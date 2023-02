Les tablettes graphiques sont de plus en plus utilisées de nos jours. C’est tout à fait normal, puisqu’elles permettent de réaliser des illustrations avec précision, peu importe leur complexité. Le problème, c’est qu’avec les nombreux fournisseurs présents sur le marché, trouver une bonne marque peut être un véritable parcours de combattant. Vous désirez en acheter ? Découvrez à travers cet article les meilleures tablettes graphiques en 2023.

Wacom intuos

La marque Wacom a longtemps dominé le marché des tablettes graphiques. Elle a produit de nombreux modèles. Parmi eux figurent le Wacom intuos s. Ce dernier est parfait pour toute personne débutant en dessin sur ordinateur. Il est disponible sous deux tailles différentes : une petite et une moyenne offrant respectivement à l’utilisateur des espaces de 18 et 25 cm.

Ces dimensions en font un dispositif non encombrant et facilement transportable. Vous pourrez le mettre facilement dans votre cartable durant vos déplacements. De plus la Wacom intuos S ne fonctionne qu’avec la connexion Bluetooth. Autrement dit, vous n’aurez plus besoin de vous encombrer de câbles.

Notez également que la tablette graphique Wacom dispose d’un stylet configurable qui supporte 4092 niveaux de contrôle avec des boutons programmables servant de raccourcis. Trois applications gratuites sont fournies à l’achat. Il s’agit notamment du Corel Painter Essentials, du Clip studio paint pro et de l’aftershot 3. En ce qui concerne le coût, il varie entre 60 et 65 euros. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.ma-tablette-graphique.fr/.

Huion h610 pro v2

La tablette graphique huion h610 pro v2 est un dispositif noir dépourvu d’écran. Elle mesure 35 cm de long sur 24 cm de large pour un poids de 635 g et une épaisseur de 1,2 mm. Ainsi, elle est facilement transportable et offre à l’utilisateur une assez grande mobilité. Lorsque vous achetez cet équipement, il est accompagné de tout le matériel requis pour son fonctionnement.

Vous avez entre autres un guide d’utilisation, huit pointes de rechange, un stylet et un câble USB. Le stylet ici est un PW100. En plus de ses 8192 niveaux de contrôle, il possède une résolution d’entrée de 5080 Lines Per Inch (LPI). La tablette graphique huion h610 pro v2 est aussi munie d’une fonctionnalité de détection d’inclinaison pouvant aller jusqu’à 60 degrés, ce qui permet de réaliser des dessins très précis.

Sachez cependant que vous ne pourrez la connecter qu’à des smartphones d’Android 6.0 ou supérieurs. En ce qui concerne les ordinateurs, la connexion a la huion n’est possible qu’avec des systèmes Windows 7 ou plus ou des Mac 10 ou supérieur.

Xp-pen artist 13.3 pro

Généralement, les tablettes pourvues d’écran sont très pratiques. Cependant, leur transport est un peu complexe. La plupart de ces modèles requièrent aussi un système d’alimentation permanent. La bonne nouvelle, c’est qu’en optant pour une Xp-pen artist 13.3 pro, vous n’aurez pas à faire face à ces limitations.

En effet, celle-ci est directement alimentée via câble USB. Elle propose un écran de 33 cm haute définition et coute moins chers au vu de ses fonctionnalités. Pour assurer son fonctionnement, vous devez utiliser un câble High-Definition Multimedia Interface. Sachez également que contrairement aux modèles précédemment énumérés, la tablette graphique XP PEN artist 13,3 pro ne supporte que 2048 niveaux de pression.

Gaomon PD1560

La tablette graphique Gaomon PD1560 fait également partie des meilleures sur le marché actuellement. Son stylet de 8192 niveaux de contrôles vous permet de réaliser des dessins avec des lignes et contours avec précision, ce qui offre des rendus époustouflants.

La Gaomon PD1560 offre un espace de travail de 15,6 pouces de largeur. C’est l’idéal pour les artistes qui effectuent des représentations détaillées. Le dispositif dispose également d’un écran In Plane Switching HD. Le seul inconvénient avec lui, c’est que les teintes sont discrètement mates.

En somme, les meilleures tablettes graphiques que vous pouvez choisir en 2023 sont la Wacom intuos S, la Huion 610 pro v2, la XP Pen artist 13.3 pro ou la Gaomon PD1560.