Comprendre les paires de devises Forex

Vous pouvez placer des paris sur les devises mondiales via des comptes de courtage Forex (échange de devises étrangères), achetant ou vendant des paires de devises qui réagissent aux développements économiques dans le monde entier. Le marché du Forex fonctionne 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, s’ouvrant le dimanche après-midi aux États-Unis et se fermant après que les traders en actions ont achevé leurs activités le vendredi après-midi. Le volume des transactions sur devises est important, totalisant plus de 6 billions de dollars par jour en 2022, soit plus que les marchés boursiers ou obligataires mondiaux.

Les Forex broker prennent des positions de vente à découvert et à long terme sur des paires de devises, qui calculent le taux de change entre deux formes de monnaie légale, l’euro (EUR) et le dollar américain (USD). Une position longue ouvre un commerce qui gagne de l’argent lorsque le taux de change augmente ; une vente à découvert rapporte des bénéfices lorsqu’il baisse. Contrairement aux actions, un trader n’emprunte pas d’argent ou de titres à un courtier pour ouvrir une position de vente à découvert, mais elle peut avoir à payer des frais de roulement.

Les courtiers détiennent votre argent dans un compte qui change de valeur chaque nuit en réaction aux profits et pertes quotidiens, et ils gèrent les frais qui peuvent inclure des commissions, l’accès à des conseils d’experts et des demandes de retrait. Certains courtiers cachent leurs horaires de frais dans le jargon juridique enterré profondément dans les petits caractères de leur site Web, ce qui signifie que les clients potentiels doivent faire leurs devoirs avant d’ouvrir un compte. Pour vous aider à éviter les mauvaises surprises, voici un examen approfondi de la façon de choisir un courtier Forex.

Comment choisir un courtier Forex

Choisir un courtier Forex nécessite tout d’abord de déterminer le type d’investisseur que vous êtes et vos objectifs en matière d’investissement dans les devises.

Chaque courtier qui propose des investissements Forex a des avantages et des inconvénients. Parmi les choses les plus importantes à considérer, citons la réglementation, le niveau de sécurité fourni par ces entreprises et les frais de transaction. Les fonctionnalités de sécurité varient d’un courtier à l’autre. Certains courtiers ont intégré des fonctionnalités de sécurité telles que l’authentification à deux facteurs pour protéger les comptes des pirates informatiques.

De nombreux courtiers Forex sont réglementés. Les courtiers aux États-Unis sont réglementés par la National Futures Association (NFA) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), et la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, le Canada et le Royaume-Uni réglementent également les courtiers Forex. Cependant, tous les courtiers ne sont pas réglementés, et les traders doivent se méfier des entreprises non réglementées.

Les courtiers diffèrent également dans leurs plates-formes telles que FBS et ont des exigences minimales de compte et des frais de transaction différents. Avant de sauter sur une plateforme de trading, vous voudrez peut-être créer un budget pour votre vie d’investisseur. Découvrez combien vous voulez investir, combien vous êtes prêt à payer pour les frais et quels sont vos objectifs. Il y a beaucoup de facteurs à explorer pour choisir la bonne plateforme pour vous. Assurez-vous de considérer autant de choses que possible avant de vous impliquer.

Comprendre les paires de devises Forex

La première chose à faire pour un trader, qu’il spécule sur le marché du Forex ou pratique le trading d’options binaires, est de choisir la paire de devises sur laquelle il va investir son argent. Pour trader, nous devons d’abord clarifier ce qu’est une paire de devises : il s’agit d’un instrument de trading permettant d’acheter une monnaie et d’en vendre une seconde de manière simultanée. Une fois ce premier élément compris, il faut ensuite comprendre que les paires de devises se présentent ainsi : EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY. Par conséquent, lorsque nous achetons la paire de devises EUR/USD, nous achetons en réalité de l’euro et vendons en même temps du dollar américain.

Ainsi, lorsque le graphique de la paire de devises EUR/USD (ci-dessous) nous indique un taux de 1,12820, l’information qui nous est donnée par le graphique est que l’unité de la seconde monnaie (le dollar) est équivalente à une unité de la monnaie de gauche (l’euro). Ainsi, dans notre exemple, avec un dollar américain, nous pouvons acheter 1,12820 dollars avec 1 euro. Cet exemple permet de comprendre le taux de change du dollar.

L’une des autres questions qui est nécessaire de clarifier lorsque l’on découvre le forex et qui nous aidera à comprendre cette activité beaucoup plus facilement est celle de la devise de base et de la devise de contrepartie. La première monnaie qui compose la paire de devises (monnaie de gauche) est la devise de base et la seconde monnaie (monnaie de droite) est appelée devise de contrepartie. Ainsi, sur l’EUR/USD, l’euro est la devise de base et le dollar américain est la devise de contrepartie.