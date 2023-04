Il est beaucoup plus facile faire de nouvelles connaissances prometteuses au 21e siècle qu’auparavant. Il suffit de télécharger une application de rencontre, de s’inscrire, de faire quelques swipes, et voilà une nouvelle personne en face de vous. Ou encore plus facile! lancez un chat vidéo en ligne, et en seulement quelques secondes, vous pourrez discuter avec un interlocuteur ou une interlocutrice aléatoire. N’est-ce pas génial ?

Bien sûr que c’est génial ! Mais pourquoi, alors, y a-t-il tant de célibataires dans le monde ? Pourquoi, dans la plupart des cas, les rencontres en ligne (et hors ligne) ne mènent à rien ? Qu’est-ce qui vous empêche de trouver le bonheur et de trouver la personne idéale ? Essayons de le découvrir !

Les habitudes toxiques : pourquoi elles vous gâchent la vie et vous empêchent de trouver le grand amour

Vous avez probablement déjà entendu le terme « relation toxique ». C’est le nom d’une relation dans laquelle un couple ne se soutient pas, où des conflits surgissent constamment, d’ailleurs souvent sans fondement, et où les amoureux tentent de s’affirmer, montrant chacun leur supériorité sur l’autre. Il n’y a rien de bon dans les relations toxiques, et dans la plupart des cas, elles se terminent tôt ou tard par une rupture, après laquelle tout le monde pousse un soupir de soulagement.

Mais il existe un autre concept important, les « habitudes toxiques ». Il s’agit d’habitudes et de normes de comportement qui peuvent vraiment empoisonner votre vie et celle de votre entourage. Surtout ceux avec qui vous essayez de construire une relation. Le principal problème est que, souvent, une personne ne se rend pas compte qu’elle est sujette à des habitudes toxiques, et qu’elle doit changer quelque chose.

Nous voulons maintenant examiner sept des habitudes toxiques les plus courantes, et donner quelques recommandations sur la façon de s’en débarrasser. La plupart de ces conseils seront utiles non seulement à ceux et celles qui sont déjà dans une relation, mais aussi à ceux et celles qui en sont au stade de la recherche et des rencontres.

Habitude toxique n° 1 : Comparer les nouvelles relations avec les précédentes (qui furent un échec)

En général, toute tentative de comparaison d’une relation actuelle avec les relations passées est une mauvaise chose. De même que toute comparaison d’un nouveau partenaire avec le précédent. Tant que vous ne cesserez pas de le faire, vous n’arriverez pas à trouver l’harmonie. Vous vous entêterez à trouver certains inconvénients chez votre partenaire, vous vous souviendrez sans cesse de votre expérience personnelle précédente et vous penserez qu’il vaudrait peut-être mieux tout arrêter …

La psychologue sociale Teresa Didonato affirme ce qui suit :

« Les personnes qui comparent constamment leurs relations actuelles aux précédentes sont souvent moins engagées envers leur âme sœur. De plus, elles sont plus susceptibles de penser à changer de partenaire. Elles sont souvent refermées sur elles-mêmes et ne sont pas prêtes à travailler pour renforcer leurs relations. »

Le conseil le plus simple : faites tout votre possible pour laisser les relations passées dans le passé. Effacez les photos communes, jetez les effets personnels de votre ex, supprimez de votre vie tout ce qui peut vous la ou le rappeler. Croyez-nous, cela deviendra beaucoup plus facile !

Habitude toxique n°2 : Créer un drame à partir de rien pour secouer les choses

Il s’agit d’une autre habitude toxique courante. Certaines personnes peuvent commencer à créer des drames à partir de rien pour ajouter un peu d’émotion à la relation et la « secouer ». Il leur semble que lorsque tout est normal dans une relation, cela ne va pas. Que c’est le signe d’un manque d’émotion.

En fait, ce n’est pas le cas. Une relation stable et calme est juste un signe de maturité. Et toute tentative de créer un drame à partir de rien viole cette stabilité. Tout drame est très épuisant. Tôt ou tard, cela peut passer d’une situation complètement farfelue à une situation très réelle et extrêmement sérieuse. Les relations s’effondrent donc sans raison apparente.

Il n’y a qu’un seul conseil à donner ici : ne créez pas de drame à l’improviste et n’essayez pas de tester la solidité de la relation. Cela n’aidera personne à se sentir mieux.

Habitude toxique n°3 : Faire porter le chapeau à votre partenaire

Il est parfois très difficile d’admettre ses fautes et d’assumer ses responsabilités. Certaines personnes ne supportent pas les situations où elles se trompent sur quelque chose. Même en réalisant leur erreur, elles continueront à insister sur leur propre justesse et chercheront tous les moyens de rejeter la faute sur une autre personne.

Selon Susan Krauss Whitborn, professeur de psychologie :

« Le transfert de culpabilité est un mécanisme de défense de notre psyché. Grâce à lui, nous maintenons notre estime de soi, en ignorant nos propres défauts et échecs. »

La clé pour résoudre ce problème réside dans la volonté de porter un regard objectif sur soi-même et sur la situation dans laquelle on se trouve. Tout d’abord, apprenez à admettre votre culpabilité, au moins à vous-même. Il sera ensuite plus facile de la reconnaître devant une autre personne. Sinon, les autres seront toujours coupables de tous vos maux et vous n’avancerez pas.

Habitude toxique n°4 : La volonté de se considérer fautif(ve) dans n’importe quelle situation

Cette habitude toxique est l’exact opposé de la précédente. Il existe des dizaines de milliers de couples dans lesquels l’une des personnes cherche toujours la cause de tous les problèmes et ennuis en elle-même. Parfois, cela va jusqu’à l’absurde. Par exemple, certaines personnes peuvent se reprocher le fait que leur partenaire les ait trompés. Ou une femme peut se considérer fautive qu’un homme ou un conjoint ait levé la main sur elle. C’est absurde !

