Comment détecter les faux avis clients et les éviter ?

De l’aptitude des consommateurs à détecter les faux avis clients dépend grandement leur capacité à éviter les pièges de la désinformation et à prendre des décisions éclairées lors de leurs achats en ligne. Il est, de ce fait, capital pour tout acheteur de produit ou service en ligne de connaitre les techniques et stratégies à travers lesquelles distinguer les faux avis clients des vrais. À cette fin, cet article vous présente de façon succincte quelques approches pour détecter les faux clients et éviter qu’ils vous influencent.

Analyser attentivement les avis

Pour détecter les faux avis clients sur un produit, il suffit parfois d’accorder une attention particulière aux avis suspects.

Le niveau de langue

À moins d’avoir été postés sur une plateforme de confiance comme Custplace dont les avis sont certifiés NF ISO, ce qui signifie que la transparence dans le processus de collecte, de modération et de publication des avis est garantie, les avis clients retrouvés en ligne peuvent être faux. Le niveau de langue est l’un des tout premiers indicateurs permettant de détecter les faux avis clients. En effet, un avis qui comporte beaucoup d’erreurs de grammaire ou d’orthographe mérite votre méfiance puisqu’il est hautement susceptible d’être faux. En outre, un avis client authentique est généralement rédigé dans un ton naturel. Si vous avez l’impression en lisant un avis que celui-ci manque de naturel, il se peut également qu’il s’agisse d’un faux avis.

La longueur des avis

La longueur des avis clients est un autre indicateur clé pour détecter les faux avis clients en ligne. De manière générale, les avis frauduleux sont brefs et manquent d’apporter des détails spécifiques ou des explications sur l’expérience de l’utilisateur. En revanche, les avis authentiques sont généralement plus longs, détaillés et expriment des opinions nuancées. Un véritable client qui se donne la peine de laisser un avis y fait généralement part de son expérience avec le produit ou le service. Les commentaires trop courts, surtout quand ils sont nombreux, peuvent donc être le signe d’une tentative de manipulation.

L’excessivité

Il est également possible de détecter les faux avis clients en examinant leur teneur. En effet, les avis frauduleux tendent à utiliser un langage excessivement élogieux ou négatif, dénué de nuances réalistes. Les avis authentiques, au contraire, expriment des opinions équilibrées. Ainsi, avoir des avis dans lesquels se remarquent un usage répété de superlatifs, une tonalité trop positive ou des critiques extrêmes peut indiquer qu’il s’agit de faux avis. Grâce à une évaluation attentive du ton et du contenu des avis, il vous est donc possible de distinguer les évaluations sincères des manipulations intentionnelles.

La date de publication des avis

Lorsqu’un grand nombre d’avis est posté le même jour ou dans un intervalle de temps restreint, cela peut indiquer une tentative de manipulation. Les faux avis sont parfois postés en masse pour altérer rapidement la réputation d’un produit. De plus, une concentration d’avis sur une période spécifique, sans activité antérieure ou postérieure, peut susciter des doutes. Accorder une certaine attention à la date de publication des avis que vous suspectez peut ainsi vous aider à discerner les avis authentiques des avis frauduleux. Pour plus d’informations sur comment discerner un vrai avis client d’un faux, cliquez ici.

Étudier l’activité des auteurs pour détecter les faux avis

La détection des faux avis peut également être réalisée en portant un regard analytique sur le profil et sur l’activité de leurs auteurs. Ici également, une activité intensive sur une courte période peut impliquer qu’il s’agit d’un client fictif.

En outre, les profils des faux auteurs sont généralement moins fournis que ceux des clients authentiques. Vous n’y trouverez que :

Très peu ou pas de détails personnels ;

Aucune photo de profil ;

Aucun historique d’achat.

Cela peut suggérer qu’il s’agit de comptes créés rapidement dans le seul but de publier des avis biaisés. L’examen de la diversité des produits ou services évalués par un utilisateur peut également être instructif. Si un auteur donne des avis sur des domaines très disparates, et ce, dans un laps de temps restreint qui plus est, cela soulève des questions sur la crédibilité de ces commentaires.

Pour finir, si les avis postés par un auteur se ressemblent beaucoup entre eux ou encore se dupliquent d’un produit ou service à un autre, alors, il s’agit sans aucun doute d’un client fictif qui publie de faux avis. Cet article vous en dit davantage, en plus d’indiquer comment savoir si un site est fiable. Ainsi, vous pouvez détecter les faux avis clients simplement en étudiant attentivement l’activité de leurs auteurs pour y repérer toute irrégularité notoire.