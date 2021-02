L’avantage des tablettes Android, c’est que vous pouvez choisir parmi un très grand nombre d’appareils. Il peut donc être difficile de savoir quelle tablette choisir.

Dans cet article, nous nous intéresserons à la tablette Android Huawei Mediapad T5. Nous verrons ce qu’elle offre et si elle devrait figurer sur votre liste de souhaits lorsque vous envisagez d’acheter une nouvelle tablette.

Le MediaPad T5 de HUAWEI est une tablette au design raffiné et de qualité supérieure qui attire l’attention. Son corps métallique symétrique est fabriqué avec soin et est suffisamment élégant et léger pour être facilement transportable et facile à tenir.

Si vous recherchez une tablette qui ne vous ruine pas, c’est peut-être celle qu’il vous faut. Le modèle d’entrée de gamme offre trop peu de RAM et de stockage pour être une option viable, alors optez pour le milieu de gamme offrant 3 Go de RAM et 32 Go de stockage si vous le pouvez. L’écran est assez décent et offre un panneau IPS pour fournir de grands angles de vision.

La tablette huawei mediapad t5 10.1 32 go wifi noir est l’un des meilleurs produits du milieu de gamme. Il offre de nombreuses fonctionnalités et la qualité du produit est également excellente. Parlons de ses caractéristiques, pour en savoir plus sur le produit :



Affichage

Comme mentionné, la tablette est livrée avec un superbe écran IPS de 10,1 pouces avec une résolution FHD + 1920 x 1080p à 218 ppp. Il est nettement plus clair que la plupart des tablettes de prix similaire avec un écran 720p uniquement.

Nous aimons également le fait qu’il puisse afficher des couleurs suffisamment vives et un contraste respectable. Les angles de vision sont corrects. La lisibilité à la lumière du soleil est correcte à la luminosité maximale.

Dans ses paramètres d’affichage, il existe une option pour ajuster la tonalité de couleur de son écran en fonction de vos préférences. Il existe un mode de confort oculaire pour réduire l’émission nocive de lumière bleue vers vos yeux lors de l’utilisation de la tablette dans des conditions de faible éclairage.

Deux haut-parleurs

Le système audio de cette tablette est assez fou! Il est livré avec deux haut-parleurs stéréo intégrés qui vous offrent un son de haute qualité. La technologie audio Huawei Histen crée chaque effet audio d’une musique donnée et vous offre un son surround multicouche.

La basse est assez correcte et elle est très forte. Vous pouvez écouter à un volume plus élevé sans penser également à la clarté du son. Partout, cela vous donnera une expérience sonore immersive.

Connectivité et caméras

Il est bon de voir que la tablette Huawei T5 Mediapad est livrée avec un emplacement Micro SD. Cela signifie que vous pouvez facilement étendre le stockage à une date ultérieure. En fait, vous pouvez ajouter un énorme 256 Go de stockage supplémentaire en ajoutant simplement une carte SD, donc c’est génial à voir.

La caméra frontale propose un appareil photo de 2 mégapixels, ce qui est assez basique. La caméra arrière offre 5 mégapixels, ce qui est mieux mais ne vous épatera toujours pas. Vous pourrez toujours les utiliser pour les appels vidéo.



Performance

Les performances de cet appareil avec ces spécifications haut de gamme sont assez satisfaisantes. Le puissant processeur octa-core 2,36 GHz exécute toutes les commandes sans faille. 3 Go de RAM de cette tablette vous aident lorsque vous effectuez plusieurs tâches à la fois. L’écran 1080p vous permet de tout voir avec beaucoup de détails et la batterie de secours est si longue que vous n’aurez pas besoin d’un chargeur de si tôt si l’appareil est complètement chargé.



En dehors de tout cela, il existe diverses fonctionnalités adaptées aux enfants dans cet appareil qui sont utiles de temps en temps.