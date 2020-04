Pour de nombreuses entreprises, les logiciels de Conception de Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO) ne sont plus un luxe, mais une nécessité. Ils servent entre autres au dessin technique et à celui vectoriel. La multiplicité des modèles et la sensibilité de la tâche vous obligent à faire le choix de votre logiciel avec minutie. Nous allons justement vous en dire plus sur le sujet dans cet article. Mais avant cela, définissons ce qu’est un logiciel CFAO ?

Qu’est-ce qu’une application de CFAO ?

Les objets utilisés au quotidien naissent de l’imagination des dessinateurs industriels. Pour ce faire, ils ont recours à des logiciels professionnels comme le logiciel de CFAO. Il s’agit d’une solution qui combine les fonctionnalités FAO et CAO. L’utilisation d’un système informatique dans la conception d’un article est appelée Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Le logiciel CAO permet de convertir une simple idée en un produit prêt à la production. La modélisation 2D ou 3D émane de l’utilisation de ce progiciel.

Le logiciel FAO ou Fabrication Assistée par Ordinateur permet quant à lui de planifier la fabrication. Les machines peuvent ainsi transformer l’idée en objet physique. Les applications FAO et CAO sont donc plutôt complémentaires.

Le logiciel CFAO permet aux entreprises de :

Réduire l’intervention humaine dans leur processus de conception ;

D’accentuer la précision lors de la fabrication ;

De gagner du temps.

Grâce à ce type de logiciel, les entreprises peuvent enfin intégrer plus rapidement les demandes des clients pour stimuler plus aisément la production.

Quels sont les critères de choix d’un outil CFAO ?

Le choix d’un programme CFAO se fait en prenant en compte certains paramètres essentiels. Il faut en effet trouver des réponses à plusieurs questions.

De quel type d’application CFAO avez-vous besoin ?

Cette question est l’une des premières à laquelle il faudra répondre quand il faut choisir l’outil CFAO adéquat. Pour ce faire, il faut avoir une idée claire de votre besoin. De nombreuses usines de production ont par exemple du mal à optimiser leur temps de fabrication. Il faudra dans ce cas identifier une application CFAO assez performante pour réduire le temps de cycle. Elle doit en effet rapidement appréhender les formes de la pièce à produire puis lui attribuer de façon optimale des gammes d’usinage optimales.

Mais généralement, vous décidez d’acheter un dispositif CFAO pour résoudre des problèmes assez variés. Il peut s’agir de la recherche de précision dans les conceptions de produits, ou par exemple l’affinement des techniques de simulation. Faites le choix d’un outil CFAO qui vous offrira des solutions pertinentes. Il ne sert à rien de cumuler des fonctionnalités qui ne serviront pas dans votre domaine d’activité. Il est important de s’assurer par ailleurs que le progiciel CFAO que vous désirez acquérir peut répondre sur le plan technique à vos attentes, surtout quand il s’agit de la modélisation d’une pièce complexe.

Avez-vous le matériel qu’il faut ?

Pour installer un outil CFAO puis l’utiliser pour réaliser un produit, il faut avoir un matériel informatique assez performant. La pièce est en effet fabriquée par l’intermédiaire de la machine sur laquelle elle a été conçue. Si vous n’avez pas les moyens d’acquérir un bolide, optez au moins pour un matériel compatible avec l’outil CFAO que vous choisirez. Pensez à ajouter à votre budget l’achat d’un modèle de PC plus puissant si ce n’est pas le cas.

Quel budget prévoir pour son logiciel CFAO ?

Une application CAO ou FAO est assez onéreuse. Cela peut se comprendre quand on sait que généralement les fabricants intègrent dans leurs factures, en plus des frais d’achat, ceux de formation, de maintenance ou d’autres frais accessoires. De plus, ces progiciels sont sous licence, cela induit le renouvellement de cette dernière au bout d’une certaine périodicité, souvent annuelle. Vous devez par ailleurs estimer la rentabilité de votre investissement avant de vous décider. Sachez enfin que l’outil CFAO le plus cher n’est pas forcément le plus adapté à votre besoin.