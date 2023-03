L’une des principales techniques d’investissement du moment est le trading sur les marchés financiers (cryptomonnaies, forex, CFD, etc.). Investir son argent dans des logiciels sans bouger de chez soi est très rentable quand on entreprend les bonnes opérations. Pour cela, vous pouvez vous équiper d’un robot de trading spécialement conçu pour suivre les meilleurs traders et vous permettre de rentabiliser vos investissements 24h/24h.

Le trading bot ou robot est la nouvelle façon de faire du profit en ligne sans être un expert. Voyons d’abord comment fonctionnent ces bots avant de vous présenter l’un des plus récents sur le marché.

À quoi sert le robot de trading ?

Le trading d’actions ou de crypto-monnaies sur les plateformes de trading est la principale source de revenus des traders professionnels. Afin de maximiser les gains et un taux de réussite, il est conseillé de diversifier les marchés financiers sur lesquels on achète des actions. En effet, il est toujours nécessaire de choisir celui qui présente le meilleur taux de réussite et la meilleure stratégie.

Mais cette tâche est assez compliquée lorsqu’on utilise une plateforme de trading (broker) manuellement. Le robot logiciel d’investissement avec des crypto-monnaies (bitcoin) ou de l’argent réel (forex) a fait son apparition pour réaliser un bénéfice satisfaisant.

Ce robot est programmé pour effectuer des transactions sur une plateforme de trading sans nécessiter une stratégie d’investissement. De même, nul besoin d’effectuer des analyses techniques complexes. Comme nous l’avons dit, l’algorithme fait le travail pour vous grâce à l’utilisation de processus d’apprentissage automatique et d’IA.

Qu’est-ce que l’application Bit iPlex Codes ?

L’un des logiciels d’auto-trading récemment développés est Bit iPlex Codes App. Il se concentre sur le marché des cryptomonnaies, et les traders qui l’utilisent déjà sont extrêmement satisfaits. Si vous regardez les critiques et les témoignages, vous ne trouverez que des mots élogieux. Le taux de réussite est supérieur à 96%. Et l’outil est conçu pour aider les professionnels et les débutants dans leur aventure de trading de crypto. Ces outils vous permettront de minimiser le temps passé devant l’écran de trading. Aussi, il permet la mise en œuvre de vos stratégies de trading.

Vous pouvez donc passer en mode manuel de trading quand vous le souhaitez. Mais il est créé principalement pour augmenter les chances de négociation, ce qui est viable dès lors que vous vous appuyez sur des décisions purement mathématiques.

L’inscription et les processus sont simples et rapides. Il suffit de se rendre sur le site officiel de l’app et de remplir le formulaire. Une fois que vous aurez déposé 425$, vous pourrez choisir les actifs à négocier. En outre, si vous n’êtes pas assez confiant, vous avez la possibilité d’utiliser un compte de démonstration.

Il est fortement recommandé de commencer par le compte de démonstration, quel que soit votre niveau de compétence. De cette façon, vous verrez si l’interface utilisateur et l’expérience globale correspondent à vos attentes.

Ce que nous avons pu voir dans les critiques et les témoignages, c’est que le taux de réussite dépasse 90%. Cependant, nous n’avons pas pu le vérifier par nous-mêmes. Mais ce n’est pas surprenant puisque la plateforme compte déjà plusieurs milliers de traders dans le monde.

Enfin, tous les profits que vous réalisez peuvent être stockés en toute sécurité dans leur portefeuille. Vous pouvez retirer les fonds à tout moment en utilisant le virement bancaire et les systèmes de paiement en ligne sécurisés.

La quantité d’actifs cryptographiques permet une excellente diversification du portefeuille afin que vous puissiez mieux faire face à la forte volatilité du marché.