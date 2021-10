Nous utilisons tous une connexion mobile et nous pouvons naviguer avec succès sur le web, surtout avec un amplificateur de signal, pourtant, peu d’entre nous comprennent la différence entre des termes comme 3G, 4G, LTE ou 5G, ce qui est une chose indispensable à comprendre.

Donc, faisons un tour d’horizon de tous les types de service d’internet mobile et de leurs différences.

Qu’est-ce que la 3G?

La technologie des télécommunications sans fil a connu quelques grandes vagues, et l’une d’entre elles était la 3G (troisième génération).

La 1G ne permettait que la transmission analogique de la voix sur les premiers téléphones portables dans les années 1980. La 2G est apparue dans les années 1990, et c’est le premier service de transmission numérique de la voix, en d’autres termes, notre service d’appel mobile, qui nous permettait également d’envoyer des messages texte ou SMS.

Puis la 3G, ou l’ère technologique de la 3ème génération, a commencé et a introduit un moyen plus rapide et plus efficace de transmettre l’information qui pouvait désormais gérer des milliers et des millions d’appareils dans le monde entier et nous donner accès à l’internet par le biais de nos téléphones mobiles, ce qui était révolutionnaire.

Qu’est-ce que la 4G?

La 4G, ou technologie de quatrième génération, a largement dépassé la 3G. En théorie, la 4G est 100 fois plus rapide que la 3G, surtout avec un répéteur téléphone. Elle permet une transmission plus rapide des données et peut gérer une base d’abonnés beaucoup plus importante.

Quels avantages a-t-elle apporté? Elle nous a permis de regarder la télévision mobile en haute définition, des communications vidéo plus rapides et plus efficaces, etc. C’est le type de réseau de communication le plus utilisé dans le monde, car la plupart des appels, des textos, des transferts d’informations et des appels vidéo sont effectués via le service 4G.

Qu’est-ce que le LTE?

Le LTE est une notion qui fait bondir les gens, car les consommateurs font rarement la différence entre les services 4G et LTE. Et ce n’est pas étonnant. LTE est en fait l’acronyme de Long-Term Evolution (évolution à long terme), et c’est une sorte d’astuce marketing qui a consisté à faire figurer 4G devant l’acronyme afin de le rendre plus reconnaissable pour le consommateur. C’est une grande amélioration par rapport à la 3G, mais pas tout à fait aussi bien que la 4G.

Qu’est-ce que la 5G?

Tout d’abord, la 5G sera beaucoup plus rapide que toutes les connexions que nous avons connues auparavant. Et par « plus rapide », nous entendons le streaming de vidéos de qualité 4K. Si le téléchargement de fichiers prenait des minutes avec la 4G, il ne prendrait que quelques secondes avec la 5G. Donc, en résumé, la 5G est une technologie de cinquième génération qui peut gérer beaucoup plus d’appareils (environ 24 milliards prévus en 2025), transmettre beaucoup plus de données beaucoup plus rapidement qu’auparavant, et nous rapprocher de la possibilité d’une nouvelle révolution technologique.

Problèmes de santé

Toute technologie sans fil utilise des ondes radio pour transmettre des informations. Nous sommes donc constamment entourés de rayonnements électromagnétiques provenant de différentes sources. Savoir s’ils sont cancérigènes ou non est encore un sujet de recherche, en raison de la difficulté d’obtenir des preuves concluantes.