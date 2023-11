Chaque utilisateur de Mac sait à quel point il est frustrant de voir un message d’alerte indiquant que l’espace de stockage est presque plein.

Et pourtant, beaucoup d’entre nous ont du mal à identifier les coupables principaux : ces fichiers volumineux qui occupent la majeure partie de notre espace disque. Heureusement, il existe des méthodes efficaces pour débusquer et supprimer les fichiers les plus volumineux de votre Mac. Voici comment procéder.

1. Utilisez la fonction de recherche intelligente du Finder

Le Finder, l’outil de gestion de fichiers de macOS, possède une fonction de recherche puissante qui peut être utilisée pour localiser les gros fichiers.

Ouvrez une nouvelle fenêtre du Finder. Dans le menu du haut, sélectionnez « Fichier » puis « Nouvelle recherche intelligente ». Cliquez sur le « + » en haut à droite pour ajouter un critère.

Réglez les paramètres pour filtrer les fichiers « de taille supérieure à » un certain nombre de Mo ou Go selon vos besoins.

Cette méthode vous donnera un aperçu rapide des fichiers volumineux sur votre Mac.

2. Explorez le gestionnaire de stockage

macOS offre un outil intégré pour gérer le stockage de votre Mac.

Cliquez sur le menu Pomme () en haut à gauche. Sélectionnez « À propos de ce Mac », puis cliquez sur « Stockage ». Après quelques instants, vous verrez une barre colorée représentant l’utilisation de votre espace disque. Cliquez sur « Gérer » pour obtenir des détails.



De là, vous pourrez voir les fichiers qui prennent le plus d’espace et choisir de les supprimer ou de les déplacer.

3. Faites le tri dans vos téléchargements et documents

Les dossiers « Documents » et « Téléchargements » sont souvent les coupables de l’encombrement de votre Mac. Prenez le temps de parcourir ces dossiers, identifiez les fichiers volumineux qui ne vous sont plus utiles et supprimez-les.

4. Envisagez d’utiliser des solutions spécialisées

Il existe de nombreux outils conçus pour aider les utilisateurs à trouver et à supprimer les fichiers volumineux. Certains offrent une visualisation graphique de l’utilisation du disque, facilitant l’identification des fichiers ou dossiers volumineux.

5. Vérifiez vos fichiers multimédias

Les vidéos, musiques et photos peuvent rapidement prendre beaucoup de place. Si vous utilisez des logiciels comme iMovie ou GarageBand, pensez à vérifier si vous n’avez pas d’anciens projets qui encombrent inutilement votre disque dur.

6. Supprimez les sauvegardes iPhone ou iPad obsolètes

Si vous synchronisez votre appareil iOS avec votre Mac, il se pourrait que des sauvegardes anciennes prennent beaucoup d’espace.

Ouvrez iTunes ou l’application « Finder » selon votre version de macOS. Localisez les préférences et trouvez la section « Appareils » pour voir vos sauvegardes.

Supprimez celles dont vous n’avez plus besoin.

7. Pensez aux jeux et aux logiciels

Les jeux et certains logiciels professionnels peuvent occuper plusieurs Go d’espace. Si vous n’utilisez plus certains d’entre eux, il peut être judicieux de les désinstaller.

8. Vider la corbeille

N’oubliez pas que supprimer un fichier ne le supprime pas immédiatement de votre Mac. Il est déplacé dans la corbeille. Assurez-vous de la vider régulièrement pour libérer cet espace.

Conclusion

Gérer l’espace de stockage de votre Mac est essentiel pour maintenir des performances optimales. En prenant le temps de localiser et de supprimer les fichiers les plus volumineux de votre Mac, vous libérez non seulement de l’espace précieux, mais vous contribuez également à la longévité et à la réactivité de votre machine. Avec les outils et astuces mentionnés ci-dessus, cette tâche devient un jeu d’enfant. Alors, pourquoi attendre? Lancez-vous dans une session de nettoyage dès aujourd’hui!