des ressources humaines de manière optimale. Petit détour sur les avantages proposés par Factorial et les raisons pour lesquelles il est essentiel de se munir d’un outil RH.

Factorial, une start-up internationale et un outil RH performant

Factorial est une start-up espagnole créée en 2016 dans le but d’améliorer et optimiser la gestion RH via un logiciel RH centralisant toutes les tâches communes et répétitives, généralement associées à ce service. Jordi Romero, le CEO de Factorial s’est donc lancé dans ce projet après avoir finement observé le coût et la perte de temps qu’engendrent ces processus lents et fastidieux.

En optimisant les tâches RH grâce à un logiciel basé sur le cloud, Factorial permet aux utilisateurs RH de libérer du temps pour leurs employés. Forte de son succès sur le marché ibérique et grâce à une levée de fonds de 16 millions en début d’année, Factorial s’attaque en 2020 au marché à l’international.

Mon entreprise a-t-elle besoin d’un système de gestion des ressources humaines ?

Factorial est un logiciel SIRH qui propose de nombreuses fonctionnalités aux managers RH afin de gérer leurs missions au quotidien. Adieu tâches manuelles ou documents en papier, place à une plate-forme intuitive et simple d’utilisation pour les utilisateurs permettant ainsi au RH de se concentrer sur le bien-être des employés et donc de l’humain en lui-même. En a automatisant la gestion des congés et des absences. le suivi du temps de travail, l’évaluation des performances, l’onboarding entre autres, les RH utilisant le logiciel Factorial optimisent leur temps de travail et ont ainsi la possibilité de poursuivre d’autres missions dans leurs entreprises.

La gestion des documents RH via des fonctionnalités optimales

Parmi les fonctionnalités proposées par Factorial pour vous aider dans vos tâches quotidiennes, vous retrouverez :

La gestion électronique de vos documents

La gestion des congés et absences

Le suivi du temps de travail des employés

La gestion des variables de paie

L’intégration des nouveaux employés

Gestion de la performance

Gestion des Shifts

Système de suivi des candidats

Factorial, un logiciel RH intuitif accessible à tous les professionnels

Factorial utilise une plate-forme collaborative basée sur le cloud offrant flexibilité aux managers RH tout en étant facile d’accès aux professionnels ne possédant pas un cursus RH. C’est là, le génie de la plate-forme, être utilisées par des entreprises de petites ou moyennes tailles, ayant un service RH réduit ou inexistant. En proposant un outil intuitif disposant des dernières fonctionnalités utiles à la gestion RH, Factorial est en mesure de toucher tous les utilisateurs du web qu’ils soient des professionnels RH ou non.