Apple est enfin entré dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) générative avec ses dernières offres, connues sous le nom d’Apple Intelligence. Ces nouvelles fonctionnalités, qui seront intégrées dans les mises à jour du système d’exploitation de la société dans le courant de l’année, comprennent une amélioration significative de Siri, l’assistant numérique d’Apple. Siri, qui existe depuis 12 ans, a souvent été critiqué pour ne pas être aussi intelligent que ses concurrents.

Les événements organisés par Apple sont toujours très attendus, compte tenu de l’influence massive de l’entreprise et de l’intérêt marqué des médias et des investisseurs. Cette fois-ci, les enjeux étaient particulièrement importants. Au cours des 18 derniers mois, la possibilité qu’Apple se lance dans la course à l’IA a été un sujet brûlant parmi ses concurrents, dont le chiffre d’affaires s’élève à plusieurs milliards de dollars, et parmi les investisseurs.

Cette anticipation a suscité une grande excitation chez les investisseurs. Au cours de l’année écoulée, les actions d’Apple ont été à la traîne par rapport à celles d’autres grandes entreprises technologiques. Toutefois, entre le rapport du deuxième trimestre fiscal et le début de la Worldwide Developers Conference (WWDC), l’action d’Apple a fait un bond de 14 % dernièrement.

Il s'agit du gain le plus important que l'action ait connu à cette période depuis dix ans.

Malgré l’enthousiasme suscité, bon nombre des nouvelles fonctionnalités présentées récemment par Apple, telles que la recherche d’images et l’aide à la composition d’e-mails, sont similaires à celles déjà proposées par les outils d’IA de Microsoft et de Google. Apple a également annoncé que les services d’IA présentés, y compris l’accès à la dernière version de ChatGPT d’OpenAI, seraient gratuits. Cela soulève une question importante : Comment Apple compte-t-elle générer des revenus supplémentaires à partir de ces nouvelles technologies ?

Le coût du partenariat entre Apple et OpenAI est également un sujet de préoccupation. L’informatique de l’IA est coûteuse, et OpenAI a une forte avance dans ce domaine. Le coût de ce partenariat pourrait avoir un impact sur les finances d’Apple, comme en témoigne la chute de près de 2 % de l’action d’Apple à la fin de la séance du 11 juin. Il s’agit de la plus forte baisse enregistrée après le coup d’envoi d’un événement WWDC depuis 2010.

Quelle est la stratégie unique d’Apple en matière d’IA ?

L’entrée d’Apple dans l’IA n’a jamais été simple. Contrairement à ses concurrents qui se sont déjà lancés dans l’IA, Apple tire principalement ses revenus de la vente d’appareils. Le 11 juin, Apple a souligné qu’un grand nombre de ses nouvelles fonctions d’IA seraient traitées sur l’appareil plutôt que de s’appuyer sur des réseaux d’informatique en nuage.

Cette approche fait des produits matériels d’Apple un élément crucial de sa stratégie en matière d’IA. Cependant, les nouveaux produits matériels sont rarement présentés lors des conférences de développeurs de l’entreprise, qui se concentrent généralement sur les mises à jour des systèmes d’exploitation qui équipent ses appareils. En règle générale, les nouveaux iPhones, la gamme de produits la plus importante d’Apple, sont dévoilés au début du mois de septembre.

Il est donc possible qu’Apple réserve certaines de ses avancées en matière d’IA pour le prochain iPhone. Le prochain cycle de l’iPhone est particulièrement important après trois années consécutives de faibles ventes. Toutefois, vendre l’IA en tant que fonction aux acheteurs potentiels de l’iPhone pourrait s’avérer difficile.

Une étude récente a révélé que seuls 27 % des utilisateurs de smartphones en dehors de la Chine sont intéressés par un appareil doté de capacités d’IA générative. Le prix et les préoccupations en matière de protection de la vie privée sont les principales raisons de ce manque d’intérêt.

Quelles sont les perspectives d’évolution de l’IA d’Apple ?

L’approche prudente d’Apple en matière d’IA peut sembler décevante par rapport à ses concurrents, mais elle s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise qui consiste à intégrer les nouvelles technologies de manière à améliorer ses produits et services existants. En traitant l’IA sur l’appareil, Apple répond non seulement aux préoccupations en matière de protection de la vie privée, mais différencie également ses offres de celles qui reposent sur l’informatique en nuage.

Les mois à venir seront cruciaux pour Apple, qui continue d’affiner et d’étendre ses capacités en matière d’IA. Investisseurs et consommateurs suivront de près la manière dont ces nouvelles fonctionnalités amélioreront l’écosystème de produits d’Apple et si elles peuvent être à l’origine de la prochaine vague de croissance de l’entreprise. Alors qu’Apple se prépare à lancer son prochain grand produit, l’accent sera mis sur l’efficacité avec laquelle elle peut exploiter l’IA pour offrir des expériences uniques et précieuses à ses utilisateurs.

Conclusion

En conclusion, même si les débuts d’Apple en matière d’IA ne sont pas révolutionnaires, ils représentent une étape importante dans l’évolution continue de l’entreprise. En intégrant l’IA dans ses appareils et en continuant à mettre l’accent sur la protection de la vie privée et l’expérience utilisateur, Apple est en passe de rester un acteur clé dans un paysage technologique en constante évolution.