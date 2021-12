Depuis l’arrivée du Covid 19 dans nos villes, chacun de nos gestes quotidiens s’est vu transformé en profondeur. Sans vraiment que nous ayons eu le temps de nous en rendre compte, nous avons pris l’habitude de ne plus nous embrasser, de se toucher le moins possible ou encore de rester à un bon mètre de distance de nos congénères. Mais il existe aussi des conséquences moins tristes de la pandémie et l’une d’entre elles est certainement la diffusion de la trottinette motorisée. Mais comment améliorer sa trottinette électrique ? Réponses.

Pourquoi améliorer sa trottinette électrique ?

La trottinette électrique s’est diffusée à vitesse grand V dans les artères de nos cités. Rapide, maniable, transportable et surtout écologique, la trottinette électrique est appelée à devenir l’un des symboles de la mobilité douce de demain. Que ce soit dans les plus grandes villes de France ou dans les bourgades plus calmes, la trottinette est partout. Pourtant, il arrive que la configuration originelle de l’engin ne suffise pas pour répondre aux besoins de l’utilisateur et améliorer sa trottinette électrique devient alors indispensable.

Le comportement de la trottinette électrique et les performances qu’elle développe sont dépendants de multiples facteurs. La topographie du terrain, la fréquence d’utilisation, l’état de la route ou encore les habitudes de pilotage du propriétaire sont autant de paramètres qui influent sur votre engin. Et pour certains esthètes, il est par exemple inenvisageable de ne pas améliorer sa trottinette électrique, par exemple en choisissant de debrider xiaomi pro 2 pour aller toujours plus vite !

Optimiser la durée de vie de sa batterie

Mais avant cela, parlons un peu de l’autonomie de la batterie. Là encore, celle-ci est fonction notamment de la pente de la route ou de la manière dont vous pilotez. Pour beaucoup, améliorer sa trottinette électrique, c’est d’abord augmenter les performances de la batterie. Et pour cela, rien de tel que de tout simplement savoir choisir son chemin ! Préférez les montées en pente douce et évitez au maximum les routes endommagées, vous ferez moins travailler le moteur !

Par ailleurs, votre type de pilotage sera pour beaucoup dans le comportement de la batterie. Plus votre conduite sera saccadée et sportive, plus votre batterie se déchargera vite. Les pilotes qui aiment les sensations devront donc s’attendre à s’arrêter souvent pour recharger. Par ailleurs, sachez également bien garer votre trottinette à l’abri du soleil car plus la batterie est exposée aux rayons, plus elle se décharge vite ! Voyons maintenant comme débrider votre trottinette avec une application trottinette xiaomi.

Débrider sa trottinette

Améliorer sa trottinette électrique en s’assurant de bonnes pratiques pour sauvegarder la batterie, c’est bien. Mais transformer les performances du moteur pour la faire aller plus vite, c’est mieux ! Sachez en premier lieu qu’il n’est pas illégal de débrider un véhicule. Ce qui l’est c’est de l’utiliser ensuite dans une zone non autorisée, comme la chaussée par exemple. Cet avertissement donné, voyons un peu comment faire pour augmenter la vitesse de son engin.

En fait, le processus est extrêmement simple, il suffit de télécharger une application puis de suivre les directives données par des sites experts, comme skate-urban.com. Ici, non seulement vous aurez accès à une multitude d’engins de transport innovants comme les trottinettes, les hoverboards, les longboards ou les skateboards électriques, mais aussi à une multitude d’articles riches en conseils précis pour vous aider à maîtriser votre engin !