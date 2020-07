De nombreuses entreprises utilisent encore Microsoft Excel pour planifier leur personnel. Excel est un très bon service, mais pas la meilleure solution pour suivre la présence des collaborateurs. Et même si la solution de Microsoft permet de gérer le planning, il reste néanmoins limité.

D’ailleurs, un Logiciel planning offre des options et des avantages encore plus dédiés à la planification. Cette solution aide les entreprises à gérer efficacement le planning de chaque salarié.

Un outil accessible par tous les collaborateurs

L’un des problèmes les plus connus liés à l’utilisation d’Excel est que le planning est accessible seulement à quelques employés. Lorsqu’un planning est envoyé, il arrive souvent que tous les collaborateurs ne soient pas disponibles aux heures ou jours prévus. En raison des ajustements à effectuer, plusieurs versions du planning sont envoyées.

Cela peut créer des incertitudes auprès des collaborateurs. Avec un logiciel de gestion de planning, il est possible de centraliser toutes ces données. De plus, il peut être ajusté pour des changements immédiatement visibles par tous. Avec un logiciel adapté, il est possible d’accéder au planning sur un ordinateur et via les appareils mobiles. En effet, ces outils sont généralement comptables avec les différents systèmes d’exploitation mobiles.

Un suivi en temps réel

Le logiciel de gestion des congés permet d’accéder aux registres de présence des salariés de n’importe où. En conséquence, les services RH peuvent facilement gérer les différentes demandes via divers supports. Cette solution permet aux responsables de prendre des décisions rapides en raison des informations disponibles en temps réel. Les données accessibles en ligne offrent une vue complète des collaborateurs au travail sur une période bien définie.

Cela permet donc de faciliter l’allocation des ressources pour les projets à court terme. Grâce à un tel logiciel, l’administrateur peut effectuer des opérations rapidement. Il peut ajouter ou supprimer des utilisateurs et attribuer les projets en conséquence. Un système de gestion de planning est essentiel pour obtenir des résultats commerciaux. D’ailleurs, ces services proposent souvent une assistance à tout moment afin d’aider les utilisateurs dans l’utilisation de leurs outils.

Gérer les absences

Chaque entreprise s’occupe des absences des employés. C’est inévitable pour toute entreprise. Pourtant, le suivi des absences n’est pas une tâche facile, surtout si votre entreprise compte un grand nombre de collaborateurs. De plus, les anomalies d’absence peuvent engendrer une confusion opportune et coûteuse, c’est pourquoi il est important pour l’équipe RH de réaliser un suivi plus efficace. Avec un logiciel de planning, il est tout à fait possible de le faire efficacement. Cette solution peut aider à suivre le moment où une personne part en vacances. Lorsque vous disposez des informations sur l’absence de l’ensemble du personnel, vous pouvez commencer à analyser où vous pouvez apporter des améliorations.

Il peut y avoir certaines périodes de l’année où les gens tombent malades. Quelques employés peuvent demander des congés ensemble. En comprenant certaines tendances, vous pouvez planifier et éviter que votre entreprise ne manque de ressources à des moments cruciaux. Ce type de logiciel est avantageux pour pratiquement toutes les entreprises. Le suivi des absences est essentiel pour toute entreprise, quelle que soit sa taille.