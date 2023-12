Êtes-vous prêt à profiter de moments intenses en jouant aux jeux vidéo sur votre PC gaming ? Si oui, sachez que pour jouir du plein potentiel de votre PC gaming, il est important de vous assurer que chacun des composants nécessaires soit présent et qu’il soit à la hauteur. Voici un guide complet pour vous aider à choisir les composants pour PC qu’il vous faut.

Le processeur

Selon votre utilisation, vous devrez opter pour un processeur plus ou moins cher et puissant (vous pourrez le changer au besoin). Sachez que les processeurs présentent diverses fonctionnalités et caractéristiques, qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les performances des jeux vidéo.

Il est recommandé aux gamers qui ont un petit budget, mais qui désirent jouer avec une qualité acceptable, de s’orienter vers l’entrée de gamme des processeurs à performances Intel Core et AMD Ryzen. Si vous êtes dans le cas, les processeurs Intel Core i3 et AMD Ryzen 3 sont parfaitement indiqués pour vous. Avec un budget moyen ou élevé, vous pourrez opter pour le milieu ou le haut de gamme des processeurs Intel Core et AMD Ryzen. Naturellement, plus la gamme est élevée, plus le rendu final sera d’une qualité élevée.

La carte graphique

La carte graphique est aussi un élément très important qui a un impact direct sur le plaisir que vous ressentirez en jouant sur votre PC gamer. Si vous souhaitez jouer en Full HD 1080p, alors il vous faut vous tourner vers la gamme des RX 5XX côté AMD et des GTX 16XX du côté de Nvidia. Toutefois, si votre souhait est de jouer en 2K 1440p, vous avez le choix entre la RTX 3070 et la RTX 3080. Enfin, si vous aimez jouer en 4K 2160p, alors il vous faut l’une des cartes graphiques RTX 40xx.

La Mémoire vive (RAM)

La mémoire RAM est une mémoire volatile qui stocke temporairement des informations pour une utilisation prochaine. La RAM peut améliorer la fluidité de l’affichage et les fréquences d’images pendant vos séances de jeu. Pour vos jeux, optez pour l’un deux types de RAM que sont la DDR4 et la DDR5. Sachez que la DDR5 est une évolution de la DDR4, qu’elle est bien plus performante, mais coûte plus chère.

Le stockage

En matière de stockage, vous avez le choix entre du HDD et du SSD. Contrairement à un disque dur HDD qui est mécanique, le SSD (Solid-State Drive) utilise une mémoire flash. La plupart des experts recommandent d’opter pour du SSD, puisque ce type de disques offrent des vitesses qui sont nettement supérieures à celles des disques durs HDD. En outre, les SSD sont bien plus silencieux, ne chauffent quasiment pas et ont une plus grande résistance aux chocs.

La carte mère

Le choix de la carte mère est relativement complexe. En effet, il doit y avoir une compatibilité entre la carte mère et les autres composants du PC (processeurs, RAM, etc.). Faites donc attention à choisir une carte mère compatible avec votre processeur et votre RAM. Vérifier que la carte que vous avez choisie permet l’overclocking.

L’alimentation

L’alimentation sert de bloc de régulation. Il permet d’abaisser le courant électrique à un niveau supportable pour l’ensemble de votre configuration

Le refroidissement

La chaleur est l’ennemi de tous les composants de votre ordinateur. Un processeur en surchauffe est un processeur qui risque d’être moins performant, voire se détériorer. C’est là que le refroidissement prend tout son sens. Plus votre PC gaming est performant, plus fort doit être votre système de refroidissement.