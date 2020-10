MyPOS propose des solutions pour les paiements en ligne, via mobile et en magasin pour permettre aux entrepreneurs modernes de développer leurs activités commerciales et notamment de se positionner sur le marché international.

MyPOS suggère notamment 5 types de Terminal de paiement électronique (TPE) adaptés aussi bien aux besoins des grandes enseignes qu’aux autoentrepreneurs. Ces solutions s’avèrent particulièrement avantageuses. Vous pouvez consulter l’article spécialisé sur le site afscm pour avoir les avis détaillés sur chaque type de TPE myPOS.

Le fonctionnement de base des solutions myPOS

Le commerçant doit absolument ouvrir un compte myPOS (compte E-Monnaie) pour pouvoir utiliser le TPE myPOS et les services rattachés. Les fonds encaissés via les transactions réalisées au niveau du TPE myPOS sont disponibles sur le compte associé dans l’immédiat. Les fonds peuvent être virés vers le compte de l’entreprise ou le compte personnel du titulaire à tout moment.

Une carte bancaire VISA est fournie gratuitement à l’ouverture du compte E-monnaie et peut servir pour faire des paiements ou des retraits locaux et internationaux. Cela accommode grandement les commerçants et les entrepreneurs qui opèrent leurs activités sur le marché international. Les utilisateurs peuvent obtenir jusqu’à 10 cartes VISA gratuitement. Cela s’avère avantageux pour les dirigeants des multinationales qui effectuent régulièrement des voyages d’affaires et/ou qui doivent gérer les notes de frais de leurs collaborateurs.

Par ailleurs, les TPE myPOS prennent en charge plus d’une dizaine de devises et plusieurs types de cartes bancaires dont : MasterCard, VISA, Maestro, Union Pay., American Express, Google Pay, Apple Pay, JCB, Bancontact.

Les frais liés à l’utilisation des solutions myPOS

La souscription au compte e-monnaie et l’utilisation des TPE myPOS sont entièrement gratuits et n’impliquent aucun engagement du professionnel. La société se rémunère en commission définit en pourcentage du montant total de la transaction. La commission s’élève généralement à 1,75% pour les opérations réalisées avec une carte VISA ou une MasterCard et est légèrement supérieure pour les transactions faites avec des cartes bancaires qui n’ont pas été émises dans un pays appartenant à l’EEE (Espace économique européen). La rémunération peut également varier suivant différents facteurs dont la localisation géographique, le type d’activité exercé par l’utilisateur.

Le virement depuis le compte e-monnaie vers un compte bancaire personnel ou un compte d’entreprise établi dans la zone SEPA est gratuit. Des frais de gestion de 3 € par virement s’appliquent pour chaque transfert vers un compte bancaire ouvert dans d’autres pays.

Des frais de gestion sont prélevés lors des retraits. Le montant de ces frais est fixé comme suit :

retrait d’une somme inférieure à 300 € : frais de 2 € pour zone SEPA et 1% de plus pour un retrait effectué dans d’autres pays,

retrait d’une somme supérieure à 300 € : frais de 4 € pour chaque retrait effectué dans un Etat de la zone SEPA et 1 % de plus pour chaque retrait réalisé hors zone SEPA.

Les fonctionnalités supplémentaires

Les commerçants peuvent télécharger l’application dédiée et y accéder à des outils très utiles. La plateforme présente notamment le suivi et le compte rendu des activités enregistrées ainsi que la gestion des stocks et des produits.

L’interface intègre aussi des options pratiques supplémentaires dont :

la demande de paiement,

le paiement à distance : le professionnel peut générer un lien de paiement à envoyer à son client par email ou par SMS. Le client n’a qu’à cliquer sur le lien puis remplir les renseignements requis concernant ses informations bancaires puis valider le paiement,

la mise en place de gift cards,

la facturation en ligne.

MyPOS propose aussi des fonctionnalités particulières pour les sites de e-commerce, à savoir :

le bouton de paiement (Paybutton) : il s’agit d’un bouton configuré pour lancer le paiement d’une somme fixe lors de la validation de l’achat d’un produit/service spécifique. Cette fonction accélère le processus de paiement et améliore, ainsi, l’expérience des clients.

MyPOS Checkout : regroupement des achats dans un panier et paiement en une seule fois.

Les différentes solutions myPOS ont été conçues pour s’adapter parfaitement aux activités des entreprises de toute envergure.