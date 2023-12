Le rendement journalier du chauffeur VTC au travail n’est pas seulement lié à son dynamisme. Cela dépend aussi du flux de commande et surtout des autres chauffeurs privés disponibles dans sa zone d’intervention. Ce professionnel a donc besoin des technologies appropriées pour rapidement identifier les clients. Quelles sont les meilleures technologies disponibles aujourd’hui pour aider les chauffeurs VTC ? Découvrez-les dans les lignes qui suivent.

Le logiciel américain Uber

Les Voitures de Tourisme avec Chauffeur (VTC) sont très sollicitées pour les transports privés. Les chauffeurs VTC sont donc des autoentrepreneurs qui peuvent faire de bons chiffres d’affaires s’ils ont les bons outils. En tout cas, c’est le cas depuis la mise en place du programme américain Uber. Il s’agit de l’une des technologies les plus connues aujourd’hui dans l’univers VTC. Que vous cherchiez un chauffeur VTC Lille ou Paris, cette application est d’une extrême efficacité.

Elle permet au chauffeur VTC de multiplier ses rencontres avec les clients et surtout de profiter de meilleurs tarifs. De toutes les façons, le paiement se fait directement sur la plateforme. Sur Uber, une course se facture au minimum à 6 € et le chauffeur VTC est noté par ses clients. S’il cumule des notes en dessous de 4,5/5, son compte est directement bloqué. Mieux, l’application valorise les chauffeurs privés qui possèdent des automobiles hybrides ou électriques.

Elle leur permet de proposer des trajets Uber Green afin d’améliorer leur gain. Bien souvent, les voitures électriques ont une commission de 1 € par course effectuée. Sur l’application, les chauffeurs VTC qui effectuent plus de courses sont mieux classés et par conséquent vite contactés par les clients. Ce qui choque, c’est la commission perçue par la plateforme. Elle est de 25 %. Mais les tarifs étant intéressants, les chauffeurs privés qui travaillent bien s’en sortent.

La technologie HEETCH

Si vous êtes chauffeur VTC en France ou à Bruxelles en Belgique, vous pouvez profiter de la technologie HEETCH. Il s’agit d’une des applications les plus économiques pour les chauffeurs privés. Elle perçoit 18 % de commission sur les courses effectuées contre 22 % ou 25 % sur d’autres plateformes. C’est d’ailleurs pour cette raison que de nombreux chauffeurs s’y inscrivent. En effet, l’adhésion à la technologie HEETCH se fait via email.

Avec quelques formalités de routine, le chauffeur privé est enregistré et peut commencer par être contacté par les clients. Plus intéressant, le chauffeur VTC est payé en espèces ou en CB et lui revient de payer à la plateforme sa commission. Avec les menaces qui pèsent sur les informations personnelles sur internet, HEETCH opte carrément pour l’anonymat. En lieu et place des numéros de téléphone, ce sont des numéros valides pour 24 h qui sont utilisés sur l’application.

L’application AlloCab Driver

Mise en place à la start-up française AlloCab spécialisée dans le domaine de la technologie des transports, cette application fait des merveilles. Entièrement dédiée aux chauffeurs privés, elle compte aujourd’hui plus de 40 000 utilisateurs et environ 800 chauffeurs en France. En tant que chauffeur VTC, il est important d’installer l’application et de faire son inscription avant de commencer par profiter de ses fonctionnalités.

Ce logiciel est combiné aux outils AirWatch, ce qui vous permet d’accéder à d’autres outils digitaux de transport. Vous pouvez profiter :

De l’application communautaire Waze ;

Des outils de MyAirport ;

Des logiciels de la SNCF pour le transport ferroviaire, etc.

Mieux, toutes les courses sont facturées et payées sur l’application. Celle-ci perçoit 1 € par course effectuée par un chauffeur privé.

L’outil digital Free Now

Utilisée dans les grandes villes de la France, Free Now est un outil digital très efficace pour les chauffeurs VTC. La plateforme est ouverte 24 h/24 et permet aux clients de passer leurs commandes. Pour profiter de cette application, le chauffeur privé doit s’inscrire en ligne. Selon la gamme de véhicules dont vous disposez, les tarifs peuvent aller de 6 € à 15 €. Plus intéressant, Free Now motive ses meilleurs chauffeurs VTC de la semaine avec une prime de 100 €.

L’application perçoit une commission de 22 % sur chaque course effectuée par le chauffeur privé. Si vous êtes chauffeur à Lyon ou à Paris, cette technologie vous convient parfaitement. En somme, le logiciel américain Uber et l’outil digital Free Now sont des technologies pour aider les chauffeurs VTC. La technologie HEETCH permet aussi aux chauffeurs privés d’optimiser le nombre de courses réalisées par jour.