Vous n’avez pas à porter le chapeau si ce n’est pas le cas. Sinon, vous vous enfoncerez dans un piège dont vous ne pourrez plus vous sortir par la suite. Si vous avez l’impression que vous avez cette habitude toxique et qu’elle ne fait que progresser avec le temps, il est fortement recommandé de travailler avec un psychologue. Ou peut-être devriez-vous même rompre avec une relation toxique dans laquelle vous vous sentez constamment coupable de quelque chose. C’est parfois la solution la plus rationnelle.

Habitude toxique n°5 : L’enfermement sur soi et le refus d’aborder des sujets complexes

L’incapacité à parler des problèmes et simplement des sujets difficiles est très grave. Il peut vous sembler que le fait d’être renfermé(e) sur vous-même soit un plus. Après tout, vous n’accablez pas l’autre personne avec vos problèmes, ne devenez pas obsessionnel et n’attirez pas toute l’attention sur vous et vos problèmes. Mais c’est faux !

Vous ne pouvez pas tout garder pour vous éternellement. L’insatisfaction, la colère, le ressentiment, tout cela s’accumule et, tôt ou tard, se déverse avec force. Ce moment peut être fatal dans tous les sens du terme.

Le moyen le plus simple d’apprendre à parler honnêtement et ouvertement est de communiquer ! Vous avez besoin de communiquer avec différentes personnes sur différents sujets, de discuter de sujets et de problèmes sérieux, d’être honnête et sincère. Eh bien, le meilleur « simulateur » de communication est le chat vidéo en ligne. C’est-à-dire un site ou une application qui vous met en relation avec un interlocuteur ou une interlocutrice aléatoire.

Il existe aujourd’hui de nombreux chats vidéo populaires :

Chatspin : un simple chat vidéo avec un filtre de genre et des masques RA.

CooMeet : un chat roulet qui met en relation des hommes uniquement avec des femmes (avec des comptes vérifiés).

Camsurf : un chat vidéo avec des filtres de genre et de langue.

Azar : une combinaison de chat vidéo en ligne et de messagerie fonctionnelle.

Omegle : un chat vidéo en ligne minimaliste avec un choix de langue et une recherche par centres d’intérêt.

Parfois, la communication par chat vidéo peut très bien remplacer le travail avec un psychologue. Vous apprendrez à parler de ce qui vous intéresse et de ce qui vous inquiète. C’est la première étape pour se débarrasser d’une habitude toxique. En outre, vous pourrez aussi y rencontrer l’amour, alors pourquoi ne pas essayer ?

Habitude toxique n°6 : Le désir de contrôler chaque action de son ou sa partenaire

Des sentiments de jalousie et le désir de savoir où se trouve l’être aimé et avec qui il ou elle passe du temps peuvent apparaître dans une relation. Dans la limite du raisonnable, c’est normal. Mais parfois, cela se transforme en un désir fanatique de contrôler littéralement chaque étape. L’homme jaloux commence à consulter les messages sur le smartphone de sa partenaire, examine les journaux d’appels, vérifie les e-mails et les messageries instantanées. Parfois, il en vient à se tourner vers des détectives privés …

Convenez que de telles relations peuvent difficilement être qualifiées de saines. Un tel fanatisme ne mènera certainement à rien de bon. Parfois, une simple conversation honnête et sincère peut faire une grande différence. Discutez de ce qui vous inquiète et vous dérange, des doutes que vous avez. Il est possible que toutes vos craintes soient totalement infondées, et que vous gâchiez une relation au lieu d’en profiter.

Habitude toxique n°7 : Se plaindre de son ou sa partenaire auprès d’autres personnes

Certaines personnes se plaignent de leur partenaire auprès des autres pour obtenir un soutien émotionnel. Mais c’est une stratégie complètement perdante. Premièrement, vous mettez votre proche sous un mauvais jour devant des inconnus. Deuxièmement, votre cerveau ne se concentre que sur le négatif, passant à côté de tout ce qui est bon.

Cette même habitude empêche de nombreuses personnes de faire de nouvelles connaissances. Par exemple, vous discutez avec quelqu’un sur une application de rencontre ou un chat vidéo et vous commencez à parler de votre ex-petite amie ou petit ami de manière négative. Vous ne pouvez même pas en douter : rien de bon ne sortira de cette conversation. Votre interlocuteur ne voudra certainement pas construire une relation avec une personne qui, après quelque temps, commencera à cracher sur lui devant un autre étranger sur Internet.

Éloignez-vous du négatif, ne le répandez pas et souvenez-vous moins des relations passées en général. Rassurez-vous, cela rendra les choses plus faciles pour tout le monde.

En résumé : débarrassez-vous des habitudes toxiques une fois pour toutes !

Le principal problème des habitudes toxiques est qu’elles peuvent vous accompagner tout au long de votre vie. Elles peuvent se former bien avant le début de la première relation sérieuse, mais si elles ne sont pas éradiquées, votre vie ultérieure avec un partenaire peut se transformer en véritable épreuve. Tôt ou tard, cela conduira à une rupture et à une nouvelle tentative de trouver votre bonheur. Et ainsi de suite, tel le serpent qui se mord la queue.

Nous espérons que l’article d’aujourd’hui vous aidera à découvrir vos habitudes toxiques, le cas échéant, et à vous en débarrasser une fois pour toutes. Mais n’oubliez pas que dans certains cas, une aide extérieure est indispensable. Si vous avez l’impression que vous ne parvenez pas à vous en sortir, il est parfois très utile de vous tourner vers un psychologue qualifié. Croyez-nous, votre vie pourrait changer une fois pour toutes !