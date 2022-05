Pour faire usage d’un ordinateur de bureau ou même d’un PC, il est généralement indispensable de se procurer une souris. Cependant, choisir la bonne souris est tout sauf une évidence. Comment devez-vous donc procéder pour bien choisir votre souris ? Découvrez ici 5 éléments à prendre en compte pour y parvenir.

L’ergonomie de la souris

Les souris ont connu très récemment de grandes évolutions. En effet, on distingue depuis une période assez récente l’apparition de nouveaux formats de souris dites verticales. Pour ce modèle de souris, le poignet fait quasiment un angle droit avec le gadget. Cela permet notamment de soulager considérablement les différentes pressions que peut ressentir l’utilisateur pendant qu’il se sert de sa souris. Ainsi donc, le choix d’une souris ergonomique bien qu’étant plus coûteux est le plus adapté lorsque l’on veut travailler avec un maximum de confort.

Le design du modèle

La souris ne doit pas juste être un gadget efficace. En effet, il doit également être question d’un accessoire qui vous plaît réellement. Principalement si vous êtes constamment en face de votre bureau ou encore en nomadisme, il est toujours essentiel que tous vos matériaux de travail soient parfaitement à votre goût.

Par exemple, si vous êtes un amateur de gaming, vous avez la possibilité d’opter pour une souris dotée d’un rétroéclairage LED. Même si ce type de souris n’a pas d’intérêt particulier, c’est toujours intéressant d’en avoir pour des questions d’esthétique et d’ambiance. Toutefois, veillez à en choisir une qui réponde à vos besoins.

Le poids et la taille de la souris

Une bonne souris doit parfaitement être adaptée à la forme de votre main de sorte que celle-ci puisse la couvrir parfaitement. En la matière, il est important de souligner qu’il existe divers exemplaires de souris. Certaines d’entre elles sont plus grandes pendant que d’autres le sont un peu moins.

Elles vous permettent de travailler en positionnant vos doigts dans différentes postures à savoir principalement le Fingertip et le Palm Grip. Le Claw Grip n’est pas une posture très pratique sur une longue durée. Ensuite, il est également essentiel que vous preniez en considération le poids de la souris. La souris idéale ne doit pas être excessivement légère, elle doit surtout avoir le poids parfait pour que puissiez bien la sentir entre vos doigts.

Les boutons

Votre index ainsi que votre majeur se posent généralement aisément sur les touches de la souris. Il est parfois recommandé qu’il y ait un léger creux dans la souris pour mieux positionner les doigts. La molette du milieu qui est considérée comme un bouton supplémentaire est très utile pour le défilement.

D’autres formats de souris proposés sur le marché contiennent également plus de deux boutons. Ceux-ci sont en règle générale programmables et permettent de jouir de fonctions plus évoluées.

Une souris avec ou sans fil ?

Vous avez la possibilité de choisir entre une souris avec fil et une souris sans fil. La souris avec fil est assez classique dans la mesure où cette dernière représente le premier modèle de souris existant. Cependant, elle est assez limitative. La souris sans fil par contre est un format beaucoup plus évolutif qui vous offre plus de liberté dans l’usage. Elle s’adapte aussi facilement aux nomades et peut se connecter aisément à n’importe quel appareil.