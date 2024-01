Attachés aux jeux intemporels comme Pac-Man, Time Crisis, Double Dragon et Street Fighter, les gamers les plus nostalgiques affectionnent particulièrement les bornes d’arcade. Ces supports de jeux vidéo permettent de revivre l’ambiance des salles de jeux des années 80-90. Nous allons voir en détail dans cet article les critères clés à tenir en compte impérativement pour bien choisir une borne d’arcade.

La qualité de la borne d’arcade

La qualité de la borne arcade constitue naturellement un facteur essentiel à considérer avant d’acheter. La structure doit être en bois naturel ou en bois mélaminé d’au moins 18 mm d’épaisseur pour une durabilité accrue. En ce qui concerne le Bezel, qui est la partie entourant l’écran, privilégiez un matériau robuste comme le verre et le Plexiglas. Pour vous assurer de trouver une borne d’arcade de haute qualité, orientez-vous vers une marque qui propose uniquement des produits 100% fabriqués en France. Pour cause, la production des bornes d’arcade Made in France est soumise à des normes de qualité strictes.

En choisissant la marque JDF Arcade, par exemple, vous avez la certitude de trouver une borne d’arcade rétrogaming entièrement conçue et produite en France. De plus, l’entreprise propose une large gamme de modèles pour répondre à tous les goûts. En matière de design, elle vous permet de choisir parmi divers thèmes, pour ne citer que Retour vers le Futur, Pac-Man, Marvel, Dragon Ball Z et Jack Daniel’s.

Les jeux disponibles

Une borne d’arcade est faite pour jouer ! De ce fait, il est indispensable de vérifier les jeux vidéo qu’elle contient avant de vous décider. Pour avoir une excellente expérience de jeux, le contenu de la borne doit correspondre à vos préférences. Cette règle s’applique également si vous envisagez de réaliser un achat pour votre salle de jeux. Assurez-vous que les jeux d’arcade contenus dans la borne conviennent à votre clientèle pour mieux rentabiliser votre investissement.

En outre, faites attention au nombre de jeux vidéo d’arcade inclus. Selon le modèle, il va généralement de 60 à 8 000 jeux. Les modèles récents embarquent souvent des milliers de titres pour que chaque joueur puisse trouver son bonheur ! De plus, la plupart d’entre eux sont compatibles avec les consoles de jeux vidéo de nouvelle génération telles que la PlayStation 4 et la Xbox 360. Dans tous les cas, renseignez-vous bien sur ces caractéristiques avant d’acheter une borne d’arcade en particulier.

Le budget alloué à l’achat de la borne d’arcade

Chez JDF Arcade, vous pouvez offrir une borne d’arcade multijeux en mélamine de style vintage, avec un écran 22 pouces ainsi qu’un Marquee et un Bezel en verre, pour seulement 1 000 €. Avec un budget plus élevé, vous pouvez évidemment acheter un modèle encore plus performant. Vous avez même la possibilité de commander un modèle sur mesure.

En tout état de cause, fixez un budget réaliste avant de vous mettre à la recherche de la borne d’arcade idéale. Ensuite, choisissez une marque réputée qui propose un excellent rapport qualité prix. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner le modèle parfait qui vous permettra de revivre l’âge d’or du gaming.